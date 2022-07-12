Запад признал силу России на поле «глобальной битвы»

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше». Эти слова главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля прозвучали весьма неожиданно, потому что они по сути являются признанием достижений России в информационной войне против Запада. Как ведется эта глобальная битва и с помощью какого оружия Россия успешно противостоит в ней коллективному Западу?

Двойные стандарты. Это словосочетание является одним из самых распространенных в России впечатлений от политики Запада. Чиновники, журналисты, простые люди – все они не перестают удивляться тому, как Запад использует эти стандарты в антироссийской риторике.

Причем удивляются не виртуозности или тонкости использования, а скорее ее вызывающей наглости. Чего стоят, например, заявления, что Россия нарушала Минские соглашения (когда их нарушала Украина). Или же плачи об «ударах по мирному населению Украины» – во время регулярных обстрелов Украиной гражданской инфраструктуры Донецка. Ну и, конечно, обвиняют Россию во всех возможных грехах, начиная от мировых продовольственных цен и заканчивая ростом стоимости бензина на американских заправках.

Мир конструктивизма

Удивляющимся, однако, объясняли, что ничего странного тут нет. Западные политики просто являются большими фанатами конструктивизма – то есть считают, что подконтрольные им СМИ могут конструировать реальность на основе тех нарративов, которые они продвигают.

Нарратив – это в буквальном переводе «история», «повествование». В данном случае – повествование о том, что происходит в отношениях между Россией и Западом, Россией и Украиной. Что если CNN, BBC, New York Times, Daily Mail и вся западная свободно-независимая журналистская рать в один голос напишет, что Россия зло, то весь мир в это поверит. И неважно, что представители России будут опровергать эти тезисы, да еще и с доказательствами. Это банально мало кто услышит, ведь львиная доля глобального информационного пространства (включая соцсети) находится под контролем западных СМИ.

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Именно западные нарративы доносятся до населения незападных стран. Именно западные нарративы втолковываются (прямо или за кулисами) лидерам этих самых незападных стран. Лидерам, которые не желая идти поперек информационного тренда и западных ценных указаний, вынуждены либо голосовать против России на различных платформах (например, Генеральной Ассамблее ООН), либо, если они достаточно мужественны, воздерживаться. Неудивительно, что ни одна из стран G20 и БРИКС (за исключением, понятно, России) не проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи от 2 марта, осуждающей «вторжение РФ на Украину».

Не сработало

Соответственно, говорили сторонники конструктивизма, позиция и объяснения России гораздо менее убедительны, чем те, которые использует Запад. По крайней мере, для значительной части населения нашей планеты. А значит, Запад по определению выигрывает информационную войну – или же «войну нарративов». Просто потому, что так это работает.

Однако оказалось, что это не так. Что войну нарративов Россия если уж не выигрывает, то точно не проигрывает. И заявил об этом не кто-то, а один из главных рупоров антироссийской пропаганды на Западе.

«G7 и страны-единомышленницы едины в осуждении и санкциях против России... Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве "Глобального Юга", часто придерживаются иной точки зрения. Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше», – сетует еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель.

Несмотря на всю мощь западных СМИ, на весь страх «Глобального Юга» (то есть стран Африки, Латинской Америки и Азии) перед навязывающими миру антироссийские настроения американцами, на десятки миллиардов долларов, потраченных на продвижение западной информационной повестки – «не в выигрыше».

Так произошло не потому, что Запад вдруг потерял контроль за информационной сферой – нет, контроль сохраняется. И не потому, что российские политики и медийные лица стали использовать какие-то новые тезисы. Все дело в том, что лидеры и население незападных стран очутились в реальности, в которую их завело следование западным двойным стандартам – и в этой реальности они вдруг резко прочувствовали правоту России.

Правила против гегемонии

Так, «Глобальный Юг» не согласен с ключевым нарративом Запада о том, почему весь мир должен сплотиться против Москвы. «Подавляющее большинство незападных стран мира не согласны принять западную точку зрения о том, что если Россия одержит верх, то это будет означать крах всего мирового порядка», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

Вероятно, потому, что сейчас, в 2022 году, они банально не видят этого порядка – то есть системы, основанной на единых для всех правилах, на международном праве. Система разрушалась на протяжении последних 20 лет и сейчас незападные страны ощущают, каково это – жить в мире без порядка. Мире, где государства делают то, что могут, а не то, что должны.

Причем этот порядок разрушили не русские, а США. И разрушали его настолько демонстративно и регулярно, что никакие демагогические приемы не могут скрыть их вину. «Они под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. А когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные», – говорил Владимир Путин.

Эта же схема используется и сейчас, во время спецоперации России на Украине. «Запад не единожды совершал международные преступления, нарушал международное право, совершал акты агрессии, а теперь, видите ли, говорит о недопустимости применения военной силы в отношении суверенного государства, обвиняя в этом Россию», – поясняет Дмитрий Суслов.

Под «порядком» Запад подразумевал собственную систему гегемонии, в рамках которой он делал то, что хотел. И в битве нарративов «порядок против гегемонии» незападные страны теперь понимают, что для наведения реального порядка гегемония Запада должна быть подорвана.

«Они не поддерживают западную гегемонию и не хотят реставрации западной гегемонии,

– поясняет Дмитрий Суслов. – Они рассматривают подобную борьбу как вызов России против этой гегемонии и внутренне поддерживают Россию. Ведь если Москва одержит верх, то гегемония западного мира окажется в глубочайшем кризисе. А ее окончательный и бесповоротный финал выгоден подавляющему большинству незападных стран». Причем как тем, кто хочет восстановления международного права, так и тем, кто на право не надеется и хочет защищать свои интересы своими собственными силами, без оглядки на американскую позицию.

Безопасность на кону

Западные нарративы проигрывают и другие битвы – в частности, продовольственную и энергетическую. «Незападные страны не согласны с тем, что именно Россия виновата в мировом энергетическом кризисе. И с тем, что именно Россия виновата в мировом продовольственном кризисе. То есть с тезисами, которые всячески проталкиваются и Европейским союзом (Боррелем лично), и коллективным Западом в целом», – говорит Дмитрий Суслов. Да, лидеры США и ЕС регулярно рассказывают «городу и миру» о том, что из-за действий России на Украине резко выросла стоимость продовольствия, а из-за стремления Путина «отомстить Западу» подскочила и стоимость углеводородов. Однако в это не верят ни западные обыватели, ни тем более незападные. Более того, почти никто из лидеров развивающихся стран даже не возложил на Москву вину за эти процессы.

По всей видимости, причина в том, что резкий рост цен на зерно и на нефть либо касается, либо в ближайшее время коснется большинства режимов «Глобального Юга». Вызовет экономические кризисы, которые уже приводят (как в случае со Шри-Ланкой) к отставкам и переворотам.

Поэтому лидеры развивающихся стран не готовы просто взирать с попкорном на эту битву нарративов (как они могли, например, делать во время дипломатических баталий вокруг Минских соглашений) – они искренне заинтересованы в решении проблемы. И понимают, что создает эту проблему отнюдь не Москва.

«Незападные страны, конечно, отдают себе отчет в том, что именно Запад несет ответственность и за мировой энергетический кризис, и за мировой продовольственный кризис», – говорит Дмитрий Суслов. Ведь именно Запад вводит санкции, мешающие России (именно России, а не Украине) экспортировать свое зерно на сухогрузах. Именно Запад в своей политике «не позволим России экспортировать нефть и газ» устроил хаос на углеводородном рынке.

Получается, что Запад, продвигая свои антироссийские нарративы, выходит за пределы российско-западных отношений. Он ставит под угрозу безопасность стран и правительств «Глобального Юга». Неудивительно, что в этой ситуации данные государства оказываются на стороне Москвы: не присоединяются к западной политике осуждения России, не участвуют в гибридной войне против Москвы, сохраняют конструктивные отношения с Кремлем. А значит, привлечь их на свою сторону у Борреля и компании не получится. Тем более через двойные стандарты.