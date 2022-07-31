Зачем Европа превращает обычных людей в геев

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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее США

Латинскую Америку политики США по привычке считают своим «задним двором» Ian Cheibub/dpa/Global Look Press
Совещание американских министров обороны завершилось скандалом. Три ведущие страны континента – Бразилия, Аргентина и Мексика – ответили отказом на призыв США осудить Россию. Хозяин совещания, бразильский лидер Жаир Болсонару ранее вообще предсказал Москве победу в украинском конфликте. Значит ли это, что у Москвы по соседству с США за океаном появилось трое твердых союзников? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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На Западе начали менять мнение о происходящем в Донбассе

Наносить точечные удары по объектам ВСУ в Донбассе намного проще благодаря помощи местных жителей AP/TASS
Жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса ждут русского мира, в них проснулся протестный дух. В этом убедились французские журналисты, которые беседовали с жителями Краматорска. Горожане передавали информацию о местах скопления украинских военных, что позволяло российской армии наносить точечные удары. Почему попыток разобраться, что на самом деле происходит в Донбассе, со временем будет только больше? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Зачем Европа превращает обычных людей в геев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, государство лезет в постель к своим гражданам. Да так, как несчастному СССР и не снилось. Подробности...

Киркоров выбирает Россию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Филипп Киркоров пошел навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звезд»? Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Украинские хитрости перестают работать

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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Как Сталин натравил Японию на США

Обсуждение: 16 комментариев

Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 5 комментариев
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Зачем Европа превращает обычных людей в геев

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		31 июля 2022, 13:00

    Давеча увидал я книжку для школьного чтения, немецкую, но почему-то с английским названием How To Be Gay. Тут, конечно, можно заливаться слезами и размахивать руками, но мы пока погодим. Ну ведь ничего страшного: «Как быть геем» – это же не «Как стать геем». Это же, кажется, не наставление, а добрый совет. «Как быть пионером», например. Вообще – только глубоко закомплексованный и непрогрессивный человек может впадать в истерику по этому поводу.

    Но тут есть пара моментов, которые полностью опрокидывают гуманитарную составляющую тотального насаждения заботушки о наших радужных друзьях и подругах. Я даже не буду останавливаться на вполне очевидном моменте – почему столько внимания и социальных преференций к очень маленькой части населения, которая, скажем, по Европе от страны к стране составляла от 1,6% (Венгрия) до 7,5% (Германия). Потому что, если воспринимать информационный поток, то складывается впечатление что это не 7,5%, а все 30.

    Вот, скажем, инвалидов во всех странах гораздо больше – в разных категориях, разных возрастов, разных групп и т.д. Вы когда-нибудь видели хоть одну книгу для детей «Как быть инвалидом»? На любом языке в любой стране? Нет. Вы когда-нибудь видели парад гордости инвалидов? Я тоже не видел. А я, как инвалид второй нерабочей группы, со всей ответственностью заявляю, что у инвалидов жизнь гораздо трудней и часто унизительней, чем у несчастненького гея в «гуччи». Но быть инвалидом так некрасиво, книжкой можно травмировать бедного школьника, которому еще только предстоит стать геем.  

    И тут, глядя на феноменальную поддержку темы со стороны государства или государств и наднациональных структур и, может быть, даже рептилоидов из Давоса, задаешься вопросом. Он очень простой. Вы когда-нибудь видели, чтобы государство о вас заботилось? Вот просто как мать родна? Я видел всего в двух случаях – когда надо было реализовать триллионы масок и миллиарды вакцин. Причем от одной единственной болезни. И эта болезнь – совсем не чума и не холера. 

    А тут – просто беспрецедентная забота о физически здоровых людях. Даже не так: забота о том, чтобы дети стали геями, или продолжали быть геями, или готовились ими стать. Невыносимая по масштабам поддержка любого усатого-бородатого, который скажет, что он сегодня девочка-подросток. Вы, вообще, представляете, сколько на это тратится денег? Каждый год? Зачем на государственном уровне населению развитых, христианских (ну, будем так считать), а стало быть, заведомо толерантных стран (Россия тоже весьма толерантна, поболее других, кстати), внушается вина перед 1,6 - 7,5%, как будто мы тут все немцы, а они жертвы концлагеря?

    Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

    И почему нам назойливо внушают, что быть гетеро – стыдно? А уж тем более, если ты семейный и с детьми. Почему вчерашние «жертвы» (беру в кавычки, потому что с 60-х годов только в Штатах издавалось тысячи титулов гей-прессы и геев давно перестали преследовать во всем мире, кроме некоторых мусульманских стран) вдруг обернулись общественными прокурорами, за которыми нависает долбаная государственная машина? Частично это вопросы политики нуклеаризации, разделения общества, стравливания групп и т.д. Честные социологи могли бы вам об этом рассказать. Но я только помню, что именно вменяли, кроме всего прочего, тоталитарному Советскому Союзу, как империи зла.

    Когда у нас была статья за мужеложество (но не за лесбиянство), у всех западных пропагандистов был тезис – «Ваше государство лезет к своим гражданам в постель!», «СССР заставляет своих граждан заниматься сексом по идейным установкам» и так далее. Это и сейчас звучит еще время от времени в унылых текстах оппозиционеров венедиктовского розлива.

    И тут мы понимаем, что со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, совсем другое государство лезет в постель к своим гражданам, да так, как несчастному СССР и не снилось. Ломая все на своем пути. Ломая мозги и жизни. Регламентируя до микроуровня сексуальную жизнь под прикрытием «разнообразия», которого на самом деле нет. Выбора нет. Есть только правильные и неправильные. И ужас в том, что неправильные – это как раз мы, обычные, нормальные, унылые в своем разнополом сексе граждане, не спешащие ставить силикон под кожу. (Лайфхак – если что, к старости у любого мужика отрастут, без всякого силикона). Если мы ненароком выйдем на демонстрацию гордиться своей гетеросексуальностью, то нас тут же запишут в крайне правые и, скорей всего – в фашисты. Теперь вот так и только так. И это называется «толерантностью»? Нет, конечно.

    И тут приходят типа российские издатели и втюхивают молодняку книжечку «Лето в пионерском галстуке», которая эксплуатирует тягу молодых к «инаковости», а также щекочет старых извращенцев вместо известной книжечки «Голая пионерка». В количестве 200 000 экземпляров. Но российское общество поздоровее других европейских будет – оно само обратило внимание на эту книжку и само ее, по сути, запретило. Так что, что мы тут говорим о рептилоидах? Они уже тут со всеми своими методичками. Как говорил писатель Василий Голованов, «Обернись вокруг себя – не *** ли кто тебя?».

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