В Омске поймали серийного форточника-насильника

Правоохранители задержали в Омске местного жителя, залезавшего к жителям через форточки, он также подозревается в серии изнасилований, сообщили в МВД.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Омской области на территории Кировского округа областного центра задержали 63-летнего мужчину, который подозревается в серии изнасилований, совершенных в период с 2010 по 2012 год», – говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

По предварительным данным, он причастен к восьми преступлениям против половой неприкосновенностями. Его жертвами становились женщины и девушки, проживающие на квартирах в первых этажах, куда он залезал ночью через форточки. Также на его счету несколько имущественных преступлений.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый шесть лет отбывал наказание за преступления в другой стране. После выхода из тюрьмы он вернулся в Омск, где его и задержали.

Проведен ряд экспертиз, их передали в региональное следственное управление СК. Устанавливается возможная причастность подозреваемого к иным фактам противоправной деятельности.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины.

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