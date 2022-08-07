Власти Херсонской области поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

Врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Он отметил, что сотрудникам «Херсонской железной дороги» выпала важнейшая задача – связать регион с остальной частью России.

«В наш век высоких технологий железные дороги продолжают быть главным видом внутреннего транспорта, превосходящим остальные виды по объёму и дальности перевозок. Днем и ночью, в жару и холод, сквозь песчаные бури и снежные заносы вы проводите тяжелые товарные составы и комфортабельные пассажирские поезда туда, где их грузы нужнее всего, а пассажиров сильнее всего ждут», – передает слова Елисеева Telegram-канал администрации Херсонской области.

По его словам, машинисты и обходчики, диспетчера и начальники станций, проводники, кондуктора, кассиры и специалисты всех прочих профессий, работают не жалея сил и здоровья, чтобы стальные артерии рельсов надежно соединяли все регионы нашей огромной Родины.

«Сейчас вам, уважаемые сотрудники «Херсонской железной дороги», выпала важнейшая задача – связать Херсонскую область с остальной частью России. Херсонщина надежно утвердится в ее составе когда поезда пойдут на юг – в Крым. Совершенно уверен, что благодаря вашей самоотверженности и профессионализму это случится в ближайшее время», – добавил Елисеев.

Ранее в воскременье управление культуры, спорта и молодежи администрации Харьковской области совместно с волонтерами Общероссийского народного фронта в честь Дня железнодорожника организовали праздничное мероприятие в поселке Купянск-Узловой, который в этот день отметил свою 129-летнюю годовщину со дня основания.