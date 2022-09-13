Мишустин: Кабмин установит предельные сроки перехода на российский софт

Дробницкий: В Белом доме началась жесткая игра из-за поставок оружия Украине

«После успехов ВСУ на Харьковщине «партия войны» в США оказалась на коне. И теперь поставки оружия для ВСУ будут зависеть от того, как мы ответим на ситуацию в Харьковской области», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения в западной прессе о том, что Украина запросила у США 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году».

«Сейчас в Белом доме ведется самая настоящая и жесткая политическая игра между теми, кто хочет дать Украине еще больше оружия, и теми, кто не хочет. Ранее США уже выделили 3 млрд долларов с формулировкой «на несколько лет». На днях, в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал еще 2 млрд долларов, но пока не очень понятно, о каких именно средствах идет речь. Сегодня помощь США Украине стала столь же запутанной, как и бюджет Пентагона. Как известно, Пентагон ни разу не прошел аудит», – рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«С точки зрения вашингтонской кухни, помощь Украине – это доходы тех компаний, которые производят и поставляют оружие. Вместе с тем до сих пор ни один крупный производитель оружия не поставляет свою продукцию ВС США. В этих целях действует целая система оружейных контрабандистов, услугами которых пользуются все заинтересованные ведомства и самые разные заказчики. Например, таким образом они вооружили всю иракскую армию, а также афганские силы безопасности и другие», – отметил собеседник.

Политолог пояснил, что «оружейные контрабандисты» – это не стереотипный образ контрабандиста с нечищеными зубами, а вполне серьезные, представительные ребята в костюмах от Brioni». «Они имеют огромное количество лоббистов в Вашингтоне. Это самая настоящая система, а услугами таких контарабандистов пользуются очень уважаемые люди в Америке и других странах», – добавил он.

«Сейчас тема военной ситуации в Харьковской области будет разгоняться в американских СМИ как победа в непрямой войне Запада с Россией. По сути, у них получилось сделать то, что они хотели сделать в Грузии и после поражения в Афганистане», – полагает эксперт.

«Кроме того, США увидели в Украине возможности для воплощения своей давней идеи – создать некую силу, вооруженную по натовским стандартам, которая будет воевать в интересах Вашингтона. Теперь у США есть армия, которая неплохо вооружена и похожа на нас. СМИ подадут это как успех американской военной политики», – убежден Дробницкий.

«Однако в Вашингтоне есть и противоположные мнения. Их аргументация сводится к тому, что США потратят слишком много денег и повысят риск прямого конфликта с Россией. Более того, по их мнению, Россия еще не начала в полной мере отвечать на действия США, в то время как американская внешняя политика толкает Москву в объятия Пекина. Индия также не спешит тесно дружить с США. Также в топку противостояния отправлен Евросоюз.

В итоге США рискуют надорваться и потерять всю Евразию»,

– добавляет эксперт. «И, конечно, эта полемика вокруг помощи Украине становится все актуальнее в контексте встречи глав оборонных ведомств НАТО в Рамштайне и смены власти в Британии. Кроме того, впереди еще Конференция национальных военно-промышленных предприятий США, на которой ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог.

«Можно отметить, что благодаря британцам операция по наступлению ВСУ была хорошо подготовлена с военно-политической точки зрения. «Партия войны» сейчас на коне. Ровно по этой причине в западных СМИ мы видим данные о необходимости увеличить поставки оружия на Украину. Чем это обернется – мы сможем узнать только через два-три месяца», – отметил эксперт.

«Но, конечно, дополнительная помощь Украине и ее объемы зависят еще и от того, каков будет наш ответ на события в Харьковской области», – заключил Дробницкий.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.

При этом ранее администрация Джо Байдена отказалась поставлять Украине системы ATACMS из-за опасения, что ВСУ могут использовать их для нанесения ударов по территории России. Кроме того, в перечне запросов Украины фигурируют танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon, а также 2 тыс. боеприпасов для систем HIMARS.

Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.

Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.

По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.

Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.

Ранее в четверг в Пентагоне заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico в очередной раз призвал страны Запада поставлять Киеву больше тяжелых вооружений. Кроме того, Киев потребовал от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS.

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