В Госдуме поспорили с Дерипаской о необходимости запретить ядерное оружие

«Договариваться о ликвидации ядерного оружия необходимо всему мировому сообществу, а сейчас такой возможности объективно нет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил ликвидировать и запретить ядерное оружие.

«Каким бы благим не было желание ликвидировать и запретить ядерное оружие, реализовать его сегодня невозможно. Равновесие страха – это единственный фактор, который продолжает сдерживать мир от полномасштабной войны. Кроме того, любой потенциальный агрессор понимает, что ответ будет для него смертелен», – рассказал парламентарий.

«Я считаю, что человечество сегодня не дозрело для этого решения. Вместе с тем если оно все-таки будет реализовано, это может привести к обратному результату и эскалации военного насилия», – подчеркнул депутат.

«Страны, с которыми мы должны будем договариваться о неиспользовании ядерного оружия и его уничтожении, на протяжении долгих лет демонстрируют свое нежелание выполнять обязательства, выходят из них в одностороннем порядке», – заявил Морозов.

«Яркий пример – Соединенные Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу и других соглашений», – добавил собеседник.

«Кроме того, как нам известно, Договор о нераспространении ядерного оружия не подписан целым рядом стран, однако у нас есть все основания полагать, что такое оружие у них есть. Если договариваться – то всему мировому сообществу, а сейчас такой возможности нет», – заключил он.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.

«Вчера как всегда незамеченным прошел Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», – говорится в сообщении в Telegram-канале бизнесмена.

Напомним, в субботу в социальных сетях депутаты новой волны напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.

При этом ранее президент США Джо Байден по случаю открытия конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями.

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.

Как отметил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.

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