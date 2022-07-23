Человечеству пророчат наступление эпохи кризисов и катаклизмов

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Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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Почему у России появилось пять новых недругов

Греция оказалась в числе недружественных России государств Zuma/ТАСС
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Российско-израильские отношения переживают кризис dpa/Global Look Press
Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Почему Россия не развалится, как Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
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    Человечеству пророчат наступление эпохи кризисов и катаклизмов

    Во многих дальнесрочных прогнозах США уготована незавидная потеря мирового лидерства
    		   23 июля 2022, 20:20
    Фото: REUTERS/Carlos Barria
    Текст: Андрей Резчиков

    В США разразится серьезный кризис, а в Европе поднимутся политические бури. Такой прогноз дал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и даже назвал сроки его осуществления. Венгерский премьер далеко не одинок в подобных оценках. Какие кризисы ждут человечество в ближайшие годы - и что все это будет означать для России?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал свою страну готовиться к 2030 году, чтобы остаться «успешным локальным исключением» в период глобального кризиса, который, по его мнению, в это время затронет Европу и США. Выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, политик назвал 2030 год «самым важным горизонтом».

    «К тому времени накопятся проблемы западного мира. В США будет очень серьезный кризис... В европейских странах почти неизбежен экономический спад, который также может вызвать политические бури... Именно тогда нам нужно быть в отличной форме: нужна дипломатическая, экономическая, интеллектуальная и военная сила», – заявил Орбан.

    Премьер призвал «держаться подальше от войны, миграции, гендерного безумия, глобального минимального налога и общеевропейской рецессии». «Нам удавалось оставаться в стороне от этого в 2010 и 2020 годах, мы выходили из каждого кризиса сильнее, чем когда в него входили», – считает политик.

    В обозначенной Орбаном стратегии «успешного локального исключения в глобальном кризисе» нашлось место пограничной охране, семье как основе общества, крупным военно-промышленным разработкам, диверсификации источников энергии, духовным основам и национальным амбициям, технологическим изменениям и притоку иностранного капитала с Востока и с Запада. «Чтобы сохранить наши национальные амбиции в предстоящий трудный период, мы должны оставаться вместе, вместе с родиной должны оставаться Трансильвания и другие районы, населенные венграми в Карпатском бассейне», – заключил Орбан.

    Таким образом, венгерский премьер присоединился к тем, кто пророчит глобальные потрясения в ближайшие годы, которые особенно угрожают Западу.

    Многие аналитики в своих прогнозах на ближайшее десятилетие сходятся во мнении, что США и Китай останутся крупнейшими игроками на мировой арене. В то же время продолжит расти влияние региональных игроков на глобальные процессы, а Евразия окончательно застолбит за собой роль стратегического центра притяжения в мире.

    Непредсказуемыми могут оказаться последствия очередной гонки вооружений между Россией и США. Не исключено появление оружия и боевые систем, не подчиняющиющихся каким-либо правилам или ограничениям. Это один из факторов повышения рисков просчета, который способен спровоцировать вооруженный конфликт.

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов подчеркивает, что именно 2030 год звучат чаще всего в подобного рода прогнозах. «Этот горизонт еще достаточно удален от нас, но тем не менее это не фантазия, а то, что уже начинает вырисовываться», – говорит эксперт.

    Уже сейчас происходят процессы, которые должны проявить себя к 2030-му году. В большинстве стран мира к этому времени сменятся поколения политических лидеров, к власти придут люди, сознание которых сформировалось в XXI веке, они не помнят холодную войну и «многое будут менять». Но именно выход Китая на лидирующие позиции не только по экономическому, но и технологическому потенциалу и многим другим параметрам будет одним из главных событий ближайших лет.

    «Произойдет серьезное изменение сил в мире. До пандемии коронавируса многие эксперты говорили, что к 2035 году Китай превзойдет США по размерам экономики в долларовом исчислении. Но после пандемии, которую США прошли не лучшим образом и с массой проблем, эти прогнозы корректируются в сторону сокращения периода китайского догоняющего развития, смена лидера может произойти уже к 30 году или даже еще раньше», – указал собеседник.

    Историк и публицист Армен Гаспарян согласен, что наступают времена серьезной политической турбулентности. С событий 24 февраля началась эпоха, «к которой никто не готовился». «За этот год в Европе пало уже четыре правительства. В США есть президент, о психофизическом состоянии которого знают только лечащие врачи. И этим людям надо рулить процессом, экономикой. Поэтому вполне возможно, что до 2030 года произойдут очень серьезные изменения», – считает Гаспарян.

    Однополярного мира уже не существует, подчеркивает собеседник, а к 30 году «о нем уже и вспоминать не будут». «Европа и США не готовились к экономическому кризису. Всех устраивала существовавшая конфигурация, которую они сами и разрушили. Меня не увидит сокращение стран-членов Европейского союза и серьезный надлом в Соединенных Штатах, где не появляются молодые политики. Средний возраст членов Демпартии – 70 лет минимум, это же чудовищно, они не чувствуют нынешнее время, поэтому и возникают проблемы», – уверен историк.

    По мнению Гаспаряна, Орбан прав в своих ожиданиях, но теперь «его запишут в путинские пропагандисты», потому что «правду никто не любит». Однако Россия продолжит усиливать свое положение и влияние в мире.

    «Будет усилена роль тех форматов, в которых состоит Россия.

    Мы уже видим это по БРИКС и по стремлению других стран присоединиться к этому формату. А для Запада страшно не только то, что показала Россия, а то, что теперь остальные поняли – вовсе необязательно выполнять себе в ущерб прихоти американских деятелей. Вот в Германии над Бундестагом повесили флаг ЛГБТ. Может быть, для Бруклина это нормально, но для Берлина выглядит несколько вызывающе. Число людей, которых сегодня называют евроскептиками, будет только увеличиваться», – прогнозирует Гаспарян.

    Кортунов добавляет, что Россия вступила в переходный период раньше других стран. «Сейчас мы наблюдаем резкий разрыв с предыдущим этапом. Этот разрыв касается геополитики и международных дел, окончательного отказа от попыток интегрироваться в западную систему мировой политики. Это и географическая переориентация с западного направления на восточное и южное. Это, по всей видимости, серьезное изменение структуры российской экономики и общества», – считает гендиректор Российского совета по международным делам.

    По мнению эксперта, Россия обогнала остальной мир в своем движении к 2030 году, а это означает, «что риски и возможности, связанные с этим переходом, откроются перед Россией раньше, чем перед большинством других стран».

    В 2030 году планета перейдет определенную черту в изменениях климата. Это тоже будет знаковым событием следующего десятилетия. Большинство прогнозов сводятся к тому, что к середине столетия не удастся сдержать повышение мировой температуры в пределах 1-1,5 градусов.

    «Повышение температуры будет более стремительным с соответствующими последствиями – таянием полярных льдов и повышением уровня мирового океана. К этому можно пристегнуть много других тенденций и процессов, которые будут набирать силу и проявятся к 2030 году. Это события в сфере безопасности, переход человечества на новый технологический уклад. Помимо этого есть целый ряд демографических прогнозов. Орбан прав – это будет определенная черта, за которой начинается новая жизнь. Но реальность такова, что переход к этой жизни будет не одномоментным, а постепенным», – подытожил Кортунов.

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