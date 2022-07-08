Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

Как всегда, проблема политики в чудовищном лицемерии, даже когда это касается, казалось бы, таких материальных понятий, как гигаватты, кило-амперы, электростанции и подстанции. Особенно это стало понятно, когда тушкой и чучелком в европейские правительства просочились представители зеленых партий – на лозунгах про «спасем климат», «спасем мир» и прочее голубое небо и велосипеды. Тем более, что им подыгрывали старые партии, потому что там сидят точно такие же симпатизанты давосских мечтателей.

Для начала избирателей убелили в том, что стоит везде поставить ветряки и солнечные панели – и климат спасен. Ну и отказаться от угля, газа, мазута, нефти, атомной энергетики – то есть, буквально от всего. Это у них называлось – «энергетический переход». Когда каждому домохозяйству (а их примерно 31 миллион) в Германии потихоньку в электрический счет включили обязательные 9 евро «за зеленое электричество», стало понятно, что еще не работающий «переход» уже требует денег из кармана простого гражданина. Не говоря уже об опосредованных платежах из его же кармана – госбюджетов, которые тоже формируются из налогов.

А «зеленая» пропаганда тем временем клеймила атомную энергетику, правительство под давлением активистов закрывало угольные разрезы, подсчитывали, сколько СО2 дает вредный газ, которым вырабатывают промышленное электричество. Параллельно обществу предлагалась красивая картинка зеленого будущего – где все сидят в домашних офисах на интернете, кругом ездят электрокары и электросамокаты – то есть общество, полностью основанное на еще большем потреблении электричества. На вопросы – а где вы возьмете столько электричества, когда у вас количество электрокаров перевалит за миллион – никто не отвечал, потому что «не время, товарищ, задавать провокационные вопросы».

Первый звоночек прозвенел прошлым летом, когда зеленые ветрогенераторы (которые, кстати, убивают природу почище Фукусимы) встали, а солнышко скрылось за тучками. И тут оказалось, что газ не такой грязный, как нам говорили. Вот какие планы были год назад: «Энергетический поворот коалиционного правительства предусматривает, среди прочего, расширение газовых электростанций, чтобы иметь возможность достичь реалистичного энергетического баланса. Согласно исследованию «Klimapfade 2.0» («Климатические пути 2.0») Федерации немецкой промышленности (BDI) с ноября 2021 года планируется добавить более 40 ГВт мощности газовых электростанций с возможностью добавления 20% водорода (H2-ready)». Упс. А что случилось? Но за ноябрем как-то слишком быстро пришел февраль, а за ним и парад санкций. И разговоры об отказе когда-нибудь к 2030 году от русского газа и нефти оказались у самой двери. И вовсе не из «зеленых» соображений. А потому что санкции и вообще жизнь такая. А ведь Германия только что добилась от Комиссии ЕС признания газа «зеленой» технологией и, соответственно, разрешения на ее продвижение.

Тут мы, конечно, офигеваем от гибкости всей этой «защиты климата» – когда надо, они не только газ, но и черта в ступе объявят «зеленым» и сделают вид, что ничего раньше не говорили. У них на самом деле все так – это касается не только электричества. Мы же видим, что бывший «центр коррупции и царство олигархата» (прямая цитата из немецкой прессы) Украина в считанные недели объявляется «форпостом демократии и свободного мира» когда надо показать кукиш России. Нечему тут удивляться.

Но с газом-то вон что получилось. И тут воплощение ходячего «эко-фашиста», зеленый министр энергетики Германии Хабек, уперся в дилемму – наращивать закупки и добычу проклятого угля и перезапускать угольные электростанции, или объявлять еще более проклятую атомную энергетику – «зеленой». И тут приходит французский комиссар ЕС: «Германия должна продлить срок службы атомных электростанций». А это напрямую противоречит всему, что продвигается со времен Меркель и табуировано в предвыборной программе «Зеленых».

Брюссель тут же пошел на уступку, поскольку Франция настаивала на том, чтобы ядерная энергия также была отнесена к категории «зеленых» технологий. То есть теперь мирный атом у нас вполне хипстерский самокат. В Германии федеральное правительство пока придерживается принципа постепенного отказа от ядерной энергии. В настоящее время действующие атомные электростанции обеспечивают около 12 процентов общего спроса на электроэнергию в ФРГ. С прекращением использования атомной энергии Германия сталкивается с дилеммой, что атомная энергия не только не может быть использована в качестве замены российского газа, но и что будет потерян еще один важный блок энергоснабжения.

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Поэтому французский комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон призвал правительство Германии «оставить идеологию в прошлом» и продлить срок службы трех оставшихся атомных электростанций. Три атомные электростанции должны оставаться в сети «на один-два года» дольше, сказал Бретон радиостанции France Inter. Почему за немцев говорит француз? Потому что Франция – основной источник «атомного» электричества для Германии. То есть мы объявляем Германию свободной от атома и втихаря покупаем атомную энергию у соседей – фантастическое лицемерие зеленых политиков. Но тут это нормально. Только вот проблема – Франция в горячее лето не способна подавать много энергии соседям – градирни не успевают охлаждать энергоблоки.

Заметьте – никто уже не говорит ни про какой «зеленый энергетический переход» – оказалось, что он весь стоял на русском газе и нефти под разговоры об отказе от них. И теперь, когда мутным светом забрезжила зимняя морозная зорька с холодной водой из-под крана и двумя свитерами, оказалось, что и газ, и уголь, и атом – не такие уж и проклятые и грязные. Да и вроде на климат никак не влияют. Или так: влияют, но шкура дороже?

И вот результат – Комиссия ЕС, которая русский газ считает адским варевом и источником выбросов СО2, когда уменьшились объемы из России, вдруг принимает решение, что газ – это практически зеленый источник энергии. Почему? Потому что они указывают на «необходимость переходных технологий и на то, что сжиженный газ, например, из США, или водород также могут быть использованы для работы газовых электростанций». Ключевое слово – США. Заметили?

Но тогда получается, что ради борьбы с Путиным можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду. То есть, раньше они были готовы пожертвовать собственной промышленностью ради безумной «зеленой» идеи, а теперь готовы пожертвовать ей ради борьбы с Россией. Получается, что борьба с Россией для них ценнее жизни на планете. Что и следовало доказать. А знаете, что произошло с теми принудительными «зелеными» 9 евро в счетах за электричество? Туда теперь вставляют счет «на развитие газовой генерации».