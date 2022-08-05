Захарова назвала похищением экстрадицию Винника в США из Греции

Российская сторона возмущена недружественными действиями Греции, выдавшей США россиянина Александра Винника, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые под нажимом США, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами, выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции», – цитирует Захарову ТАСС.

Она пояснила, что Москва считает передачу Винника США «незаконным актом американского правового произвола» и «по сути похищением». Это действие греческих властей свидетельствует о «конфронтационном курсе» против России.

Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника. Там указали, что все произошло с нарушением всех юридических процедур, и было обставлено как похищение.

В Кремле отметили, что следят за судьбой Винника.

Между тем в окружном суде США Северного округа Калифорния заявили, что Винник предстанет перед судом в пятницу.

Напомним, в четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.