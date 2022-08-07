Харьковская область вместе с Россией отметила День железнодорожника

Управление культуры, спорта и молодежи администрации Харьковской области совместно с волонтерами Общероссийского народного фронта в честь Дня железнодорожника организовали праздничное мероприятие в поселке Купянск-Узловой, который в этот день отметил свою 129-летнюю годовщину со дня основания.

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, на торжественное мероприятие были приглашены ветераны-железнодорожники. Среди них был Николай Перепилица. Общий стаж работы на железной дороге его семьи составляет 137 лет. Поэтому этот праздник для него имеет особое значение:

«Для нас это святой праздник, мы всегда его встречали именно в первое воскресенье августа, другие даты не признаем. Для нас железная дорога – это жизнь», – заявил ветеран.

С приветственным словом и поздравлениями перед присутствующими выступило руководство Харьковской области, а также генеральный директор первого государственного предприятия в регионе «Купянская железная дорога» Олег Глебов. Он отметил, что предприятие начинает плодотворно работать и расширять штат сотрудников.

«На предприятии сейчас трудятся 1800 человек. С первого августа прибавились еще 300 человек. Объемы перевозок будут увеличивать, и мы обязательно придем к нашему изначальному штатному расписанию – 5560 человек. Но и тех, кто сейчас без работы, мы не оставим просто так, будем помогать», – рассказал Глебов.

Праздник собрал на площади десятки людей. Для них была подготовлена развлекательная программа и подарки. Мероприятие прошло в дружественной и веселой обстановке: с конкурсами и тематическими песнями.

Ежегодно День железнодорожника в России, да и во всех постсоветских странах отмечается в первое воскресенье августа. В 2022 году эта дата пришлась на 7 августа. На Украине этот праздник официально был перенесен на 4 ноября. Но в узком семейном кругу свой профессиональный праздник железнодорожники всегда отмечали в один и тот же день – первое воскресенье августа. Впервые за много лет День железнодорожника в освобожденной Харьковской области области отметили именно в этот день.

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