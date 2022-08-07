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В Госдуме поспорили с Дерипаской о необходимости запретить ядерное оружие
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«Договариваться о ликвидации ядерного оружия необходимо всему мировому сообществу, а сейчас такой возможности объективно нет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил ликвидировать и запретить ядерное оружие.
«Каким бы благим не было желание ликвидировать и запретить ядерное оружие, реализовать его сегодня невозможно. Равновесие страха – это единственный фактор, который продолжает сдерживать мир от полномасштабной войны. Кроме того, любой потенциальный агрессор понимает, что ответ будет для него смертелен», – рассказал парламентарий.
«Я считаю, что человечество сегодня не дозрело для этого решения. Вместе с тем если оно все-таки будет реализовано, это может привести к обратному результату и эскалации военного насилия», – подчеркнул депутат.
«Страны, с которыми мы должны будем договариваться о неиспользовании ядерного оружия и его уничтожении, на протяжении долгих лет демонстрируют свое нежелание выполнять обязательства, выходят из них в одностороннем порядке», – заявил Морозов.
«Яркий пример – Соединенные Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу и других соглашений», – добавил собеседник.
«Кроме того, как нам известно, Договор о нераспространении ядерного оружия не подписан целым рядом стран, однако у нас есть все основания полагать, что такое оружие у них есть. Если договариваться – то всему мировому сообществу, а сейчас такой возможности нет», – заключил он.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.
«Вчера как всегда незамеченным прошел Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», – говорится в сообщении в Telegram-канале бизнесмена.
Напомним, в субботу в социальных сетях депутаты новой волны напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.
При этом ранее президент США Джо Байден по случаю открытия конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями.
«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.
Как отметил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
Эксперт: Украина начнет обстреливать реакторы Запорожской АЭС американским оружием
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С помощью обстрелов Запорожской АЭС украинские военные хотят посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы, сказал газете ВЗГЛЯД физик-ядерщик Александр Боровой. Атака на крупнейшую в Европе АЭС произошла в пятницу, в результате были повреждены линии электропередач и вспыхнул пожар рядом с ядерными реакторами.
«Этот обстрел не нанес ущерб ядерному реактору, но причинил большой вред потребителям электроэнергии. Восстановление линии электропередач, которая идет от Запорожской АЭС – это довольно серьезная проблема. Но самое главное – это прецедент того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают обстреливать атомные объекты», – считает советник президента Курчатовского института, физик-ядерщик Александр Боровой.
Как пояснил ученый, сильно повредить реактор советской постройки даже артиллерийским обстрелом – невозможно, конструкция прочная и способна выдержать падение самолета, «но ВСУ могут применить более серьезные средства». «Бить по атомным объектам – это абсолютное преступление. Прежде всего пострадают обычные люди. Украина только старается навредить людям, которые остались с нашей стороны», – подчеркнул собеседник.
Боровой убежден, что обстрел Запорожской АЭС – это первая ласточка и дальше «эти сумасшедшие начнут обстреливать реакторы, потому что у ВСУ теперь есть американская техника», в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS. «Повредить ядерный реактор очень трудно, все сделано для того, чтобы он устоял, но все равно подобные обстрелы – это опасно. К тому же такие обстрелы должны порождать панику среди населения, ведь всем не объяснишь, насколько реактор прочный. После аварии на Чернобыльской АЭС у людей очень нервное отношение ко всем атомным объектам на Украине. Это естественно, и такая нервозность сохраняется до сих пор», – подытожил Боровой.
ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС в пятницу. В результате этого террористического акта, как сообщили власти Энергодара, вспыхнул пожар и были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что ВСУ преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и намеренно хотят вызвать техногенную катастрофу. «Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу», – сказал Рогов, который призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию и остановить атаки Киева на крупнейшую в Европе АЭС.
Это уже не первая попытка атаковать Запорожскую атомную станцию. В середине июля украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов, вооруженных боезарядами. Нападение не привело к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из дронов был сбит на подлете к станции.
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Россия призвала США вернуть ядерное оружие на свою территорию
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США должны вернуть в страну свое ядерное оружие, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.
«Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий», – цитирует РИА «Новости» Белоусова.
Ранее директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?». По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
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Дипломат России заявил о предложении США рассматривать космос, как среду для боевых действий
США продвигают концепцию, предлагающую рассматривать космос как еще одну среду ведения боевых действий, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
«Сейчас американцы и страны НАТО активно продвигают очень опасную концепцию, что космос, как и киберпространство, должен рассматриваться как еще одна среда ведения боевых действий», – передает РИА «Новости» слова Белоусова.
Он отметил, что это противоречит концепции, которая легла в основу договора о космосе 1967 года.
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был одобрен 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года. Подписали его Москва, Вашингтон и Лондон.
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В Белом доме заявили о готовности на «экстраординарные» меры ради освобождения Грайнер
Соединенные Штаты готовы на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры... чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», – передает РИА «Новости» ее слова.
Жан-Пьер с оптимизмом оценила перспективы диалога. «Если вы посмотрите на Тревора Рида, как мы вернули домой Тревора Рида, у нас может это получиться», – сказала она.
Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.
Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Медведев обещал «отомстить» за удаление YouTube-канала Пучкова
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил поддержку Дмитрию Пучкову (Гоблину), канал которого был удален YouTube.
«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим!» – говорится в комментарии, который оставил Медведев в группе Пучкова в соцсети «ВКонтакте».
После этого Пучков заявил: «Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык». Однако позднее блогер созвонился с сотрудником аппарата Медведева и сообщил: «Говорит, настоящий. Неожиданно», – передает РИА «Новости».
В четверг видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин, за нарушение правил. В настоящее время канал Пучкова недоступен. «Конечно, мне жалко 10 лет работы. Но я же хитрый – я полтора года назад «убежал» на Rutube, «Яндекс» и во «ВКонтакте». Так что буду и дальше снимать ролики и размещать их уже на наших площадках», – сказал газете ВЗГЛЯД блогер.
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В США заявили о поиске контактов с Лавровым для обмена заключенными
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен искать контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Он очень, очень плотно вовлечен в этот вопрос с самого начала, и у меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает», – заявил Кирби в эфире канала MSNBC, передает РИА «Новости».
Ранее американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
В четверг в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии, суд приговорил ее к 9 годам и штрафу в 1 млн рублей.
Байден назвал приговор американке «неприемлемым», и заявил, что приложит все усилия для ее освобождения.
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Гражданина США в ДНР обвинили в разжигании межнациональной розни
В ДНР гражданин США Суеди Мурекези обвинен в участии в антироссийских митингах и разжигании межнациональной розни, сообщил его адвокат Сергей Литвишко.
Литвишко сообщил, что Мурекези «вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля – начале марта». Гражданину США предъявлено «обвинение в разжигании межнациональной розни». Мурекези отверг обвинение, заявив, что на митингах оказался случайно, передает ТАСС.
Мурекези родился в Руанде, но в 1994 году вместе с семьей «переехал в Америку на фоне геноцида руандийских тутси», сказал адвокат, подчеркнув, что Мурекези «в военных действия на территории ДНР не участвовал, а подрабатывал в ночных клубах Херсона».
Напомним, двое американских наемников в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Дрюке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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Россия призвала США не размещать ракеты средней и меньшей дальности
США и их союзники должны принять обязательства не размещать первыми ракеты меньшей и средней дальности, заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.
Белоусов отметил, что Россия уже взяла на себя в одностороннем порядке такое обязательство, чтобы не допустить «новую губительную гонку ракетно-ядерных вооружений». Россия не будет размещать, «подпадавшие под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности системы в тех регионах, где не будут развертываться такие средства американского производства». Белоусов призвал «США и их союзников принять аналогичные обязательства».
Он заверил, что «у России не было и нет ракет средней и меньшей дальности наземного базирования». По его словам, «утверждать обратное – значит создавать заведомо ложную картину и покрывать тех, кто несет истинную ответственность за развал» ДРСМД, передает ТАСС.
Белоусов заявил, что Австралия, Великобритания и США должны предоставить полную информацию по договоренностям о создании атомных подводных лодок в рамках трехстороннего партнерства AUKUS. Отмечается, что в Австралии «фактически предполагается размещение военной инфраструктуры ядерных государств», а «планируемое приобретение Австралией атомных подводных лодок, являющихся, по сути, оружием неограниченной дальности, вынуждает другие страны учитывать столь радикальное наращивание ее военного потенциала».
В январе, перед тем, как Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, США, по сообщениям СМИ, предложили возродить Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, из которого сами и вышли в 2019 году.
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Дерипаска предложил ликвидировать и запретить ядерное оружие
Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.
«Вчера как всегда незамеченным прошел Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», – говорится в сообщении в Telegram-канале бизнесмена.
Напомним, в субботу в социальных сетях депутаты новой волны напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.
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США уведомили российских дипломатов об аресте Винника
Американское руководство сообщило российским дипломатам об аресте россиянина Александра Винника, ранее экстрадированного из Греции в США, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.
«Утром получили от американских властей уведомление об аресте россиянина. В настоящее время проясняем информацию о его месте нахождения, а также сведения о его адвокатах», – сказала Шумова в беседе с ТАСС.
Она пояснила, что вскоре будет организован телефонный разговор с Винником, ему окажут необходимое консульско-правовое содействие.
Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника. Там указали, что все произошло с нарушением всех юридических процедур, и было обставлено как похищение.
В Кремле отметили, что следят за судьбой Винника.
Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
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Захарова назвала похищением экстрадицию Винника в США из Греции
Российская сторона возмущена недружественными действиями Греции, выдавшей США россиянина Александра Винника, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
«Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые под нажимом США, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами, выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции», – цитирует Захарову ТАСС.
Она пояснила, что Москва считает передачу Винника США «незаконным актом американского правового произвола» и «по сути похищением». Это действие греческих властей свидетельствует о «конфронтационном курсе» против России.
Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника. Там указали, что все произошло с нарушением всех юридических процедур, и было обставлено как похищение.
В Кремле отметили, что следят за судьбой Винника.
Между тем в окружном суде США Северного округа Калифорния заявили, что Винник предстанет перед судом в пятницу.
Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
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США отказались считать позицию Москвы по заключенным «встречным предложением»
Ответ России на предложение США по обмену заключенными в Вашингтоне даже не считают встречным предложением, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Американские СМИ заявили, что власти США неофициально запросили Германию о возможности включения в обмен заключенными с Москвой россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Указывается, что речь идет о человеке, которого в США и Германии называют сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым, передает ТАСС.
Один из журналистов спросил Кирби: «Вы назвали ответное предложение России, которое включает <...> освобождение Соединенными Штатами обвиненного в убийстве россиянина, содержащегося под стражей в Германии, несерьезным. Вы по-прежнему считаете его несерьезным?». Кирби ответил, что в позиции США «по этому вопросу ничего не изменилось». «Я не думаю, что <...> мы бы даже стали называть это встречным предложением», – сказал он.
Отвечая на вопрос о том, согласится ли Москва, по мнению США, на «предложение, которое не предполагает» равного «обмена одного на одного или двух на двух» человек, Кирби предложил задать «этот вопрос российской стороне». «Я могу сказать, что мы сделали серьезное предложение. <...> Я не буду вдаваться в детали, но мы призываем их его принять», – сказал он, добавив, что в Вашингтоне «готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть соотечественников домой».
Его спросили, планирует ли глава американского государства Джо Байден обсуждать напрямую с президентом России Владимиром Путиным возвращение в США осужденных в России американцев Пола Уилана (за шпионаж) и Бриттни Грайнер (за контрабанду наркотиков). Кирби ответил, что у него «нет информации», которую он «мог бы сообщить».
Комментируя решение США предать гласности направленное России предложение о возможном обмене заключенными, Кирби сказал: «Мы посчитали важным убедиться, что американский народ, а также люди во всем мире, знает, насколько серьезно мы относимся к этим двум делам».
«И это настолько серьезно, что мы сделали предложение, которое, по нашему мнению, России следует принять, и вы заметили, что на следующий день после того, как мы это сделали, Россия начала публично высказываться», – заявил он.
Напомним, Хангошвили, убитый в 2019 году в Берлине, был причастен к терактам в России в качестве главаря бандформирований, в частности, к серии нападений в Ингушетии в 2003-2004 годах. СМИ сообщали, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. В Вашингтоне сообщили, что Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного.
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Китай указал на «черную руку» США в кризисах на Украине и Тайване
У украинского и тайваньского кризисов есть сходство – за ними «стоит черная рука, рука США», заявил посол Китая во Франции Лу Шае.
Лу Шае заявил, что «США хотят подлить масла в огонь в Тайваньском проливе, чтобы создать еще один кризис, помимо украинского». Он полагает, что в Вашингтоне обеспокоены потерей своего влияния в мире. При этом, как указал посол, большая часть развивающихся стран «не согласна» с группой западных стран в оценке украинского кризиса и не участвует в санкциях против России. Лу Шае отметил, что влияние США, в частности, «постепенно уменьшается» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, американцы стремятся «нарушить обстановку», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI.
В свою очередь, посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань «серьезно подорвал» стабильность в Азии и отношения между двумя странами, и Вашингтон должен понести «полную ответственность» за такое развитие событий.
По мнению китайской стороны, «причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны». В посольстве напомнили, что свыше 160 стран и международных организаций подвергли критике визит Пелоси на Тайвань и подтвердили приверженность принципу «одного Китая». Посольство отвергло «обвинения в том, что Китай нагнетает напряженность». Указывается, что «именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе».
Напомним, события вокруг Тайваня стали очередным примером того, как Соединенные Штаты готовы разжигать конфликты в любом конце планеты. Подобные действия стали одним из важнейших инструментов для сохранения за США статуса единственной сверхдержавы, который оказался под угрозой.
Вашингтон пытается отвлечь внимание России от Украины, сплотить американский истеблишмент, а также показать всем – России, Китаю, «глобальному Югу», своим союзникам и клиентам – американскую мощь и возможности разжигать и тушить конфликты.
Посольство обвинило США в «охоте» на россиян
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Посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
В посольстве отметили передергивание фактов и искажение информации в заявлениях ряда официальных лиц США, а также общественных организаций с критикой решения российского суда. В этой связи дипломаты напоминают, что на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 российских граждан, передает РИА «Новости».
«Вашингтоном развернута настоящая «охота» на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев. Призываем Соединенные Штаты перестать перекладывать проблемы с больной головы на здоровую», – говорится в заявлении дипмиссии.
Сотрудники посольства подчеркнули, что решение в отношении Грайнер, как и в случае с другими американскими правонарушителями, полностью соответствует букве и духу российского законодательства.
В посольстве заявили также, что доклад Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками, свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. «Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее», – говорится в заявлении посольства.
Российские дипломаты выразили надежду, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы. «Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими Вооруженными Силами «военных преступлений» преследует лишь одну цель – исказить истинное положение дел», - заявили они. По мнению посольства, тем самым США стремятся оправдать собственные провокационные действия по «накачке» киевского режима смертоносными вооружениями.
Напомним, в четверг в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии, суд приговорил ее к 9 годам и штрафу в 1 млн рублей. Глава американского государства Джо Байден назвал приговор американке «неприемлемым», и заявил, что приложит все усилия для ее освобождения.
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