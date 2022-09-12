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Музей НАТО рассказал о вмешательстве США в политику Бразилии в 60-х
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Эксперты медиапроекта Музей НАТО рассказали о военном перевороте, который был организован Вашингтоном против бывшего президента Бразилии Жуана Гуларта. После него страна на 20 лет погрузилась в хаос военной диктатуры.
В 1964 году военные и консервативная часть бразильского политикума при поддержке ЦРУ организовали государственный переворот против популярного в народе президента Жуана Гуларта. Поводом для вмешательства Вашингтона стали обвинения Гуларта в симпатиях к коммунизму. На деле же демократический лидер не стремился к социалистическому блоку, он выступал за самостоятельность своей страны и повышение социальных гарантий для населения. Однако это расходилось с целями США, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В 1961 году президентом Бразилии стал Жуан Гуларт, один из лидеров Бразильской рабочей партии (БРП). Ранее Гуларт занимал пост министра труда и уже тогда ратовал за капитализм с человеческим лицом, принимая указы в пользу улучшения социального обеспечения рабочих. Эта политика и открытость в общении вызывала неприязнь у консервативных военных и гражданских элит страны. Во время работы на должности вице-президента Бразилии Гуларт выступал за то, чтобы избежать зависимости от США во внешней торговле, но он никогда не поддерживал коммунистическое движение, что было позднее признано даже его политическими противниками.
Гуларт начал аграрную реформу, ограничил вывоз капитала за границу и национализировал коммуникационные компании (в том числе крупный американский филиал), пересмотрел концессии на разработку и добычу природных ресурсов. Также при нем были восстановлены дипломатические отношения с СССР, разорванные еще в 1947 году. Разумеется, такие действия не заставили ждать негативной реакции Соединенных Штатов.
Еще одним раздражителем стали внешнеполитические трения. В связи с Карибским кризисом президент Кеннеди направил письмо Гуларту с предложением подтвердить участие бразильских военных в возможном вторжении на Кубу. В ответ Гуларт выступил против этого плана и заявил, что поддерживает самоопределение народов, навсегда став врагом Кеннеди.
К тому моменту ЦРУ уже активно работало против непокорного президента. Во время федеральных и государственных выборов в Бразилии в 1962 году ЦРУ раздавало деньги на поддержку кандидатов – противников Гуларта. Бывший сотрудник ЦРУ Филип Эйджи утверждал, что управление потратило от 12 до 20 млн долларов на их финансирование. Также управление проводило последовательную пропагандистскую кампанию против Гуларта, которая включала финансирование массовых демонстраций в городах, поддержку сети газет правого толка, издание и распространение книг антикоммунистической направленности среди студентов университетов и колледжей.
После гибели Кеннеди ответственность за план свержения Гуларта перешла к новому президенту США Линдону Джонсону. Отношения с Бразилией продолжали ухудшаться, особенно на фоне обещаний Гуларта национализировать предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. К марту 1964 года проамериканские силы в Бразилии были готовы осуществить переворот.
27 марта 1964 года американский посол Линкольн Гордон отправил секретную телеграмму правительству США, призывая его поддержать переворот во главе с начальником генерального штаба Умберто де Аленкара Кастелло Бранко «тайной доставкой оружия» и поставками газа и нефти, которые, возможно, будут дополнены тайными операциями ЦРУ.
В середине марта 1964 года в Бразилии начались протесты против гулартовских преобразований, организованные элитой, духовенством и поддерживаемые финансовыми кругами и США.
31 марта в бразильском штате Минас-Жерайс вспыхнул мятеж. Гуларт получил манифест с требованием об отставке. 1 апреля он выехал из Рио в столицу Бразилиа в попытке остановить переворот. В итоге Гуларт вместе с женой и детьми вынужден был покинуть страну, эмигрировав в Уругвай.
Вплоть до 1985 года в стране фактически установился режим диктатуры, возглавляемой президентами-генералами. Особое место при новом режиме занимал Департамент политического и социального порядка Бразилии (DOPS), который в тесном сотрудничестве с ЦРУ всеми силами боролся с оппозицией, практикуя незаконные аресты, похищения, пытки, изнасилования и убийства, жертвами которых, по оценкам Генеральной прокуратуры Бразилии, стали около 30 тыс. человек.
Зеленский перечислил оставшиеся без света области Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
«Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксируются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества нет, в других наблюдаются скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом, передает ТАСС.
«Примерно в 19.00 мск пошли сообщения о пусках «Калибров» из Черного и Каспийского морей. Крылатые ракеты поразили ТЭЦ под Харьковом и Кременчугом, но возможно, целей было еще больше. Это привело к перебоям с электричеством в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях. Часть регионов [Украины] остались без света, там нет связи и интернета, отменено движение поездов», – сообщает Фронтовое информационное агентство ANNA-News в своем Telegram-канале.
«В результате ночных ударов по объектам энергогенерации, сильно повреждены 2 ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины», – сообщает российский военкор Котенок в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ», – уточнил Котенок. Он также опубликовал видеокадры последствий удара по Харьковской ТЭЦ-5, уточнив, что офис Владимира Зеленского «подтверждает попадание двух ракет». «При системном воздействии на энергосистему, РФ вполне в состоянии добиться энергетического коллапса на Украине», – считает Котенок.
Как сообщает Telegram-канал TOGARMA, большая часть энергетической инфраструктуры Украины находятся на юго-востоке страны. По имеющимся у него данным, в воскресенье «ВС РФ ударили по ключевым ТЭС на северо-востоке [Украины] и тем самым обесточили несколько Северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась и отсюда новости, что из-за разбалансировки энергосистемы Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают от сети блоки».
Напомним, в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по критической энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР). После этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР. В тот же вечер в нескольких областях Украины пропало электричество.
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Соловьев о спецоперации на Украине: Пора уже жестить!
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Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе гражданской. «Почему мы не хотим этого делать?» – задал вопрос телеведущий, выразив мнение, что «пора уже жестить!»
«Американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе гражданской. Американцы не случайно перед тем, как ввести свои войска в Ирак, (…) провели мощнейшую военно-воздушную операцию с использованием авиации и ракет и практически полностью уничтожили все, что имело отношение к энергоснабжению (…) Сейчас американцы с радостью заявили, что поставляемые ими HIMERS нанесли удары по 400 важнейших объектов. При этом мы же хорошо понимаем, что это [были] отнюдь не военные [объекты]. То есть большая часть этих объектов – это то, о чем говорил сегодня Денис Пушилин в своем обращении, когда он сказал, сколько ударов наносилось непосредственно по инфраструктуре только ДНР. А мы видим сейчас удары [со стороны ВСУ наносятся] по всем освобожденным территориям. Они откровенно, ясно и четко долбят. Это часть НАТОвской стратегии. Почему мы не хотим этого делать? Почему мы не хотим создать невозможность осуществления переброски войск Украины? А мы [ведь] это делали в начале [спецоперации России на Украине]. Откуда [снова появились] ГСМ на Украине? Ведь мы в начале [спецоперации России на Украине] полностью решили этот вопрос. Там был страшный голод. Сейчас этого ничего нет. (…) По моему, пора уже жестить! Вот просто пора жестить!» – сказал Соловьев в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по критической энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР). После этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР.
В тот же вечер в нескольких областях Украины пропало электричество. Позже президент Украины Владимир Зеленский перечислил оставшиеся без света области Украины. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По сообщениям в Сети, в результате ударов по объектам энергогенерации были сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины. По предварительным данным, были поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ.
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Политолог объяснил причины блэкаута на Украине
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«Теперь стало понятно, насколько низок запас прочности у украинской энергосистемы. Подобные удары в случае системности могут нанести серьезный ущерб Украине и боеспособности ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан, комментируя временное отключение электроэнергии в ряде областей Украины.
«Эти удары, если они были нанесены ВС России, скорее всего вызваны перегруппировкой российских войск на Слобожанщине. Во-вторых, не стану исключать того, что таким образом мы намекнули ВС Украины на необходимость прекратить обстрелы энергосетей Донбасса и Запорожской АЭС. Проблема в том, что Владимир Зеленский хорошо понимает лишь грубую силу», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Одним таким ударом сорвать переброску украинских войск нельзя, можно лишь немного замедлить – они просто пересядут с электровоза на тепловоз и поедут дальше. Но при систематических атаках может быть достигнут глубокий эффект – Украина начнет погружаться в XIX век. Это приведет к системным нарушениям в работе транспорта, железную дорогу придется полностью перевести с электротяги на тепловозы, остановится машина пропаганды, а управляемость войск будет максимально затруднена», – рассуждает собеседник.
Эксперт также констатировал, что сам по себе удар оказался довольно чувствительным для Украины. «Дело не в том, привело ли это к серьезным повреждениям ТЭЦ и ТЭС. Тот факт, что обесточенными оказались сразу несколько областей, говорит о том, насколько низким оказался запас прочности энергосистемы Украины», – уточнил он.
«В целом таким образом можно оставить города без отопления. Сейчас, пока на улице не так холодно, это не кажется серьезным. Но что они будут делать с понижением температуры? Ведь восстановить, например, трансформаторы – задача нетривиальная. Особенно учитывая тот факт, что производством этого оборудования Украина сейчас не занимается. Другой вопрос, насколько мы в этом заинтересованы?» – заключил Лизан.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксировались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества не было, в других наблюдались скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом.
«Примерно в 19.00 мск пошли сообщения о пусках «Калибров» из Черного и Каспийского морей. Крылатые ракеты поразили ТЭЦ под Харьковом и Кременчугом, но возможно, целей было еще больше. Это привело к перебоям с электричеством в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях. Часть регионов [Украины] остались без света, там нет связи и интернета, отменено движение поездов», – сообщало Фронтовое информационное агентство ANNA-News в своем Telegram-канале.
«В результате ночных ударов по объектам энергогенерации, сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины», – сообщает «военкор Котенок» в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ», – уточнил он. На канале также опубликованы видеокадры последствий удара по Харьковской ТЭЦ-5, уточнив, что офис Владимира Зеленского «подтверждает попадание двух ракет». «При системном воздействии на энергосистему, РФ вполне в состоянии добиться энергетического коллапса на Украине», – считает Котенок.
Как сообщает Telegram-канал TOGARMA, большая часть энергетической инфраструктуры Украины находятся на юго-востоке страны. По имеющимся у него данным, в воскресенье «ВС РФ ударили по ключевым ТЭС на северо-востоке [Украины] и тем самым обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась и отсюда новости, что из-за разбалансировки энергосистемы Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают от сети блоки».
Вместе с тем после полуночи в большинстве восточных регионов Украины ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать.
При этом за последние три недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре ДНР. Особенно достается энергетике. Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 тыс. абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой.
С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября Энергодар дважды оставался без электричества. 1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров. 10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.
Напомним, в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по критической энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР). После этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР. В тот же вечер в нескольких областях Украины пропало электричество.
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СМИ: В нескольких областях Украины пропало электричество
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Отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в фиксируются в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины, сообщило украинское издание «Вести».
Уточняется, что в отдельных городах электричества нет, в других наблюдаются скачки напряжения, ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом, сообщает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув». По его словам, «должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества».
Зеленский утверждал, что поставки электроэнергии в Польшу возможны «при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией».
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
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В Харьковской области рассказали об украинских карателях в Купянске
Наемники ездят по Купянску и Великому Бурлуку и расстреливают людей, снимают это на камеры, чтобы подставить Россию, заявил глава Харьковской области Виталий Ганчев.
«Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру... Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», – цитирует РИА «Новости» заявление Ганчева в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками.
«Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться», – заявил Ганчев.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
В Министерстве обороны России сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на шаги ВСУ.
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Кадыров сообщил о возвращении элитных чеченских подразделений во главе с Делимхановым на передовую
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Элитные бойцы во главе с Героем России, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов с новыми силами вернулись на передовую, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас, наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни также пообещал плачевный результат для бандеровцев и предложил им приготовить белую ткань.
В свою очередь Адам Делимханов на видео пообещал освободить занятые города Харьковской области и заявил, что для нацистов приготовлено множество неприятных сюрпризов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на Харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.
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Показана уничтоженная на Криворожско-Николаевском направлении техника ВСУ
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Минобороны опубликовало видеокадры с уничтоженной и захваченной техникой украинских военных на Криворожско-Николаевском направлении: на кадрах видны сгоревшие бронетранспортеры и автомобильная техника с боеприпасами.
«Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи. Враг не добился желаемого результата на этом направлении, потерял достаточно большое количество людских ресурсов, исчисляя сотнями, и много единиц боевой техники», – приводятся слова заместителя командира десантно-штурмового полка Алексея в Telegram-канале телеканала «Звезда».
По его словам, ВСУ не удается постоянными обстрелами сломить боевой дух российских десантников или же взять кого-то из российских военнослужащих в плен.
Ранее Минобороны показало боевую работу экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 армейской авиации Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.
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Харьков остался без света и водоснабжения
В городе Харькове выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие этого произошло отключение света, сообщил градоначальник Игорь Терехов.
«Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов», – написал Терехов в своем Telegram-канале.
Напомним, в воскресенье в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины произошло отключение электричества или перебои с его подачей.
Стало известно, кто из немцев готов на личные жертвы ради поддержки Украины
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Терпеть неудобства, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53% немцев, следует из результатов опроса Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.
Согласно опросу, большинство жителей Германии по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на РФ. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны терпеть лишения 53% немцев, пишет Deutsche Welle* (СМИ-иноагент).
Кроме того, 42% опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Готовность к личным жертвам ради санкций против Москвы наблюдается преимущественно среди электората СДПГ и «зеленых». Среди «зеленых» на жертвы согласны девять из десяти опрошенных. В то же время электорат свободных демократов, левых и партии «Альтернатива для Германии» преимущественно против личных жертв ради санкций.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.
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Высокоточными ударами в районах Купянска и Изюма уничтожено до 250 украинских военных
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В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.
В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше 300 убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих.
В районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Артемовск и Константиновка Донецкой народной республики, Ольговское Запорожской области, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах.
В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области», – отчитались в Минобороны.
«Кроме того, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске ДНР – цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Луганской народной республики, Славное ДНР, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое Херсонской области.
Также уничтожены в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области», – сообщил Конашенков.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 танк и другие боевые бронированные машины, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5499 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что высокоточными ударами в районе Славянска и Краматорска уничтожено до 120 военных ВСУ.
В Китае удивились способности России противостоять всему Западу
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Россия смело вступает в противостояние с США и даже всем Западом, несмотря на многократное превосходство американской экономики; Россия столетиями стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них, отмечает китайское издание The Global Times.
Как утверждается в статье, в мире думают, что у России весьма «вялая» экономика, однако следует взглянуть на эту страну под другим углом. Автор публикации Ван Вэнь отмечает, что даже в Китае многие ученые скептически смотрят на российскую экономику, сравнивая ее чуть ли не с небольшими провинциями. Журналист отметил, что все это лишь поверхностное видение, передает РИА «Новости».
В частности, особо подчеркивается, что даже после распада Советского Союза Россия по своим размерам почти в два раза превосходит территорию Канады, Китая и США, которые находятся на втором, третьем и четвертом месте в мире.
Сейчас американская экономика многократно превосходит российскую, однако Россия смело вступает в противостояние с США и даже со всей западной системой. Россия смогла породить большое количество великих мастеров в области искусства, музыки, литературы, политики, математики, химии, философии, биологии, механики, космических исследований, которые оказали свое влияние на мир после XIX века, отмечается в статье.
Кроме того, за последние 800 лет русские сражались почти со всеми мировыми державами: с монголами, с Византией, с турками-османами, с наполеоновской, австро-венгерской, британской и германской империями, а также с нацистской Германией. Российский народ научился отважно сражаться, пишет автор.
Россия, резюмирует издание, последние 200 лет стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них.
Напомним, 7 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о преодолении Россией самой сложной ситуации в экономике. Он также подчеркнул, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.
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«Убийство» замглавы Новой Каховки Гуры оказалось инсценировкой ФСБ
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ФСБ раскрыли детали операции по спасению замглавы Новой Каховки Виталия Гуры: его «убийство» оказалось инсценировкой, чтобы нарушить планы Киева, который готовил покушение, сообщил Первый канал.
«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», – заявил Гура Первому каналу.
В итоге ФСБ инсценировала гибель чиновника, которую показали по всем украинским СМИ.
Также сообщается, что убийство замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором рассказали в эфире украинского телевидения, также было инсценировкой российских спецслужб, «оперативная игра» российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов.
По словам полицейского, из предоставленной видеозаписи следовало, что террористам было поручено его ликвидировать вместе с семьей. Сейчас он находится под госзащитой.
Ранее ФСБ сообщила, что в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения диверсий и терактов в отношении должностных лиц Херсонской области и членов правительства Республики Крым, организованные Службой безопасности Украины.
Напомним, заместитель главы Херсонской области Екатерина Губарева 6 августа сообщила о том, что Гура умер после совершенного на него покушения по приказу СБУ.
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В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике
Кресты вермахта на военной технике Киева – это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, родовой знак карателей, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше – только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Кресты на башнях и броне – это родовой знак нацистских карателей, и он проступает», – цитирует РИА «Новости» Мирошника.
Ранее ряд украинских Telegram-каналов опубликовали видео украинской бронетехники и вооружения, помеченного крестами вермахта.
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтоженной и захваченной техникой украинских военных на криворожско-николаевом направлении: на кадрах видны сгоревшие бронетранспортеры и автомобильной техники с боеприпасами.
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В Японии раскрыли суть «лицемерной» политики Запада
Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы, говорится в статье издания Sankei Shimbun за авторством главного научного сотрудника аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.
Как отмечает автор, столкнувшаяся с энергетическим кризисом и «загнанная в угол» Европа бросилась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива. «Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», – передает РИА «Новости» текст статьи.
В ответ на этот кризис страны в других регионах мира также озадачились добычей ископаемого топлива. При этом те, у кого имеются внутренние возможности для добычи, еще как-то могут справится со сложившейся ситуацией, однако бедные страны без природных ресурсов испытывают серьезные трудности, предупреждает Сугияма.
Широко разрекламированная в Европе политика «декарбонизации» доставила миру большие неприятности, однако сама она этого не признает, утверждая, что нынешний возврат к ископаемому топливу носит временный характер, продолжает автор.
«Но с другой стороны сама Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», – указывает он. Так, в июне МИД Японии объявил о прекращении программ официальной помощи в целях развития для проектов угольных электростанций в Бангладеш и Индонезии, однако сам Токио приступает к перезапуску остановленных угольных электростанций, чтобы справиться с хроническим дефицитом электроэнергии у себя.
«Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране?» – задается вопросом Сугияма.
По его словам, в результате навязчивой агитации идеи «декарбонизации» странами G7 многие развивающиеся государства «попали в беду». «G7 греховно усугубила проблему, лишив развивающиеся страны доступа к ископаемому топливу. И развивающиеся страны будут совершенно правы, когда отвернутся от лицемерной G7, если группа и дальше будет действовать столь же эгоистично», – заключает автор.
Ранее японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
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Собчак начали проверять на пропаганду ЛГБТ среди подростков
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Правоохранительные органы столицы начали проверять один из каналов журналистки Ксении Собчак на возможную пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, сообщил источник в органах.
Проверку начали после того, как один из жителей города написал соответствующее заявление в ОВД 7 сентября, уточнил собеседник РИА «Новости».
«Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку», – добавил он.
По этим данным, статья, о которой идет речь – «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
По ней частным лицам грозит штраф до пяти или 100 тыс. рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей или приостановление работы на срок до 90 дней.
О каком именно канале Собчак идет речь, не раскрывается.
В мессенджере Telegram Собчак ведет личный канал «Собчак», а также общественно-политический «Кровавая барыня» и связанный с ним «Осторожно, новости».
Между тем сама телеведущая предположила, что речь идет именно про ее YouTube-канал, где опубликовано интервью с теннисисткой Дашей Касаткиной.
«Мы еще на старте понимали, на что идем и чем это может обернуться. И конечно, заранее старались сделать так, чтобы до нас не докопались. Но если задача стоит, то и повод для статьи найдется. В-третьих, удивительно (хотя на самом деле нет), что ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни», – написала она в своем Telegram-канале.
По ее мнению, общественности стоит больше заботиться об оправдании домашнего насилия.
Ранее депутаты предложили новый проект закона о запрете пропаганды среди несовершеннолетних, согласно инициативе, за это гражданам может грозить штраф до 200 тыс. рублей, для юрлиц – до 4 млн рублей, если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.