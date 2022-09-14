Польша потребовала от России семь предметов искусства из Пушкинского музея

Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве, заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.

Глиньский утверждает, что эти предметы искусства якобы были украдены.

Польша уже не первый раз заявляла права на ряд предметов искусства в РФ. Бывший тогда исполняющим обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявлял, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны. Мединский добавил тогда, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей», этот вопрос для нас просто несуществующий», передает РИА «Новости».

«Министерство культуры и национального наследия составило семь новых реституционных заявлений, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР во время Второй мировой войны», – заявил Глиньский.

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что «12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству России с документацией на основании того, что нам было передано министерством культуры и национального наследия».

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