Священник должен быть своим для солдата – это важно, если на освобождаемых территориях у солдата нет духовной поддержки – он сирота, заявил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.

«Дополнительный аргумент в пользу военных капелланов... Часть территории Донецкой области, включая сам Донецк, вот уже больше восьми лет находится не под Украиной, но в среде священства отношение к происходящему до сих пор неоднозначное. Многое зависит от позиции правящего архиерея, многое зависит от сути самих священников, – и если священнику-человеку близко происходящее - он душой с теми, кто его вершит, а если чуждо – он стоит на другой стороне баррикад», – написал он в своем Telegram-канале.

Ходаковский предложил представить состояние священства на тех территориях, которые эти восемь лет были под Украиной. «Много ли вы найдете там тех, кто искренне на нашей стороне? Дай Бог, чтобы занимали нейтральную позицию и отправляли таинства беспристрастно.... Как вы думаете, – наш солдат, сталкиваясь со сдерживаемым неприятием, будет вдохновлен, или подавлен?» – написал комбат.

«Священник не должен подталкивать солдат идти убивать других православных, но он все равно должен быть своим для солдата – это важно. И если на освобождаемых территориях у солдата нет духовной поддержки – он сирота. Кто скажет солдату, что нет выше любви, чем отдать жизнь за други своя? Не убить, а отдать жизнь? Кто подготовит солдата к принятию возможного? Чиновникам разной ведомственной принадлежности это трудно понять, но нужно постараться», – заключил Ходаковский.

Ранее Ходаковский объяснил колоссальные потери ВСУ под Угледаром.

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