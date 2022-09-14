ЕС осудил запрет гей-парада в Белграде

В Европейской службе внешних связей выразили разочарование решением министерства внутренних дел Сербии запретить намеченное на 17 сентября проведение гей-парада в Белграде в рамках «Европрайда» (EuroPride).

«Поскольку организаторы объявили о поиске средств против запрета, включая средства правовой защиты, ЕС выражает надежду, что решение будет найдено до субботы, 17 сентября, чтобы марш прошел в мире и безопасности», – передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) текст заявления Европейской службы внешних связей.

В Брюсселе подчеркнули, что марш является неотъемлемой частью EuroPride.

В ЕС добавили, что три года назад Сербия подала заявку на проведение EuroPride, а Белград «стал первым городом в Юго-Восточной Европе, принявшим это мероприятие».

В конце августа 145 депутатов Европарламента направили письмо президенту Сербии Александру Вучичу с призывом провести мероприятие в середине сентября, как и планировалось. «Прайды были и остаются важным инструментом для привлечения внимания к ЛГБТ-сообществу», – говорится в письме парламентариев.

Накануне сербское министерство внутренних дел со ссылкой на конституцию страны объявило о запрете проведения гей-парада в столице страны. Там пояснили, что мероприятие может быть небезопасным для его участников. Также запрещено шествие антиглобалистов в защиту семьи, назначенное на тот же день, что и гей-парад, 17 сентября.

Организаторы EuroPride в ответ заявили, что мероприятие состоится, несмотря на решение официального Белграда. Они выразили готовность обжаловать запрет и при отказе обратиться в суд.

До этого в Белграде прошли два массовых шествия в защиту традиционных ценностей, местные жители выразили нежелание принимать в столице гей-парад.