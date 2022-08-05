Посла по делам ЛГБТ-сообщества решили назначить во Франции

Эксперт: После разгрома в Песках и Авдеевке у ВСУ останется последняя линия обороны

«Сообщения об отступлении бригад ВСУ в районе Авдеевки и об освобождении населенного пункта Пески можно расценивать как крах обороны Украины в этом направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки.

«Для военной спецоперации это имеет огромное значение. После этого у ВСУ останется последняя линия обороны – это Славянск, Краматорск, Константиновка. Если союзные силы отбросят ВСУ до Славянска, то доставать оттуда пушками до Донецка будет уже достаточно сложно. Территория от Авдеевки и Артемовска до Славянска – это как раз тот район, откуда Украина наносила удары по столице ДНР все эти годы. Кроме того, будет уничтожен самый мощный укрепрайон ВСУ, который они создавали все эти восемь лет», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, нынешние победы приближают выполнение одной из главных задач всей спецоперации. «Мы приблизились к выполнению задач, которые поставил президент России – полное освобождение Донбасса. Но, по моему мнению, на этом операция не завершится. Думаю, будем проводить следующий этап – освобождение Одессы, Николаева, затем начнется освобождение Левобережья», – заключил эксперт.

Доктор военных наук Константин Сивков назвал бегство бригад ВСУ из района Авдеевки разрушением ключевого узла украинской обороны. «В Авдеевке находится крупный серьезный укрепрайон ВСУ, который создавался восемь лет, опорный пункт Донбасской дуги. Отступление в этом районе значительным образом упрощает для союзных сил проблему взятия Авдеевки», – заявил газете ВЗГЛЯД Сивков.

«В случае отхода ВСУ из Авдеевки, резко сократятся возможности артиллерийского обстрела Донецка, а, возможно, они даже полностью будут исключены. Ведь основной огонь ВСУ вели именно из этого района», – напомнил эксперт.

В четверг Минобороны России сообщило о бегстве с занимаемых рубежей подразделений 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР.

Сегодня же в СМИ появились сообщения об освобождении поселка Пески – предместья Донецка. «Пески наши полностью», – цитирует RT замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР. Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил, что Пески «зачищены уже наполовину».

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