Немцам предрекли неразрешимые финансовые трудности

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6 августа, суббота | Последнее обновление — 09:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские военные ударом по СИЗО в Еленовке убили около 20 боевиков «Азова»
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Немцам предрекли неразрешимые финансовые трудности
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Жителей Германии из-за более чем двукратного повышения цен на газ для населения ждут неразрешимые финансовые трудности, пишет немецкий журнал Compact.
Дело в том, что компания RheinEnergie хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 цента за киловатт-час. Теперь RheinEnergie намерена повысить эту сумму до 18,3 цента. В этом случае цена на газ вырастет более чем в два раза, передает РИА «Новости».
В пересчете на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тыс. кВт/ч это означает, что расходы, которые сейчас составляют 960 евро, возрастут до 2002 евро. Это вызовет неразрешимые финансовые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у нормально зарабатывающих людей, утверждает издание.
«Причиной этого является почти 450-процентное увеличение закупочных расходов на природный газ по сравнению с закупочным периодом 2021/22 – 2022/23 годов. Несмотря на систему долгосрочных непрерывных закупок, это приводит к значительному росту цен», – передает RT содержание статьи.
Ранее немецкие СМИ писали, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
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Эксперты объяснили отказ Газпрома от турбины для «Северного потока»
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«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».
«Сейчас много говорят о том, что британские структуры компании Siemens при желании могут дистанционно отключить использующиеся у нас турбины. Мне кажется, сделать это не так уж и просто. Но сказать однозначно, насколько это реализуемо, сложно. Лично я надеюсь, что наши эксплуатанты предусмотрели все риски и исключили возможность таких действий», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник отметил, что сама по себе такая вероятность – это повод перейти на российское оборудование как можно скорее. «Нет никаких гарантий, что через полгода-год Европа не перекроет вентиль в одностороннем порядке. Мы никак не заинтересованы в том, чтобы помогать европейцам пережить зиму. В конечном счете, нам объявлена экономическая война. Это и есть один из ее элементов», – пояснил он.
«Вариантов того, что «Северный поток» неожиданно заработает на полную мощь, практически нет. Запад уже запутался в собственных санкциях. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы не торопиться с наращиваем поставок», – говорит эксперт. «Европе придется и дальше сокращать производство. А непрекращающиеся призывы отказаться от российского сырья могут только подтолкнуть Москву ввести запрет на поставки топлива», – рассуждает Митрахович.
«Загвоздка с турбинами заключается в том, что Газпром сейчас действует строго согласно букве контракта. А вот Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно. Мол, вот вам турбина, мы ее починили, давайте запустим прокачку», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Но время сейчас на нашей стороне. Да, Россия объективно качает мало газа в Европу. Соответственно, они не могут полностью наполнить хранилища и подготовиться к отопительному сезону. Более того, на спотовых рынках сохраняются довольно высокие цены на сырье. В этой ситуации мы можем неплохо заработать, а Запад станет более сговорчивым», – отмечает собеседник.
При этом у России есть все юридические основания для того, чтобы не принимать турбину Siemens обратно, уверяет эксперт. «Конкретно это оборудование до сих пор находится под санкциями. Канада дала генеральную лицензию на вывод из-под рестрикций пяти других турбин. И теперь их до 2024 года можно отремонтировать в Монреале», – пояснил Юшков.
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – добавил он.
«Северный поток» в теории мог бы заработать в полную силу. Но тогда ЕС, Великобритания и Канада должны полностью отменить введенные ранее санкции в отношении Газпрома. И речь идет обо всех турбинах, причем и на электростанциях тоже. Тогда мы отправим все необходимые устройства на починку, а затем начнем полноценную прокачку», – заключил Юшков.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Теперь концерну, по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании. Причиной тому является то, что турбина ремонтировалась в цехе английской Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens, и к ней якобы применимы требования английского законодательства, уточняет «Коммерсант».
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy. До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
В то же время эксперт по энергетике Юрий Мельников указал, что Siemens – поставщик большей части основного оборудования для парогазовых энергоблоков, построенных в России в 2010-х годах. Энергоблоки на основе турбин Siemens есть в Москве, Санкт-Петербурге, многих крупных российских городах, от их надежной работы зависит надежность энергообеспечения миллионов людей.
«Если допустить, что у компании есть техническая возможность и желание отключать дистанционно турбину для «Северного потока» из другой страны, то логично будет готовиться к отключению значительной части российской энергосистемы», – цитирует «Коммерсант» мнение эксперта.
При этом в Siemens Energy заявляли, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию. Об этом сообщил гендиректор компании Кристиан Брух.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении.
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Siemens Energy: Турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию
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В Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию, сообщил гендиректор компании Кристиан Брух во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре.
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть Газпрома. Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить эту турбину, которая находится здесь уже более недели», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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Под Берлином после взрыва загорелся склад боеприпасов
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В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом начался пожар после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает пожарная охрана немецкой столицы.
«В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной охраны Берлина.
По данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы. Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
Согласно последнему сообщению пожарной службы, в настоящий момент горит 15 тыс. квадратных метров леса и продолжаются взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не может приблизиться непосредственно к источнику возгорания. Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ, передает Deutsche Welle* (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
На момент публикации материала сообщений о раненых и погибших не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.
Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.
Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.
В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб, указывает агентство dpa.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера. Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь».
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Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной «Северного потока» на Siemens Energy
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
«Турбины, необходимые для подачи газа в трубопровод в первую очередь, поставляются Siemens и нуждаются в регулярном обслуживании. Но Siemens только что доставил турбину, о которой много говорили, после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Почему она там, а не в России, я не понимаю», – передает ТАСС его слова.
При этом Шредер добавил, что для работы трубопровода необходимо пять турбин, так как «одна всегда должна быть в резерве на случай непредвиденных ситуаций». «Вторая труба была в Канаде, а сейчас находится в Мюльхайме, третья сломана и нуждается в ремонте. Номер четыре должна была пройти регулярную проверку на прошлой неделе. Турбина номер пять работает и прокачивает 30 млн кубометров газа в сутки», – подчеркнул он.
По словам экс-главы правительства Германии, страна готова отправить турбину для «Северного потока», Россия только должна со своей стороны предоставить документы и запросить ее.
«Турбина работоспособна. Ничего [со стороны ФРГ] не противодействует ее транспортировке в Россию», – сказал Шольц.
Ранее Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
На прошлой неделе сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находился в Москве для переговоров по энергетике.
При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.
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В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Шредера
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Российский лидер Владимир Путин встречался с экс-канцлером Герхардом Шредером во время его визита в Москву, он обеспокоен энергетическим кризисом и просил Путина объяснить свое видение этой ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, действительно, Шредер был в Москве недавно, и он, действительно, имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно же, бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. И обеспокоен также совсем не радужными перспективами в этой области. И, конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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Шольц отверг идею запуска «Северного потока – 2»
Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости, заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy.
«Есть достаточно мощностей у «Северного потока», нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам в Европе», – передает Прайм его слова.
Как подчеркнул Шольц, Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2» по веским причинам, и в возобновлении работы трубы «нет разумного смысла».
При этом канцлер допустил продление работ трех атомных электростанций в Германии для обеспечения потребностей немцев в электроэнергии, отметив, что газовые хранилища Германии заполняются с быстрыми темпами, а объемы топлива в них уже превысили показатели прошлых лет.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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В Кремле объяснили отсутствие заинтересованности Канады в ремонте газовой турбины
Кремль сомневается в том, что Канада заинтересована в поставках российского газа в Европу, потому что сама готовится зарабатывать на поставках сжиженного природного газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить турбину [для «Северного потока»]? Это большой вопрос, потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки, она совсем не заинтересована в том, чтобы газ шел из России», – цитирует ТАСС Пескова.
Он пояснил, что российский газ «дешевый, а Канада так же, как Америка, может серьезно заработать на европейцах, на сжиженном природном газе».
Говоря о доставке отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока», Песков заявил, что Россия должны быть уверена, что она не санкционна, и «эта самая британская компания, «дочка» Siemens, не отключит дистанционно эту турбину».
«Ведь потом еще одна турбина 26-го числа встала на регламентный ремонт, потому что выработка часов произошла, по регламенту ее нужно капитально ремонтировать, нужно ее, по идее, наверное, везти в Канаду», – указал пресс-секретарь президента.
Ранее в Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
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НАТО: Европа оказалась в самом опасном положении со времен Второй мировой войны
Нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны, выразил мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг во время выступления перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии на норвежском острове Утейа.
«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну», – передает ТАСС его слова.
Между тем накануне директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин заявил, что эпоха конструктивного взаимодействия России со странами Запада бесповоротно завершена, независимо от исхода спецоперации на Украине.
Ранее генсек ООН Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.
Ранее на этой неделе в интервью еженедельнику The Economist адмирал британского штаба обороны ВС Тони Радакин заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.
Москва тем временем заявляла, что Соединенные Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, это было бы чревато ядерной эскалацией.
При этом российский лидер Владимир Путин напомнил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркнул, что такое оружие у нашей страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет.
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В Гамбурге арестовали автора пророссийского Telegram-канала
В немецком Гамбурге арестовали 31-летнего гражданина Германии, который вел пророссийский Telegram-канал, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на прокуратуру.
«Согласно следствию, обвиняемый вел Telegram-канал «Другая Германия», который считался пророссийской национал-большевистской платформой», – цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.
На одном из фото немец был изображен с российским автоматом, в связи с этим его подозревают в нарушении закона о контроле над военным оружием. Кроме того, мужчину обвиняют в «использовании буквы Z, одобрении уголовных преступлений и попытке вербовки для военной службы за рубежом».
Напомним, власти двух федеральных немецких земель (Бавария и Нижняя Саксония) приняли решение ввести уголовную ответственность за использование в общественных местах буквы Z, которая стала символом российской спецоперации на Украине.
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Япония призвала свои компании остаться в проекте «Сахалин-2»
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В Токио считают, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на фоне постановления о создании его нового оператора – ООО «Сахалинская энергия», заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
Он отметил, что провел встречу с главой Mitsui и «попросил в положительном ключе рассмотреть» возможность продолжения участия в проекте. По его словам, аналогичную просьбу он также адресовал руководству Mitsubishi, с которым также встретится в ближайшее время, передает ТАСС.
Министр отметил, что японская сторона пока не получала от России точного графика, касающегося процесса создания нового оператора «Сахалин-2». Кроме того, Хагиуда в очередной раз подчеркнул, что «Сахалин-2» является важным проектом для Японии с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и стабильных поставок энергоресурсов.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России.
Регулятор ФРГ оценил обеспечение газом Германии
Наполненность немецких газовых хранилищ превысила 70%, что обеспечивает энергетическую безопасность страны, сообщило Федеральное сетевое агентство (регулятор Германии).
«Общий уровень заполнения газохранилищ в Германии составляет 70,39%», – цитирует сообщение немецкого регулятора ТАСС.
Там отметили, что поставки газа в Германию сейчас находятся на стабильном уровне, энергетическая безопасность страны гарантирована.
Вместе с тем агентство отметило, что ситуация остается напряженной, и «нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения».
Регулятор добавил, что перевод газа через «Северный поток» составляет порядка 20% от максимальной мощности. Если поставки по этому газопроводу останутся на таком же уровне, то заполнить хранилища на 95% к 1 ноября без дополнительных мер вряд ли получится, говорится в публикации агентства.
«Сокращение затрагивает поставки газа в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия», – подчеркнул регулятор.
Оптовые цены очень сильно поднялись после сокращения поставок и остаются на таком уровне, частные потребители и предприятия приспосабливаются к этим ценам.
Ранее в немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема СПГ с газохранилищем.
Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.
Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил: турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
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Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате газа в рублях
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили поставки газа и договорились о частичной оплате газа в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак в пятницу по итогам переговоров двух лидеров.
«Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется – 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», – цитирует ТАСС Новака.
Он также отметил, что в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые выводят на новый уровень развитие отношений в торговле, в экономике, практически по всем отраслям.
Ранее Путин и Эрдоган завершили переговоры в Сочи.
В ходе встречи турецкий лидер заявил, что страны откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Он отмечал, что сторонам необходимо сделать так, чтобы работы на АЭС «Аккую» не были отложены.
Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией. «Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что обе страны приложили значительные усилия для урегулирования ситуации в Сирии. Кроме того, президент России поблагодарил Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи с большой делегацией, в составе которой главы МИД, Минобороны, Национальной разведывательной организации (МИТ), министры энергетики, финансов, лесного хозяйства и торговли.
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В Германии осенью ожидают массовые протесты из-за роста цен
Федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания, пишут немецкие СМИ.
К настоящему моменту протестные акции уже прошли в Берлине под названием «Неделя демократии», как берлинские организаторы сами назвали свою программу протестов. В результате примерно 6,5 тыс. человек прошли по центру Берлина.
Организаторами акции, рассказывает RBB24, стало весьма активное объединение «Инакомыслящих» (Querdenker) и так называемые понедельничные демонстранты (Montagsspaziergänger). В прошедшую зиму они десятками, а то и сотнями тысяч собирались на децентрализованные демонстрации в разных городах ФРГ. В частности, они требовали прекращения «пандемийного террора», «подстрекательства к войне» (имеется в виду ситуация на Украине), выхода из НАТО, а также изменения конституционного порядка в Германии. Федеральному канцлеру Олафу Шольцу некоторые из них желали «оказаться за решеткой».
Резкое обострение ситуации с протестами немецкие политики ожидают к осени. Так, министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер готовится к разным сценариям развития событий. Он отмечает, что, с одной стороны, есть граждане, которые опасаются за свое благосостояние, не зная, например, удастся ли им сохранить работу и как они в конце года будут оплачивать счета.
С другой стороны, отмечает Шустер, есть «группировки, активисты, партии», стремящиеся использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах. За теми, кто «мобилизуется и подстрекает», его ведомство уже «ведет наблюдение». Шустер требует создать межведомственный кризисный штаб, аналогичный тому, который был образован во время пандемии коронавируса, поскольку опасается, что кризис может затронуть все сферы политики, к примеру, сферу семьи и школьного образования.
Основной причиной протестов населения, как ожидается, станут дефицит энергоресурсов, рост цен и ухудшение экономического положения. Как отмечает новостная служба Tagesschau, особую озабоченность властей вызывает, что в ряды демонстрантов – так же, как во время протестов против мер, связанных с пандемией, – могут проникнуть экстремисты, которые затем станут подстрекать протестующих к действиям против государства.
Протестные настроения общества видны уже сейчас по реакции на летнюю поездку по Германии министра экономики Хабека. Во время этого вояжа министра по стране участники акций громко высказывались в пользу приема в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» и против антироссийских санкций. «Иначе говоря, они демонстрируют солидарность с Путиным, с его авторитарной системой и, соответственно (в большей или меньшей степени), с жестокой агрессией против Украины. Политику же Хабека они называли «экосоциализмом», – передает Tagesschau.
Между тем, по мнению Маттиаса Квента из университета прикладных наук Магдебург-Стендаль, материальные последствия кризиса на востоке и на западе страны будут различаться. Так, восточная часть Германии обладает меньшим экономическим потенциалом, соответственно, кризис повлияет на нее сильнее.
Ранее газета Bild сообщила, что правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что в свою очередь может привести к трехкратному росту цен на него.
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В Болгарии рассказали о боязни платить за газ в рублях
Болгарии необходим газ из России, но платить за него в рублях она боится, сообщают болгарские СМИ.
Как пишет в Dir.bg Виктор Стефанов, если «в каскаде операций» схемы оплаты в рублях «что-то пойдет не так», то «экспорт будет запрещен», передает РИА «Новости».
По словам Стефанова, «рублевая схема – не просто техническое изменение условий договора, а новая технология оплаты, значительно расширяющая риски для покупателя». Указывается, что «речь идет не просто об изменении оговоренной валюты, но и о включении нового участника, скажем, агента продавца», передает «ИноСМИ».
Он указывает, что официальное объяснение ЦБ России «содержит важную оговорку: если конверсия не удалась из-за санкций, введенных недружественными странами, запрет на экспорт продолжает действовать».
Также в статье говорится, что сейчас Газпромбанк и Московская биржа «вне санкционных списков», но «на самом деле такой риск есть всегда».
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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ЕС утвердил решение сократить потребление газа на 15%
Совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15% и все предусмотренные для стран ЕС исключения из этого требования.
До этого официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
«Для повышения безопасности энергопоставок Совет сегодня утвердил норму о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой», – говорится в документе, передает ТАСС.
Уточняется, что совет также «уточнил различные исключения и возможности частично или полностью не выполнять это требование, в соответствии с конкретными условиями стран ЕС, и чтобы гарантировать, что сокращение потребления газа реально способствует повышению безопасности поставок газа в ЕС».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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