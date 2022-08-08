Премьер-министр Финляндии выступила за ограничение туризма из России

Неправильно, что россияне могут ездить в Европу как туристы во время проведения спецоперации на Украине, заявила глава финского правительства Санна Марин в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

«Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится», – приводит ее слова РИА «Новости».

Марин рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.

«МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт», – пояснила она.

Санкции пока не распространяются на туризм. По мнению Марин, обсуждение должно быть продолжено в Европейском совете.

«Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен», – сказала она.

Ранее сообщалось, что Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам, который стал популярным среди россиян из-за отмены прямого авиасообщения между Россией и государствами Евросоюза.