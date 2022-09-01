Глава МЧС рассказал о возможности прогнозировать риски ЧС в России

МЧС научилось прогнозировать риски чрезвычайных ситуаций, подобных наводнению в Иркутской области в 2019 году, что позволяет работать на опережение, сообщил в четверг глава МЧС России Александр Куренков на торжественной линейке по случаю Дня знаний в школе «Новая Эра» в Тулуне Иркутской области.

«Все мы помним летний паводок 2019 года. Тогда в июне-июле в 11 районах Иркутской области бушевала стихия. Сейчас в регионе реализуется целый комплекс мероприятий по защите населения и территорий от различного рода опасностей. Мы научились их прогнозировать, а значит, работать на опережение», – передает РИА «Новости» его слова.

Куренков добавил, что на территории области сданы уже три объекта инженерной защиты от паводков, еще семь строится.

«Особенно важно соблюдать качество и сроки выполнения работ. Нужно реально подходить к решению вопросов безопасности, максимально просчитывать риски, выбирать самые эффективные решения. Для этого у нас есть все: опыт, специалисты, техника. Все, что мы делаем, должно служить людям», – сказал он.

При этом глава МЧС отметил, что Тулун, в наибольшей степени пострадавший от наводнения, возрождается, в городе строятся жилые дома, готовится к открытию еще одна школа. «Важно, что новые объекты возводятся в безопасных районах», – подчеркнул он.

Вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым он осмотрел новую построенную школу и проверил ход строительства новой защитной дамбы на реке Ия. Также Куренков поздравил школьников с началом нового учебного года и пожелал им мечтать, пробовать, учиться, создавать и искать свою дорогу в жизни.

Напомним, от наводнения, которое началось в Иркутской области в конце июня 2019 года, сильнее всего пострадал Тулун. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек.