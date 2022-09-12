Музей НАТО рассказал о вмешательстве США в политику Бразилии в 60-х

Эксперты медиапроекта Музей НАТО рассказали о военном перевороте, который был организован Вашингтоном против бывшего президента Бразилии Жуана Гуларта. После него страна на 20 лет погрузилась в хаос военной диктатуры.

В 1964 году военные и консервативная часть бразильского политикума при поддержке ЦРУ организовали государственный переворот против популярного в народе президента Жуана Гуларта. Поводом для вмешательства Вашингтона стали обвинения Гуларта в симпатиях к коммунизму. На деле же демократический лидер не стремился к социалистическому блоку, он выступал за самостоятельность своей страны и повышение социальных гарантий для населения. Однако это расходилось с целями США, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 1961 году президентом Бразилии стал Жуан Гуларт, один из лидеров Бразильской рабочей партии (БРП). Ранее Гуларт занимал пост министра труда и уже тогда ратовал за капитализм с человеческим лицом, принимая указы в пользу улучшения социального обеспечения рабочих. Эта политика и открытость в общении вызывала неприязнь у консервативных военных и гражданских элит страны. Во время работы на должности вице-президента Бразилии Гуларт выступал за то, чтобы избежать зависимости от США во внешней торговле, но он никогда не поддерживал коммунистическое движение, что было позднее признано даже его политическими противниками.

Гуларт начал аграрную реформу, ограничил вывоз капитала за границу и национализировал коммуникационные компании (в том числе крупный американский филиал), пересмотрел концессии на разработку и добычу природных ресурсов. Также при нем были восстановлены дипломатические отношения с СССР, разорванные еще в 1947 году. Разумеется, такие действия не заставили ждать негативной реакции Соединенных Штатов.

Еще одним раздражителем стали внешнеполитические трения. В связи с Карибским кризисом президент Кеннеди направил письмо Гуларту с предложением подтвердить участие бразильских военных в возможном вторжении на Кубу. В ответ Гуларт выступил против этого плана и заявил, что поддерживает самоопределение народов, навсегда став врагом Кеннеди.

К тому моменту ЦРУ уже активно работало против непокорного президента. Во время федеральных и государственных выборов в Бразилии в 1962 году ЦРУ раздавало деньги на поддержку кандидатов – противников Гуларта. Бывший сотрудник ЦРУ Филип Эйджи утверждал, что управление потратило от 12 до 20 млн долларов на их финансирование. Также управление проводило последовательную пропагандистскую кампанию против Гуларта, которая включала финансирование массовых демонстраций в городах, поддержку сети газет правого толка, издание и распространение книг антикоммунистической направленности среди студентов университетов и колледжей.

После гибели Кеннеди ответственность за план свержения Гуларта перешла к новому президенту США Линдону Джонсону. Отношения с Бразилией продолжали ухудшаться, особенно на фоне обещаний Гуларта национализировать предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. К марту 1964 года проамериканские силы в Бразилии были готовы осуществить переворот.

27 марта 1964 года американский посол Линкольн Гордон отправил секретную телеграмму правительству США, призывая его поддержать переворот во главе с начальником генерального штаба Умберто де Аленкара Кастелло Бранко «тайной доставкой оружия» и поставками газа и нефти, которые, возможно, будут дополнены тайными операциями ЦРУ.

В середине марта 1964 года в Бразилии начались протесты против гулартовских преобразований, организованные элитой, духовенством и поддерживаемые финансовыми кругами и США.

31 марта в бразильском штате Минас-Жерайс вспыхнул мятеж. Гуларт получил манифест с требованием об отставке. 1 апреля он выехал из Рио в столицу Бразилиа в попытке остановить переворот. В итоге Гуларт вместе с женой и детьми вынужден был покинуть страну, эмигрировав в Уругвай.

Вплоть до 1985 года в стране фактически установился режим диктатуры, возглавляемой президентами-генералами. Особое место при новом режиме занимал Департамент политического и социального порядка Бразилии (DOPS), который в тесном сотрудничестве с ЦРУ всеми силами боролся с оппозицией, практикуя незаконные аресты, похищения, пытки, изнасилования и убийства, жертвами которых, по оценкам Генеральной прокуратуры Бразилии, стали около 30 тыс. человек.