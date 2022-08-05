Кировские парки решили благоустроить к 650-летию города

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и врио губернатора Кировской области Александр Соколов посетили ряд строительных объектов региона и парки Кирова, которые будут участвовать в программе благоустройства к предстоящему 650-летнему юбилею города.

В рамках рабочей поездки Файзуллин осмотрел жилой комплекс «Знак» – современный растущий микрорайон с развитой инфраструктурой, школой, детским садиком, где планируется построить весь комплекс социальной инфраструктуры. Он посетил парк имени С.М. Кирова, Александровский сад и набережную Грина, говорится на сайте Минстроя.

«Благоустройство территорий, в том числе парков и общественных пространств, создание всей необходимой инфраструктуры и в целом комфортных условий для жизни людей – важная задача, для решения которой разработаны различные механизмы и работает федпроект по формированию комфортной городской среды», – отметил Файзуллин.

По его словам, парки, которые он сегодня увидел, в 2024 году станут основными площадками празднования 650-летнего юбилея города Кирова наряду с Театральной площадью и Александровским садом, поэтому задача по реализации проектов их благоустройства сегодня – одна из приоритетных.

Соколов обратил внимание, что за каждым из этих объектов стоит своя большая история. Так, Александровскому саду в 2025 году исполнится 190 лет. Парк имени С.М. Кирова строили с начала 1960-х годов. Набережная Грина получила свое сегодняшнее название в 1959 году. В 2012 году здесь была проведена реконструкция и набережная приобрела современный вид.

Отмечается, что уже в этом году в парке имени С.М. Кирова отремонтируют многоступенчатый перепад между прудами, пирс, создадут систему освещения и видеонаблюдения, укрепят берега верхнего и нижнего прудов, обновят пешеходные дорожки.

Кроме того, Файзуллин и Соколов провели совещание по вопросам реализации проектов в сфере строительства и ЖКХ на территории Кировской области. В совещании приняли участие представители регионального правительства, отраслевых ведомств субъекта России, областные застройщики и предприятия в сфере ЖКХ.

На сайте Минстроя отметили, что участники обсудили актуальные вопросы жилищного и инфраструктурного строительства, реализации государственных программ и проектов в регионе. В первую очередь речь шла о темпах и прогнозах развития строительной сферы. В рамках совещания Главе Минстроя России был представлен проект региональной пятилетней программы развития строительного блока Кировской области.

«Сегодня мы оценили объемы ввода жилья, в том числе и в одном из молодых, развивающихся микрорайонах Кирова. Темпы хорошие. Планы, которые формирует правительство региона, совершенно реальны, есть уверенность, что слаженная работа региональный команды позволит с ними справиться. Со стороны Минстроя России окажем необходимую поддержку», – прокомментировал Файзуллин.

На совещании также рассмотрели вопросы строительства объектов капитального ремонта жилья, фасадов и долевого строительства. В Кировской области на текущий момент числятся 25 проблемных домов. До конца года планируется достроить первую и вторую секции дома № 13 по улице Современной в городе Кирове, в результате чего 117 дольщиков получат долгожданное жилье. В сентябре специальная комиссия проведет приемку третьей и четвертой секций дома по Березниковскому переулку, 34 и еще 162 пострадавших гражданина получат ключи от квартир.

«Мы обсудили сегодня вопросы взаимодействия с Фондом развития территорий. Фактически по всем позициям мы достигли понимания. Вместе с министром были в недостроенных зданиях, поняли, что нужно менять в подходах, делать по-другому. Движение однозначно будет. И то, что до конца 2023 года все вопросы с дольщиками будут решены, мне кажется абсолютно реальным», – заключил Соколов.