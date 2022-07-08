Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

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8 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Берлин нашел способ вернуть силу «Северному потоку»

Германия хочет вернуть себе российский газ REUTERS/Hannibal Hanschke
Германия, наконец-то, публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Сделать этот шаг Германия могла намного раньше. И хотя заявление Берлина серьезно повышает шансы на возобновление работы трубы на полную мощность, второй – шоковый – сценарий все еще нельзя сбрасывать со счетов. Каков сейчас выбор у Германии и Европы и почему? Подробности...
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«Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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«Друзьям Путина» стало опасно жить в Европе

У России и Австрии десятилетиями складывались очень хорошие отношения, так было задолго до знаменитого танца Кнайсль с Путиным Alexei Druzhinin/Zuma/ТАСС
Карин Кнайсль, прежде возглавлявшей МИД Австрии и прославившейся после танца с Владимиром Путиным, теперь приходится спасаться бегством. Прицельная травля ее как «друга» президента России переросла в угрозы убийством. Это должно стать очень тревожным звонком для Евросоюза, пустившего к себе несколько миллионов украинцев.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду. Подробности...

Зачем Россия применяет бронепоезда на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Борис Джонсон всё

«Друзьям Путина» в ЕС угрожают смертью

Обсуждение: 7 комментариев

От кого бегут украинцы

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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
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    Игорь Мальцев

    Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		8 июля 2022, 09:36

    Как всегда, проблема политики в чудовищном лицемерии, даже когда это касается, казалось бы, таких материальных понятий, как гигаватты, кило-амперы, электростанции и подстанции. Особенно это стало понятно, когда тушкой и чучелком в европейские правительства просочились представители зеленых партий – на лозунгах про «спасем климат», «спасем мир» и прочее голубое небо и велосипеды. Тем более, что им подыгрывали старые партии, потому что там сидят точно такие же симпатизанты давосских мечтателей.

    Для начала избирателей убелили в том, что стоит везде поставить ветряки и солнечные панели – и климат спасен. Ну и отказаться от угля, газа, мазута, нефти, атомной энергетики – то есть, буквально от всего. Это у них называлось – «энергетический переход». Когда каждому домохозяйству (а их примерно 31 миллион) в Германии потихоньку в электрический счет включили обязательные 9 евро «за зеленое электричество», стало понятно, что еще не работающий «переход» уже требует денег из кармана простого гражданина. Не говоря уже об опосредованных платежах из его же кармана – госбюджетов, которые тоже формируются из налогов.

    А «зеленая» пропаганда тем временем клеймила атомную энергетику, правительство под давлением активистов закрывало угольные разрезы, подсчитывали, сколько СО2 дает вредный газ, которым вырабатывают промышленное электричество. Параллельно обществу предлагалась красивая картинка зеленого будущего – где все сидят в домашних офисах на интернете, кругом ездят электрокары и электросамокаты – то есть общество, полностью основанное на еще большем потреблении электричества. На вопросы – а где вы возьмете столько электричества, когда у вас количество электрокаров перевалит за миллион – никто не отвечал, потому что «не время, товарищ, задавать провокационные вопросы».

    Первый звоночек прозвенел прошлым летом, когда зеленые ветрогенераторы (которые, кстати, убивают природу почище Фукусимы) встали, а солнышко скрылось за тучками. И тут оказалось, что газ не такой грязный, как нам говорили. Вот какие планы были год назад: «Энергетический поворот коалиционного правительства предусматривает, среди прочего, расширение газовых электростанций, чтобы иметь возможность достичь реалистичного энергетического баланса. Согласно исследованию «Klimapfade 2.0» («Климатические пути 2.0») Федерации немецкой промышленности (BDI) с ноября 2021 года планируется добавить более 40 ГВт мощности газовых электростанций с возможностью добавления 20% водорода (H2-ready)». Упс. А что случилось? Но за ноябрем как-то слишком быстро пришел февраль, а за ним и парад санкций. И разговоры об отказе когда-нибудь к 2030 году от русского газа и нефти оказались у самой двери. И вовсе не из «зеленых» соображений. А потому что санкции и вообще жизнь такая. А ведь Германия только что добилась от Комиссии ЕС признания газа «зеленой» технологией и, соответственно, разрешения на ее продвижение. 

    Тут мы, конечно, офигеваем от гибкости всей этой «защиты климата» – когда надо, они не только газ, но и черта в ступе объявят «зеленым» и сделают вид, что ничего раньше не говорили. У них на самом деле все так – это касается не только электричества. Мы же видим, что бывший «центр коррупции и царство олигархата» (прямая цитата из немецкой прессы) Украина в считанные недели объявляется «форпостом демократии и свободного мира» когда надо показать кукиш России. Нечему тут удивляться.

    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Но с газом-то вон что получилось. И тут воплощение ходячего «эко-фашиста», зеленый министр энергетики Германии Хабек, уперся в дилемму – наращивать закупки и добычу проклятого угля и перезапускать угольные электростанции, или объявлять еще более проклятую атомную энергетику – «зеленой». И тут приходит французский комиссар ЕС: «Германия должна продлить срок службы атомных электростанций». А это напрямую противоречит всему, что продвигается со времен Меркель и табуировано в предвыборной программе «Зеленых».

    Брюссель тут же пошел на уступку, поскольку Франция настаивала на том, чтобы ядерная энергия также была отнесена к категории «зеленых» технологий. То есть теперь мирный атом у нас вполне хипстерский самокат. В Германии федеральное правительство пока придерживается принципа постепенного отказа от ядерной энергии. В настоящее время действующие атомные электростанции обеспечивают около 12 процентов общего спроса на электроэнергию в ФРГ. С прекращением использования атомной энергии Германия сталкивается с дилеммой, что атомная энергия не только не может быть использована в качестве замены российского газа, но и что будет потерян еще один важный блок энергоснабжения.

    Поэтому французский комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон призвал правительство Германии «оставить идеологию в прошлом» и продлить срок службы трех оставшихся атомных электростанций. Три атомные электростанции должны оставаться в сети «на один-два года» дольше, сказал Бретон радиостанции France Inter. Почему за немцев говорит француз? Потому что Франция – основной источник «атомного» электричества для Германии. То есть мы объявляем Германию свободной от атома и втихаря покупаем атомную энергию у соседей – фантастическое лицемерие зеленых политиков. Но тут это нормально. Только вот проблема – Франция в горячее лето не способна подавать много энергии соседям – градирни не успевают охлаждать энергоблоки.

    Заметьте – никто уже не говорит ни про какой «зеленый энергетический переход» – оказалось, что он весь стоял на русском газе и нефти под разговоры об отказе от них. И теперь, когда мутным светом забрезжила зимняя морозная зорька с холодной водой из-под крана и двумя свитерами, оказалось, что и газ, и уголь, и атом – не такие уж и проклятые и грязные. Да и вроде на климат никак не влияют. Или так: влияют, но шкура дороже?

    И вот результат – Комиссия ЕС, которая русский газ считает адским варевом и источником выбросов СО2, когда уменьшились объемы из России, вдруг принимает решение, что газ – это практически зеленый источник энергии. Почему? Потому что они указывают на «необходимость переходных технологий и на то, что сжиженный газ, например, из США, или водород также могут быть использованы для работы газовых электростанций».  Ключевое слово – США. Заметили?

    Но тогда получается, что ради борьбы с Путиным можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду. То есть, раньше они были готовы пожертвовать собственной промышленностью ради безумной «зеленой» идеи, а теперь готовы пожертвовать ей ради борьбы с Россией. Получается, что борьба с Россией для них ценнее жизни на планете. Что и следовало доказать. А знаете, что произошло с теми принудительными «зелеными» 9 евро в счетах за электричество? Туда теперь вставляют счет «на развитие газовой генерации». 

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