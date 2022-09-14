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Польша потребовала от России семь предметов искусства из Пушкинского музея
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Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве, заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.
Глиньский утверждает, что эти предметы искусства якобы были украдены.
Польша уже не первый раз заявляла права на ряд предметов искусства в РФ. Бывший тогда исполняющим обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны. Мединский добавил тогда, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей», этот вопрос для нас просто несуществующий», передает РИА «Новости».
«Министерство культуры и национального наследия составило семь новых реституционных заявлений, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР во время Второй мировой войны», – заявил Глиньский.
Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что «12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству России с документацией на основании того, что нам было передано министерством культуры и национального наследия».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша открыла новый фронт в «исторической войне» с Россией.
Германский концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро
Германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде, об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Reuters.
Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании, сообщает ТАСС.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России.
Эксперт назвал способ быстро освоить в России выпуск самых современных микросхем
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«Необходимо переманивать людей из-за рубежа, причем готовыми коллективами. Так мы сможем сами подсмотреть и научиться», – сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Максим Горшенин, комментируя острый дефицит квалифицированных специалистов в сфере разработки и производства российской микроэлектроники.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило обновленную концепцию по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, чтобы исправить основные проблемы отрасли, сообщает «Коммерсант». В документе отмечается, что у отрасли достаточно много проблем, в частности, идет отставание технологий на 10–15 лет от мирового уровня, наблюдается зависимость от иностранных технологий, а также ощущается острая нехватка квалифицированных кадров.
«Сейчас в России есть два более-менее известных передовых завода: Микрон и Ангстрем, которые производят микросхемы в 180 нанометров. Для того, чтобы у нас появились люди, которые смогут наладить производство микросхем в 3–5 нанометров, недостаточно обучения специалистов в университете. Маловероятно, что будет осуществлен скачек от 180 к 5 нанометрам», – говорит Горшенин.
Он отмечает, что уже сейчас в России ведутся разработки по созданию собственного литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. Однако, по словам эксперта, без помощи из-за рубежа обучить россиян подобным технологиям не получится, поскольку в стране нет специалистов такой квалификации.
«Есть вариант из-за рубежа приглашать. Ведь фабрик, которые владеют этими технологиями, достаточное количество – в Тайване, Китае, Индии, странах Европы. И несколько специалистов нам не помогут. Тут нужен слаженный коллектив, который как раз научит наших людей всем технологиям», – рассуждает собеседник.
Мотивацией для них, говорит Горшенин, могут послужить льготы и привлекательные условия для бизнеса. Например, Россия могла бы предложить открыть производство у нас, предоставив газ и электричество по ценам в 10 раз ниже, чем в Европе или других странах. Это значительно бы удешевило производство.
«Учебные заведения у нас есть, специалисты, которые могли бы все это помочь освоить – тоже, но не в достаточном количестве. Нам в любом случае необходимо переманивать людей из-за рубежа, причем целыми коллективами. Так мы сможем сами подсмотреть и научиться», – заключил Горшенин.
В конце августа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что во Владивостоке на острове Русский может появиться производство микросхем, но не «суперпродвинутых», на уровне трех-четырех нанометров, а тех, что используются для автомобилей (60 нанометров).
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
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Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.
«Выполняя плановый боевой вылет, группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила в воздухе приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Для поражения цели, уточнили в Минобороны России, были использованы управляемые ракеты «Вихрь». «Точечными ударами управляемых ракет «Вихрь» надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект», – добавили там.
На прошлой неделе Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
Стремоусов спас готовивших на него покушение украинских диверсантов
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Направлявшиеся в Херсон и попавшие в плен украинские диверсанты теперь получают медицинскую помощь, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«ВСУ, шедшие в Херсон убить Стремоусова, спасены Стремоусовым. Как мы относимся к пленным и раненым из ВСУ? Как вы видите, дорогие мои, я их не называю укронацистами. Проявление милосердия – это по-русски, хотя многие считают это слабостью», – написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все бойцы ВСУ, отправившиеся в сторону Херсонской области, наверняка знали, кто он такой, и «шли убивать» его, а он же «гарантировал им безопасность и медицинскую помощь».
«Сейчас жизни этих горе-солдат ничего не угрожает. Кто узнал в этих парнях своих родственников, передайте им, что их дети живы. Берегите себя и не убивайте друг друга ради третьих лиц. Никто этого не оценит», – заключил Стремоусов.
Ранее Стремоусов сообщал, что село Киселевка, расположенное на автодороге между Херсоном и Николаевом, контролируется союзными силами, вопреки сообщениям украинских СМИ.
Ликвидация базы наемников ВСУ под Харьковом попала на видео
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Уничтожение базы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области сняли на видео, в числе погибших есть как минимум один темнокожий боевик, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в силовых структурах.
В жилом секторе села в Харьковской области обнаружили расположение наемников, в домах мирных жителей они оборудовали склады и казармы, сказал собеседник РИА «Новости».
Российские беспилотники установили точное местонахождение базы, а по этим координатам был нанесен удар минометами.
На видео запечатлено уничтожение складов с ГСМ, штаба и расположения наемников. В числе боевиков был один с темным цветом кожи. После удара наемники понесли потери убитыми и ранеными. Эвакуацию раненых проводили на квадроциклах.
«У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые «Нивы». Наличие квадроциклов и багги – это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением», – заключил источник.
Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что число польских наемников в рядах украинских войск под Святогорском превышает количество самих украинцев.
Командир «Ахмата» заявил о скором возвращении Купянска и Балаклеи
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Союзные войска в направлении Соледара получили большое подкрепление, заявил секретарь совбеза Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 24».
«Фронт уже стабилизировался. На моей линии (направление Соледар-Артемовск – прим. ВЗГЛЯД) столько бойцов не было никогда, даже мне прислали очень большое подкрепление. То есть, у нас высвободились огромные силы, которые уже начали делать свою работу», – цитирует Алаудинова ТАСС.
По его словам, потерянные в ходе перегруппировки территории в районах Балаклеи и Купянска в скором времени должны быть возвращены.
«Это [Купянск, Балаклея] – обычные города и населенные пункты на линии соприкосновения с противником. Вопрос, что мы их заберем обратно, это вопрос ближайшего времени», – добавил он.
Алаудинов отметил, что на линии соприкосновения сгруппированы большие силы ВСУ, порядка 30-40 тыс. человек. «Потому что они по всем направлениям, когда начинают проводить мероприятия, тут [возникает] ситуация, [когда нужно] максимально растянуть эти силы, сделать так, чтобы с нашей стороны не было больших потерь», – сказал командир подразделения.
США признали «уйму военных возможностей» у России
Россия сохраняет «уйму военных возможностей», которые может задействовать не только на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби заявил, что российская сторона «вне всяких сомнений» столкнулась «со множеством ею же созданных проблем на Украине», но «это все еще очень крупная и очень мощная военная сила». Как сказал Кирби, у главы российского государства Владимира Путина «остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, но отметил, что не хочет «забегать вперед». Кирби рассказал, что Вашингтон проводит ежедневные обсуждения с Киевом о необходимых мерах поддержки.
В Белом доме указали, что в стратегии национальной обороны США Россия объявлена «острой угрозой». «Очевидно, что у них все еще есть армия, способная нанести большой ущерб», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, секретарь совбеза Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что союзные войска в направлении Соледара получили большое подкрепление. Он заявил о скором возвращении Купянска и Балаклеи.
В воскресенье точные российские удары по ключевым ТЭС обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась с внезапной нагрузкой, что вызвало аварийные отключения на других электростанциях. Сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом.
Польша намеренно скрыла опровергающие версию взрыва в Ту-154 Качиньского материалы
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Польская комиссия, которая расследовала крушение самолета Ту-154 в Смоленске, намеренно скрыла данные, опровергающие версию взрыва на борту воздушного судна, сообщил телеканал TVN.
Телеканал показал ранее неопубликованные материалы, в том числе анализы Национального института аэрокосмических исследований США, передает RT.
В документах говорится, что крыло самолета могла разрушить береза. Эксперты не подтверждают взрыв на борту. Но эти доказательства не были опубликованы.
«Подкомиссия выбрала только те фрагменты [отчета], которые послужили обоснованием принятого тезиса о взрыве», – сообщает TVN.
Напомним, в апреле 2010 года самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. Все находящиеся на борту 96 человек, включая главу государства, его супругу, представителей руководства Польши и экипаж, погибли.
Летом 2017 года польская комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, объявила, что разрушения левого крыла самолета якобы «носят следы взрыва». В апреле 2019 года Следственный комитет России опроверг данные выводы британских экспертов о крушении Ту-154 Качиньского, а в мае этого же года одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета.
В мае 2022 года в пресс-службе окружного суда Варшавы сообщили, что суд района Мокотув заочно арестовал российского авиадиспетчера Виктора Рыженко, дежурившего на аэродроме Смоленска в день авиакатастрофы, на срок 30 дней от даты его задержания.
Качиньский оценил вероятность получения Польшей «репараций» от России
Сейчас Польша не сможет добиться от России «компенсации» за Вторую мировую войну, но не отказывается от этой идеи, заявил лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.
«Мы вовсе не говорим, что нам не положены (компенсации)», – заявил Качиньский, подчеркнув, что «нужно выбрать определенную очередность» и действовать «шаг за шагом». По его словам, «в контексте Германии этот вопрос трудный, но реальный», а вот «в отношении России, такой, какая она сегодня – нет», передает ТАСС.
Качиньский сказал, что будет «очень доволен, если доживет до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила». Тогда, по его словам, «можно будет этот вопрос поставить как реальный», передает РИА «Новости».
Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Медведев назвал инициативы Киева прологом к третьей мировой войне
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В случае продолжения «накачивания» Киева оружием военная кампания на Украине может перейти на «другой уровень», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда», – написал он в своем Telegram-канале.
В таком случае западные страны уже не смогут «отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками».
«Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18).», – подчеркнул зампред Совбеза.
Он напомнил, что киевское руководство «родило проект «гарантий безопасности», которые «являются прологом к третьей мировой войне», но Киеву никто не даст никаких гарантий. Это воззвание обращено к различным западным лидерам, и оно прямо касается гибридной войны НАТО с Россией, отметил Медведев.
Напомним, ранее офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.
Также в проекте отмечается, что гарантии безопасности должны включать меры, направленные на конфискацию активов России и ее граждан.
Ранее в августе Медведев уже прибегал к цитатам из Библии. Он заявлял, что риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил».
Украинские войска стянули HIMARS к линии столкновения в Запорожской области
Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сказал, что «стянуто уже минимум три штуки РЭБ», HIMARS также «замечены». ВСУ «сформировали штурмовые группы для проведения разведок боем» по «опорным пунктам, проверяя, что где расположено, надежна ли линия обороны» России, сказал Рогов. Он заверил, что «все попытки получают жесткий отпор». ВСУ активно применяют беспилотники. В Запорожской области, на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта, усилили линию обороны, передает РИА «Новости».
Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления.
Запорожские власти заявили о небывалой концентрации украинских войск у линии фронта
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Концентрация украинских войск и техники на границе Запорожской области большая, такого количества войск ранее не наблюдалось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много... здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, «Град», «Ураган», – передает РИА «Новости» слова Рогова в эфире «Соловьев-Live».
Он отметил, что среди наемников, которые присутствуют на линии боевого соприкосновения, присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.
Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления.
В ЧВК «Вагнер» заявили, что «скоро Бахмут будет под нами»
Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал, что силы «вагнеровцев» закрепились в промзоне Артемовска (Бахмута) и в частном секторе.
По словам бойца, силы «Вагнера» «продвигаются дальше». «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – приводит его слова РИА «Новости».
В августе корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.
В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
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Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Захарова раскрыла данные о странах – получателях зерна с Украины
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Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала данные о том, в какие страны осуществляются поставки сельскохозяйственной продукции с Украины.
«Европейские политики продолжают настаивать на том, что поставки c/х продукции в рамках так называемого зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны». Делается это в расчете на то, что подобные заявления никто не проверять не будет, а ручные западные СМИ традиционно не утруждают себя такими «мелочами», как факты», – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
«Между тем подробная статистика имеется в открытом доступе: вот данные Совместного координационного центра черноморской зерновой инициативы по каждому кораблю с сайта ООН по состоянию на 12 сентября. Обратите внимание на столбец «Страна назначения», – написала Захарова, опубликовав соответствующие данные.
«Вывод о том, какие страны теперь наиболее нуждающиеся и самые бедные, можете сделать сами. А если это не так, то отрицатели действительности должны так же просто и доступно опубликовать схему вторичного перераспределения грузов. Ждем», – заключила Захарова.
Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
Ранее Захарова заявляла, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну.
На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
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