Посол рассказал об угрозах США в отношении работающих с Россией индийских компаний

Давление Вашингтона в отношении работающих с Россией индийских компаний доходит до прямых угроз, некоторые компании и банки отказались от сотрудничества, заявил посол России в Индии Денис Алипов.

«Несколько сложнее с частным сектором, который в Индии во многом встроен в западные финансовые механизмы, предполагающие использование системы SWIFT, а также доллара и евро в качестве резервных валют. Наблюдали в этой связи отказы компаний и банков, в том числе ранее традиционно сотрудничавших с нами, от продолжения работы с российскими партнерами из-за опасений вторичных санкций. При этом доходит до прямых угроз со стороны США, что для них стало уже нормой и что нельзя назвать иначе, как недобросовестной конкуренцией и методами Дикого Запада», – передает его слова РИА «Новости».

Алипов добавил, что «невзирая на негативные внешние факторы, российско-индийские отношения продолжают уверенно развиваться по всем ключевым направлениям взаимодействия: военное и военно-техническое сотрудничество, мирный атом, космос, промышленное и инфраструктурное строительство, торговля и другие сферы».

«Конечно, приходится прилагать усилия, чтобы адаптироваться к новым условиям. Прежде всего занимаемся отладкой взаимных платежей, которые мы по большей части переводим в национальные валюты, а также оптимизацией логистики поставок. Приоритетный маршрут – международный транспортный коридор «Север-Юг», – сказал дипломат.

Посол отметил продолжающиеся двусторонние контакты между лидерами стран, которые в этом году созванивались уже четыре раза, также продолжаются визиты и встречи министров и старших должностных лиц.

Алипов добавил, что «поступательное наращивание многоформатного взаимодействия отвечает коренным национальным интересам Москвы и Нью-Дели». «Обе стороны готовы на основе исторически присущих нам взаимного уважения, понимания и доверия искать приемлемые варианты преодоления любых сложностей», – сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что Россия и Индия заинтересованы в развитии экономического сотрудничества.

«Большую часть взаимной торговли на сегодняшний день занимают поставки углеводородов и удобрений, так как сейчас это наиболее востребованные направления. Однако перед нами открываются уникальные возможности и в других областях, что позволит нам диверсифицировать экономическое сотрудничество в целом», – сказал он.

Алипов указал, что оба государства «заинтересованы в том, чтобы реализовать эти задачи в полной мере».

«В то же время обе стороны понимают, что делать это придется в условиях нарастающей конкуренции и неуклонного отстаивания своих национальных интересов», – добавил он.

Говоря о возможности установления потолка цен на российскую нефть, Алипов отметил, что Индия скептически относится к этому.

«К затее установить ценовой потолок на российскую нефть Индия относится весьма скептически, хотя США всеми силами пытаются втянуть ее в свою авантюру. Понимают, что без Индии как одного из крупнейших потребителей она не сработает. Индийцы, конечно, заинтересованы в снижении мировых цен на энергоресурсы, но отнюдь не уверены, что планы американцев сработают. Не уверен, что сами США в этом уверены. В Нью-Дели знают, что Россия в ущерб себе торговать не будет», – сказал посол.

Алипов отметил, что с начала текущего года доля российской нефти в структуре импорта Индии выросла с 1,5-2% до 12-13%.

«По данным из разных источников, объем поставок к июлю вырос не менее чем в 7 раз. В августе они доходили до 1 миллиона баррелей в сутки. Мы и ранее говорили о перспективности долгосрочных контрактов по энергоносителям, а сейчас они тем более становятся насущной необходимостью. Предметный диалог на этот счет ведется», - сказал посол.

Между тем ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо утверждает, что Индия обдумывает возможность присоединения к мерам по введению потолка цен на российскую нефть.