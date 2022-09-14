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ЕС осудил запрет гей-парада в Белграде
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В Европейской службе внешних связей выразили разочарование решением министерства внутренних дел Сербии запретить намеченное на 17 сентября проведение гей-парада в Белграде в рамках «Европрайда» (EuroPride).
«Поскольку организаторы объявили о поиске средств против запрета, включая средства правовой защиты, ЕС выражает надежду, что решение будет найдено до субботы, 17 сентября, чтобы марш прошел в мире и безопасности», – передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) текст заявления Европейской службы внешних связей.
В Брюсселе подчеркнули, что марш является неотъемлемой частью EuroPride.
В ЕС добавили, что три года назад Сербия подала заявку на проведение EuroPride, а Белград «стал первым городом в Юго-Восточной Европе, принявшим это мероприятие».
В конце августа 145 депутатов Европарламента направили письмо президенту Сербии Александру Вучичу с призывом провести мероприятие в середине сентября, как и планировалось. «Прайды были и остаются важным инструментом для привлечения внимания к ЛГБТ-сообществу», – говорится в письме парламентариев.
Накануне сербское министерство внутренних дел со ссылкой на конституцию страны объявило о запрете проведения гей-парада в столице страны. Там пояснили, что мероприятие может быть небезопасным для его участников. Также запрещено шествие антиглобалистов в защиту семьи, назначенное на тот же день, что и гей-парад, 17 сентября.
Организаторы EuroPride в ответ заявили, что мероприятие состоится, несмотря на решение официального Белграда. Они выразили готовность обжаловать запрет и при отказе обратиться в суд.
До этого в Белграде прошли два массовых шествия в защиту традиционных ценностей, местные жители выразили нежелание принимать в столице гей-парад.
В Минэнерго назвали условие прекращения экспорта нефти и газа
Россия не будет продавать газ или нефть странам, которые введут ограничения на их цену, эта идея по сути является картельным сговором стран Запада, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».
«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», – цитирует его ТАСС.
Шульгинов отметил, что введение ограничений на цену российских нефти и газа сделает хуже только странам Запада. «Они уже не отдают отчет себе в том, что они делают. Себе же хуже и прочее», – добавил он.
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
Многие страны Европы не побоялись выступить против идеи ЕК. В частности, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявил об отказе поддержать эту инициативу, потому что у страны сохраняется зависимость от поставок газа из России. Такой же позиции придерживается Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Последняя считает, что дискуссию о потолке вообще надо исключить из повестки. Поддержку ЕК оказывает, конечно, Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.
2 сентября министры финансов стран G7 объявили о решении установить предельные цены на российскую нефть. Транспортировать по морю и страховать компании, которые перевозят российскую нефть по цене выше введенного потолка, запрещается. Какой будет потолок цен – еще предстоит решить. Но в целом он может быть пересмотрен в случае необходимости, говорится в заявлении министров стран G7, куда входят США, Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция и Япония (все эти страны уже приняли решение отказаться от нефти из России и обозначили срок отказа).
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МИД Венгрии не исключил пересмотра санкций в Евросоюзе
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Осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Менцер отметил, что «санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе», в связи с чем «санкционную политику стоит пересмотреть», это позволит «купировать» энергодефицит. «Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на М1.
Госсекретарь «не исключает, что все больше людей видят реальность», так как «летнее тепло уходит». Он заявил, что «хорошо рассуждать о поставках газа», если «на улице тридцатиградусная жара», но «когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места». По его словам, «реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе». Менцер заверил, что «в Венгрии газ обязательно будет, хранилища заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день».
Комментируя, высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, Менцер отметил, что это внутреннее дело Германии. Однако он подчеркнул, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто «никогда бы так не сказал, никогда бы не сказал, что его не интересует, что думают венгерские избиратели о чрезвычайно важном решении».
Напомним, Бербок в Праге заявила: «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины».
Также он совершила визит в Киев, где заявила, что ее действия являются сигналом продолжающейся поддержки Украине. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу немецкого МИДа.
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Вучич объяснил нежелание сербов вступать в ЕС
Жители Сербии в случае проведения референдума о вступлении в Евросоюз в текущий момент ответили бы отказом, заявил сербский президент Александр Вучич.
В случае проведения референдума о вступлении в ЕС сербы выскажутся против, заявил Вучич на саммите Процесса Брдо-Бриони в Словении, передает Telegram-канал «RT на Балканах».
«В Европе разный подход, когда речь идет о территориальной целостности Украины и целостности Сербии», – сказал он.
До этого Вучич после встречи с президентом Словении Борутом Пахором заявлял, что не сможет объяснить гражданам страны введение санкций против России. Ранее Вучич заявлял, что Сербия не собирается отказываться от своей позиции по отношению к антироссийским санкциям.
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В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
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Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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МИД обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
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Евросоюз пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.
В Брюсселе в конце августа прошел саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, передает РИА «Новости».
Как отметил Гончар, «принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой».
Гончар указал, что ЕС активизировал работу «по Южному Кавказу на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ». При этом ЕС «даже не скрывает, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья», но «это геополитические игры с нулевым результатом, в которые» Москва «не играет», заявил Гончар.
По его словам, российская сторона ведет «практическую работу», основанную на «прямых контактах» лидеров стран и глав внешнеполитических ведомств, а также на «исторической близости» государств, «взаимопереплетении интересов». Деятельность России «ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», сказал он.
Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.
Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа
Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
«Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством», – приводит слова журналиста РИА «Новости».
Так, в Германии предприятия прекращают работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. Британия также столкнулась с проблемами в энергетике, при этом новоизбранный премьер Лиз Трасс пообещала отменить запрет на добычу газа путем гидроразрыва пласта, продолжает автор.
По прогнозам Barclays Capital, из-за роста цен на энергоносители, жестких мер ЕЦБ и падения спроса ЕС грозит глубокая продолжительная рецессия. Она продлится до второго квартала 2023 года, а ВВП сократится на 1,7%. Сильнее всего кризис ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.
За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 млрд кубометров газа в год: примерно 100 млрд получали частные потребители, 167 млрд – промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.
По словам Рапозы, ЕС якобы смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что ЕС нужно снизить расход газа на 15% (или около 60 млрд кубов) на случай «разрыва» с Москвой. Однако даже в этом случае в Европе продолжат покупать российское топливо.
Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления – в противном случае удара по экономике не избежать.
В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией. В прошлую среду президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали президента России Владимира Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти в случае введение потолка цен на энергоресурсы.
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Турпоток из России в Европу снизился на 95% по сравнению с 2019 годом
Поток россиян, выезжающих в Европу с туристическими целями в летнем сезоне 2022 года, существенно сократился, отправлявшихся из России в ЕС туристы добирались туда с пересадками, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
«Данных пограничной службы именно о трех месяцах лета еще нет, но показательным будет уже сравнение всего выездного потока граждан РФ в европейские страны в первых полугодиях 2019 и 2022 годов. Эти данные есть: падение количества поездок составило 85% (8 млн против 1,2 млн)», – говорится в сообщении на сайте АТОР.
Отмечается, что эти цифры включают в себя не только туристические визиты, но и все остальные. Падение количества же туристических поездок по сравнению с показателями 2019 года составило порядка 90-95%, считают в АТОР.
Самыми популярными направлениями стали Греция, Испания, Италия, Франция. Лидером направлений стала Греция, поскольку там более низкие цены и лояльная визовая политика.
Ранее российские туроператоры обратили внимание на рост спроса на туры выходного дня и поездки на шопинг в Белоруссию после ухода из России ряда зарубежных брендов.
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В Белграде запретили гей-парад
Сербское министерство внутренних дел объявило о запрете проведения гей-парада в столице страны, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Министерство внутренних дел Сербии на основании закона об общественных собраниях в соответствии с Конституцией Сербии не разрешает провести шествие участников «Европрайд-2022», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там пояснили, что мероприятие может быть небезопасным для его участников. Также запрещено шествие антиглобалистов в защиту семьи, назначенное на тот же день, что и гей-парад, 17 сентября.
До этого в Белграде прошли два массовых шествия в защиту традиционных ценностей, местные жители выразили нежелание принимать в столице гей-парад. Президент страны Александр Вучич объявил об отмене ЛГБТ-шествия.
ЕС снял часть санкций с Януковича
С экс-президента Украины Виктора Януковича сняли часть санкций, введенных до спецоперации России, следует из документов ЕС.
В «Официальном журнале ЕС» сообщается, что Совет ЕС пересмотрел «записи о четырех лицах», против которых 6 сентября истекают санкции. Речь идет о Викторе Януковиче, его сыне Александре, экс-генпрокуроре Украины Викторе Пшонке и его сыне Артеме. Санкции вводили в 2014 году на основании уголовного дела, возбужденного против Януковича на Украине, передает ТАСС.
Речь идет о санкциях за «растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением». При этом санкции сохраняются в рамках другого санкционного режима ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе Евросоюз ввел новые санкции против Януковича и его сына Александра из-за спецоперации России. Тем временем на Украине арестованные средства сына Януковича передали на нужды украинской армии.
Киев призвал ЕС увеличить военную и финансовую поддержку Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, запросил больше оружия, санкций против РФ и финансовую поддержку.
«Он (Боррель) изучил возможности ЕС для дальнейшей помощи Украине и приближения мира. Я запросил оружие, санкции и финансовую поддержку», – приводит слова Кулебы РИА «Новости».
В минувшее воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки оружия Киеву, отметив, что ВС РФ превосходят ВСУ по тяжелому вооружению. В тот же день глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.
В России перестали оформлять туристам визы в ряд стран ЕС
Российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия и Греция.
«На данный момент только Финляндия объявила, что необходимо личное присутствие заявителя, таким образом, помощь туроператора менее значима, чем до этого объявления. Больше ни одна страна Шенгена на данный момент ничего такого не объявляла. Туроператоры оказывают содействие своим клиентам, которые бронируют наземное обслуживание в Европе. Таких клиентов совсем немного. И, видимо, с учетом введенных ограничений, будет еще меньше в обозримом будущем», – приводит РИА «Новости» слова главы Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В свою очередь в туроператоре «Интурист» сообщили, что личное присутствие заявителя при подаче на «шенген» требуется и для поездок в Грецию.
«Раньше туристы могли обратиться к аккредитованному в визовом центре той или иной страны ЕС туроператору, принести все документы и оплатить путевку. По итогу они получали готовый тур и паспорта с проставленными визами. Сейчас же визовые центры в большинстве своем не принимают документы от туроператоров, в их числе Греция и Финляндия», – отметили в компании.
«Сейчас, когда нам приходит заявка на тур, например, в Грецию, мы выясняем есть ли у туриста шенгенские визы. Если нет, то узнаем, есть ли у них запись в визовый центр, чтобы было понятно – успеют ли они визу получить. Если ничего этого нет, то мы вправе аннулировать заявку, потому что туристы получить визу не успеют», – пояснили в туроператоре.
Если туристам отказывают в визе, то туроператор в индивидуальном порядке возвращает деньги за несостоявшийся тур. Сегодня в рамках визовой поддержки туркомпании помогают путешественникам с приобретением ваучера с бронью отеля, авиабилетов, международного страхового полиса, дают рекомендации по заполнению анкеты для подачи документов. Эту информацию подтвердили и в туроператорах Anex Tour и Space Travel.
В «Интуристе» также добавили, что заявки на отдых в Греции, Италии, на Кипре продолжают поступать от российских туристов, правда, сейчас значительно ниже.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.
Еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон сообщила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
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В Италии назвали введение потолка цен только на российский газ бессмысленным
Вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно, Европа сейчас получает гораздо меньше топлива, чем до спецоперации на Украине, заявил итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани в интервью La Repubblica.
По словам чиновника, переговоры между странами Евросоюза идут полным ходом, однако полного единодушия по вопросу «потолка цен» добиться невозможно, так как государства в разной степени зависят от поставок газа, в основном из России. Три страны одобряют подобную меру, пять выступили против или заняли нейтральную позицию, передает РИА «Новости».
«Комиссии был выдан соответствующий мандат. Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Большего достичь невозможно. Комиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае до сентября. <...> Каждый министр высказал свое мнение, и если некоторые заявления были однозначно «за», то другие выражали сомнения, а третьи, особенно те, кто представлял страны, наиболее зависимые от российского газа, были однозначно «против», – заявил Чинголани.
Министр обратил внимание на то, что возможное соглашение по ограничению цен на топливо должно коснуться всех поставщиков газа.
«Вводить ограничения только на российский газ бессмысленно. Сейчас в Европу поступает очень мало, по сравнению с тем, что было до конфликта. И в любом случае сигнал должен быть дан всем производителям», – пояснил Чинголани.
По мнению министра, «потолок цен» на газ может зависеть от цен на другие виды топлива. Среди возможных вариантов – привязка цены к сжиженному природному газу или нефти марки Brent.
«Среди 27 стран есть те, кто платит за российский газ гораздо меньше, чем остальные. Наконец, в Европе есть те, кто многое выигрывает от этой ситуации. Я просто смотрю на то, как изменились торговые балансы 27 членов ЕС за последние месяцы», – заявил он.
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
Многие страны Европы не побоялись выступить против идеи ЕК. В частности, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявил об отказе поддержать эту инициативу, потому что у страны сохраняется зависимость от поставок газа из России. Такой же позиции придерживается Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Последняя считает, что дискуссию о потолке вообще надо исключить из повестки. Поддержку ЕК оказывает, конечно, Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.
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Евросоюз снизил темпы закачки газа в подземные хранилища
ЕС снизил темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), в месячном выражении на 13,5%, пока показатель закачки растет в среднем на 0,32 процентного пункта (п. п.) в день по сравнению с 0,37 п. п. в августе, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Всего в европейских ПХГ сейчас 90 млрд кубометров газа. Общая заполненность достигла 83,27%, прирост за день составил 0,28 п. п. Целевой уровень в 80% по ЕС был достигнут в конце августа, передает РИА «Новости».
В отдельные дни с начала осени из «подземок» отбирали газа больше, чем закачивали, в Бельгии, Дании и Польше. Отопительный сезон обычно начинается в середине октября, но в прошлом году он начался только в ноябре. Газовые хранилища обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой голубого топлива, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии.
В конце августа сообщалось, что более половины стран ЕС, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.
Президент Германии предупредил об увеличении числа бездомных
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей резиденции – дворце Бельвю, предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
«По оценкам, более 300 тыс. человек в Германии живут без собственного дома, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. Почти 180 тыс. женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тыс. бездомных постоянно ночуют на улице», – передает ТАСС слова Штайнмайера. При этом он добавил, что есть и признанные беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, которые живут у родственников или знакомых и часто переезжают из одного места в другое.
«Более 300 тыс. – это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», – констатировал президент ФРГ. Конфликт на Украине и кризисы, по его словам, могут привести к тому, что еще больше людей в Германии будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой. «Бедные люди, особенно семьи, которые больше не в состоянии платить за аренду или дополнительные расходы из-за роста цен, рискуют потерять свое жилье. А лицам, ищущим жилье, может быть еще труднее найти доступный дом», – сказал Штайнмайер.
Таким образом, как заметил глава германского государства, власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не стали бездомными.
Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что проверка и оптимизация систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии, предложенные вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии, будут стоить примерно 10 млрд евро.
Вучич предрек мировой кризис с продуктами питания
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в ОАЭ предрек кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией.
«Очевидно, последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать», – цитирует президента Сербии РИА «Новости».
Вучич находится с визитом в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зайде аль-Нахайяна.
В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
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