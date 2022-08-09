В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал список направленных на благоустройство жизни практик, применяемых в российских регионах.

«В Подмосковье стало проще получить дополнительные технические средства реабилитации из регионального перечня. Ранее они выдавались по сертификату. Купить их нужно было у определенных организаций и на ограниченную сумму, что для инвалидов зачастую было затруднительно. Теперь приобрести необходимое изделие можно в любой организации, осуществляющей их продажу, в том числе в интернет-магазине», – говорится в публикации в Telegram-канале ЭИСИ.

Отмечается, что ограничений по максимальной сумме покупки нет. Выплата положена инвалидам и детям-инвалидам, а подать заявление можно через региональный портал госуслуг.

В Томской области работает проект «Лекарства через почту». На его первом этапе речь идет о доставке лекарств почтой в отдаленные села, жители получат возможность заказывать через почтальонов безрецептурные медикаменты. Также с участием «Почты России» препараты могут заказывать сельские ФАПы, которые в свою очередь вправе продавать их жителям, так как уже имеют соответствующую лицензию.

В Рязанской области врачам и учителям начали выдавать на шесть лет бесплатные земельные участки. Их выдают под строительство или для ведения хозяйства. «Подобная идея появилась в ходе поездки врио губернатора Павла Малкова в Клепиковский район. Инициаторы законопроекта верят, что так удастся привлечь молодых специалистов в сельские территории», – указали в ЭИСИ.

В Северной Осетии начали работу штабы родительского контроля, следящие за ремонтом учебных учреждений. В 2022–2023 годах в регионе будут отремонтированы 66 школ в рамках государственной программы «Развитие образования». В каждом районе родительское сообщество привлекают к контролю за капитальным ремонтом.

В Камчатском крае решили предоставлять адресную социальную поддержку населению полуострова при подключении к сетям газораспределения в объеме 90% от фактически понесенных затрат.