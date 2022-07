Зачем Европа превращает обычных людей в геев

Давеча увидал я книжку для школьного чтения, немецкую, но почему-то с английским названием How To Be Gay. Тут, конечно, можно заливаться слезами и размахивать руками, но мы пока погодим. Ну ведь ничего страшного: «Как быть геем» – это же не «Как стать геем». Это же, кажется, не наставление, а добрый совет. «Как быть пионером», например. Вообще – только глубоко закомплексованный и непрогрессивный человек может впадать в истерику по этому поводу.

Но тут есть пара моментов, которые полностью опрокидывают гуманитарную составляющую тотального насаждения заботушки о наших радужных друзьях и подругах. Я даже не буду останавливаться на вполне очевидном моменте – почему столько внимания и социальных преференций к очень маленькой части населения, которая, скажем, по Европе от страны к стране составляла от 1,6% (Венгрия) до 7,5% (Германия). Потому что, если воспринимать информационный поток, то складывается впечатление что это не 7,5%, а все 30.

Вот, скажем, инвалидов во всех странах гораздо больше – в разных категориях, разных возрастов, разных групп и т.д. Вы когда-нибудь видели хоть одну книгу для детей «Как быть инвалидом»? На любом языке в любой стране? Нет. Вы когда-нибудь видели парад гордости инвалидов? Я тоже не видел. А я, как инвалид второй нерабочей группы, со всей ответственностью заявляю, что у инвалидов жизнь гораздо трудней и часто унизительней, чем у несчастненького гея в «гуччи». Но быть инвалидом так некрасиво, книжкой можно травмировать бедного школьника, которому еще только предстоит стать геем.

И тут, глядя на феноменальную поддержку темы со стороны государства или государств и наднациональных структур и, может быть, даже рептилоидов из Давоса, задаешься вопросом. Он очень простой. Вы когда-нибудь видели, чтобы государство о вас заботилось? Вот просто как мать родна? Я видел всего в двух случаях – когда надо было реализовать триллионы масок и миллиарды вакцин. Причем от одной единственной болезни. И эта болезнь – совсем не чума и не холера.

А тут – просто беспрецедентная забота о физически здоровых людях. Даже не так: забота о том, чтобы дети стали геями, или продолжали быть геями, или готовились ими стать. Невыносимая по масштабам поддержка любого усатого-бородатого, который скажет, что он сегодня девочка-подросток. Вы, вообще, представляете, сколько на это тратится денег? Каждый год? Зачем на государственном уровне населению развитых, христианских (ну, будем так считать), а стало быть, заведомо толерантных стран (Россия тоже весьма толерантна, поболее других, кстати), внушается вина перед 1,6 - 7,5%, как будто мы тут все немцы, а они жертвы концлагеря?

И почему нам назойливо внушают, что быть гетеро – стыдно? А уж тем более, если ты семейный и с детьми. Почему вчерашние «жертвы» (беру в кавычки, потому что с 60-х годов только в Штатах издавалось тысячи титулов гей-прессы и геев давно перестали преследовать во всем мире, кроме некоторых мусульманских стран) вдруг обернулись общественными прокурорами, за которыми нависает долбаная государственная машина? Частично это вопросы политики нуклеаризации, разделения общества, стравливания групп и т.д. Честные социологи могли бы вам об этом рассказать. Но я только помню, что именно вменяли, кроме всего прочего, тоталитарному Советскому Союзу, как империи зла.

Когда у нас была статья за мужеложество (но не за лесбиянство), у всех западных пропагандистов был тезис – «Ваше государство лезет к своим гражданам в постель!», «СССР заставляет своих граждан заниматься сексом по идейным установкам» и так далее. Это и сейчас звучит еще время от времени в унылых текстах оппозиционеров венедиктовского розлива.

И тут мы понимаем, что со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, совсем другое государство лезет в постель к своим гражданам, да так, как несчастному СССР и не снилось. Ломая все на своем пути. Ломая мозги и жизни. Регламентируя до микроуровня сексуальную жизнь под прикрытием «разнообразия», которого на самом деле нет. Выбора нет. Есть только правильные и неправильные. И ужас в том, что неправильные – это как раз мы, обычные, нормальные, унылые в своем разнополом сексе граждане, не спешащие ставить силикон под кожу. (Лайфхак – если что, к старости у любого мужика отрастут, без всякого силикона). Если мы ненароком выйдем на демонстрацию гордиться своей гетеросексуальностью, то нас тут же запишут в крайне правые и, скорей всего – в фашисты. Теперь вот так и только так. И это называется «толерантностью»? Нет, конечно.

И тут приходят типа российские издатели и втюхивают молодняку книжечку «Лето в пионерском галстуке», которая эксплуатирует тягу молодых к «инаковости», а также щекочет старых извращенцев вместо известной книжечки «Голая пионерка». В количестве 200 000 экземпляров. Но российское общество поздоровее других европейских будет – оно само обратило внимание на эту книжку и само ее, по сути, запретило. Так что, что мы тут говорим о рептилоидах? Они уже тут со всеми своими методичками. Как говорил писатель Василий Голованов, «Обернись вокруг себя – не *** ли кто тебя?».

