России будет сложно конкурировать с Африкой

Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны?

К 2030 году Россия по абсолютному размеру своего ВВП по-прежнему будет входить в первую десятку стран мира, но может оказаться позади таких быстрорастущих стран, как Индонезия, Египет и Турция. Об этом говорится в прогнозе международного банка Standard Chartered.

Показатель ВВП по паритету покупательной способности, лежащий в основе этого исследования, не отражает реальное качество жизни в той или иной стране, однако хорошо коррелирует с ее демографическим потенциалом. И здесь нам есть о чем задуматься: при сохранении нынешних негативных тенденций в динамике численности населения России будет чрезвычайно сложно добиться одной из заявляемых руководством страны стратегических целей – попадания в первую пятерку экономик мира.

Грядет эпоха развивающихся рынков

По оценке аналитиков Standard Chartered, к концу третьего десятилетия XXI века нынешний лидер мировой экономики – Китай – еще больше усилит свой отрыв от других стран. Если сейчас китайский ВВП по ППС лишь ненамного превосходит аналогичный показатель США – соответственно, 23,3 трлн и 19,4 трлн долларов, по данным Всемирного банка за 2017 год, то к 2030 году отрыв Китая от ближайшего преследователя составит уже почти 40%, а самим этим преследователем станет уже не США, а Индия.

По прогнозу Standard Chartered, ВВП по ППС Китая к 2030 году достигнет 64,2 трлн долларов, Индии – 46,3 трлн долларов (в 2017 году – 9,4 трлн долларов, третье место в мире), а США – лишь 31 трлн долларов. Иными словами, аналитики ожидают, что ВВП Китая вырастет в ближайшее десятилетие в 2,8 раза, ВВП Индии – почти в 5 раз, а ВВП США – только на 60%.

Значительно увеличится, по прогнозу Standard Chartered, и отрыв первой тройки стран от остальных фигурантов Топ-10. На сегодняшний день разрыв в показателях ВВП по ППС между находящейся на третьем месте Индией и следующей за ней Японией менее чем двукратный (совокупный японский ВВП в 2017 году был равен почти 5,5 трлн долларов). Однако к 2030 году этот разрыв может быть уже трехкратным, причем на четвертом месте, полагают аналитики международного банка, окажется Индонезия, чей ВВП по ППС может достичь 10,1 трлн долларов. По итогам 2017 года эта страна в списке Всемирного банка занимала по размеру своей экономики (3,2 трлн долларов) седьмое место в мире. Япония же, предполагают в Standard Chartered, к концу следующего десятилетия откатится на девятое место, а замкнет первую десятку Германия, которая в 2017 году находилась на пятой позиции.

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«Семь из десяти крупнейших экономик мира к 2030 году, вероятно, составят нынешние развивающиеся рынки (emerging markets)», – констатируют аналитики Standard Chartered. К этой же категории относятся и страны, оказавшиеся в прогнозе на пятом-седьмом местах: Турция, которая в 2017 году находилась по ВВП по ППС на 13 месте, Египет (21 место) и Бразилия (8 место).

И только следом за ними в прогнозе идет Россия, ныне шестая по размерам экономика мира. По оценке Standard Chartered, российский ВВП по ППС к 2030 году достигнет 7,9 трлн долларов. Это более чем вдвое выше уровня 2017 года, и все же этой динамики будет недостаточно не только для того, чтобы удержаться на текущей позиции, но и подняться на пятую строчку. Хотя именно эта цель - вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира – была поставлена в прошлогоднем майском указе президента в качестве одной из главных национальных целей.

Обманчивая «оптика» ВВП

Как и любой долгосрочный прогноз, выкладки аналитиков Standard Chartered представляют собой лишь гипотезу, которая еще должна пройти проверку временем. Отсюда и весьма критические реплики российских экспертов по поводу представленных перспектив.

«Макроэкономические рейтинги, индексы и показатели давно уже существуют в своем собственном мире и часто оторваны от реальной жизни. Вопрос в том, что считать и как считать. В конце концов, и по отчетам российского правительства наша экономика находится чуть ли не на подъеме и никакие внешние и внутренние негативные факторы не оказывают на нее серьезного воздействия. Так что даже если Россия попадает по определенным критериям в десятку мировых лидеров, рядовой гражданин никак это на себе не ощущает», – говорит доцент Высшей школы экономики Павел Родькин.

Аналогичную точку зрения высказывает экономист Хазби Будунов, редактор телеграм-канала Politeconomics. Он обращает внимание на то, что подобные прогнозы чаще всего в качестве основы используют стандартную неоклассическую теорию, которая не способна предсказывать экономические кризисы. Иными словами, кризисы рассматриваются как нечто случайное, внешнее по отношению к экономике, хотя в реальной жизни мы постоянно наблюдаем экономические кризисы и действия экономических циклов. Очередной такой цикл, похоже, близок к завершению: многие специалисты сходятся во мнении, что в 2019-2020 годах мировую экономику ждет очередная волна кризиса.

«Заголовки типа «Всемирный банк предсказал России попадание в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году», возможно, и будоражат обывателя, но для серьезного специалиста это просто очередной журналистский трюк, – отмечает Будунов. – Россия по показателю ВВП по ППС и так находится в десятке крупнейших экономик, и в том, что к 2030 году он вырастет в два раза, ничего сверхъестественного. ВВП по ППС с каждым годом растет: люди сейчас могут купить больше товаров, чем 50 лет назад. Но показатель ВВП не должен быть единственным критерием оценки успешности экономики. Экономика – это не голая цифра ВВП, которую может обеспечить какая-нибудь одна отрасль, например, добыча нефти, а все остальное, по мнению неоклассических экономистов, может или даже должно быть полностью разрушено. Де-факто же шестое место России означает отсутствие нормальных дорог, разваливающаяся на глазах инфраструктура, сокращение школ и больниц до уровня Российской империи 1913 года».

Демография против нас

«Прагматика у подобных прогнозов отсутствует, – констатирует еще один российский экономист старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли Александр Зотин. – На десять лет вперед предсказания бессмысленны, их можно делать разве что на основании демографии». Последняя мысль, по большому счету, и отражает основной тезис прогноза Standard Chartered.

«Наши долгосрочные прогнозы обосновываются одним ключевым принципом: доля той или иной страны в мировом ВВП фактически должна сходиться с ее долей в мировом населении под воздействием схождения в размерах ВВП на душу населения в развитых и развивающихся экономиках», – прокомментировали результаты исследования его авторы.

Исходя из этого принципа, они прогнозируют, что доля Азии в глобальном ВВП увеличится с нынешних 28% до 35% к 2030 году и будет сопоставима с совокупным ВВП еврозоны и США. Что в целом совпадает с оценками Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, согласно которым население Китая с 2015 по 2030 годы увеличится с 1,397 до 1,441 млрд человек, Индии – с 1,309 до 1,513 млрд, Индонезии – с 258 млн до 296 млн, Турции – с 78 млн до 88 млн.

А ведь в Азии есть еще густонаселенные Пакистан, Бангладеш, Филиппины, Вьетнам, Иран, где также прогнозируется значительное увеличение населения, а экономика сможет по-прежнему быстро расти с учетом эффекта низкой базы.

Отсюда становится понятно и то, почему Россия в прогнозе Standard Chartered к 2030 году может потерять две позиции в абсолютном рейтинге ВВП: согласно той же оценке ООН, население нашей страны к 2030 году сократится с 143,9 млн до 140,5 млн человек. В результате Россия может уступить нынешнее девятое место по размерам населения Мексике, где в 2015-2030 году ожидается демографический рост с 125,9 до 147,5 млн человек. А на пятки будет наступать еще и Эфиопия, где население к 2030 году может вырасти до почти 140 млн человек. В конечном итоге,

именно демография в значительной степени определяет трудовой, потребительский, инвестиционный и прочий потенциалы страны,

и здесь приходится признать, что у России сейчас гораздо больше конкурентов, чем еще несколько лет назад.

Некоторым утешением может служить то обстоятельство, что по показателю ВВП на душу населения Россия пока опережает большинство из перечисленных развивающихся стран. По данным Всемирного банка на 2017 год, по уровню подушевого номинального ВВП (10743 доллара) мы находились на 60 месте, что практически соответствует среднемировому уровню. Для сравнения, Турция по этому показателю находилась на 62 строчке, Бразилия – на 67-й, Китай – на 71-й, а Египет и Индия вообще находятся в 14-м десятке стран мира.