Глава администрации Херсонской области находится в коме

Россиянина Винника вывезли из Греции в США на частном самолете

Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника, уточнив, что все произошло с нарушением всех юридических процедур и было обставлено как похищение.

«Из Бостона Александру дали позвонить домой», – передает РИА «Новости» слова одного из членов семьи.

«Все произошло и было обставлено как похищение», – добавили в семье.

«Как только в Афинах приземлился самолет из Франции, его тут же пересадили в частный маленький самолетик, он тут же взлетел и направился в Бостон. Из Бостона его сегодня уже официально на служебном самолете перевозят в Сан-Франциско (где был выписан американский ордер на арест). Из Бостона Александру дали позвонить маме», – сказал собеседник.

По его словам, это произошло с нарушением всех юридических процедур.

«Так боялись, что их схватят за руку, что сразу затолкали в маленький частный самолетик. Все было обставлено как похищение. Они поняли, что в Греции слишком много открытых процедур. У нас два запроса о предоставлении убежища, принятые, но не рассмотренные. У нас масса жалоб подана – и в Ареопаг (Верховный суд), и в Госсовет (Высший административный суд). Слишком много открытых процедур, они предусматривают продолжительные разбирательства. Они (американцы) поняли, что сразу Александра на выдадут, и таким способом его забрали», – сказал собеседник.

Министр юстиции Греции Костас Циарас 19 декабря 2019 года принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил. Однако процессуальные нормы греческого права не позволяли сразу отправить Винника из Греции в США.

«Они на это закрыли глаза. Греки опять будут говорить, что не знали, забыли, перепутали, что они сожалеют. Как раньше был документ об экстрадиции с поддельной подписью министра юстиции, а потом выяснилось, что он ничего не подписывал», – сказал собеседник агентства.

В полиции афинского аэропорта накануне вечером утверждали, что ничего не знают об экстрадиции Винника и что он доставлен в Афины. Сотрудников консульского отдела посольства России в Греции не пропустили к гражданину России, хотя он просил о встрече.

В то же время в служебной зоне аэропорта вечером в четверг были сотрудники американского посольства. Они уехали примерно в 20 часов. 2 августа состоялась встреча заместителя министра защиты граждан Элефтериоса Иконому и новой временной поверенной в делах американского посольства в Афинах Марии Олсон. Встреча состоялась в министерстве защиты граждан, которое отвечает за работу полиции. По словам источников в юридических кругах, помимо «сотрудничества в вопросах безопасности», обсуждалась и экстрадиция Винника.

«Все было сделано так, чтобы незаметно было, никто не поднял шум. На этой стадии их могли схватить за руку. Греческий прокурор – прокурор апелляционного суда города Салоники – лично отвечает за все перемещения Винника, не только по Греции, но и по миру, за всего его этапирования, потому что его арестовали в регионе Салоник (Халкидики). Он мог забрать Винника, так как остается нерешенным много дел», – сказал представитель семьи.

В четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.

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