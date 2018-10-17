Взгляд
14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 14:13  |  vz.ru
Разделы

России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни - вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
Перейти а раздел…

«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
Перейти а раздел…

В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
Перейти а раздел…

Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
Перейти а раздел…

Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...

Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Наступивший 2019 год будет богат на события в политической, экономической и технологической сферах. У них будет одна общая черта – предельно жесткая конкуренция между политическими, экономическими и технологическими игроками. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены в том, как мы видим мир, не обязательно должны быть чем-то, что на нас падает – как внезапное горе или радость. Мы можем сознательно культивировать в себе определенный взгляд на вещи – и это называется «надеждой». Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров объявил о начале переговоров по проблеме мирного договора с Японией
          Путин отреагировал на взрыв газа в многоэтажке в ШахтахСпрогнозирован всплеск антиамериканских настроений в ТурцииНемецких депутатов возмутили угрозы посла США из-за «Северного потока – 2»Бывшего челябинского сенатора избили в колонии
          Жильцы взорвавшейся многоэтажки в Шахтах грелись газомДочь Тереховой попросила помощи в лечении актрисыНа Украине оценили вероятность войны с РоссиейВ России могут появиться автономера зеленого цвета
          Пригожин ответил на оскорбления со стороны ШевченкоГубернатор отреагировал на избиение учительницы старшеклассникомУПЦ просветила Порошенко насчет каноничности Русской православной церквиУкраину сняли с эстафеты по биатлону

          «вассалы или нация»


          Немецкий эксперт назвал хамство посла США испытанием Германии на прочность

          проблемы православия


          В Грузинской церкви произошел серьезный раскол из-за украинской автокефалии

          водное хозяйство


          Россия отреагировала на планы Польши построить остров в Калининградском заливе

          Видео

          специальный репортаж


          Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          военный космос


          Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

          выложил видео


          Макгрегор раскрыл слова, которыми спровоцировал драку с Хабибом

          армия и вооружения


          В Египте сравнили Т-90 с «Абрамсом»

          Глобальный прогноз


          Дмитрий Дробницкий: Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

          Нацизм на Украине


          Андрей Бабицкий: Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

          Фильм Т-34


          Егор Холмогоров: Танкисты Гитлера не играли в «рыцарские турниры»

          на ваш взгляд


          Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?

          России будет сложно конкурировать с Африкой

          Заброшенные русские деревни - вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками Азии   14 января 2019, 13:50
          Фото: Лев Федосеев/ТАСС
          Текст: Николай Проценко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны?

          К 2030 году Россия по абсолютному размеру своего ВВП по-прежнему будет входить в первую десятку стран мира, но может оказаться позади таких быстрорастущих стран, как Индонезия, Египет и Турция. Об этом говорится в прогнозе международного банка Standard Chartered.

          Показатель ВВП по паритету покупательной способности, лежащий в основе этого исследования, не отражает реальное качество жизни в той или иной стране, однако хорошо коррелирует с ее демографическим потенциалом. И здесь нам есть о чем задуматься: при сохранении нынешних негативных тенденций в динамике численности населения России будет чрезвычайно сложно добиться одной из заявляемых руководством страны стратегических целей – попадания в первую пятерку экономик мира.

          Грядет эпоха развивающихся рынков

          По оценке аналитиков Standard Chartered, к концу третьего десятилетия XXI века нынешний лидер мировой экономики – Китай – еще больше усилит свой отрыв от других стран. Если сейчас китайский ВВП по ППС лишь ненамного превосходит аналогичный показатель США – соответственно, 23,3 трлн и 19,4 трлн долларов, по данным Всемирного банка за 2017 год, то к 2030 году отрыв Китая от ближайшего преследователя составит уже почти 40%, а самим этим преследователем станет уже не США, а Индия.

          По прогнозу Standard Chartered, ВВП по ППС Китая к 2030 году достигнет 64,2 трлн долларов, Индии – 46,3 трлн долларов (в 2017 году – 9,4 трлн долларов, третье место в мире), а США – лишь 31 трлн долларов. Иными словами, аналитики ожидают, что ВВП Китая вырастет в ближайшее десятилетие в 2,8 раза, ВВП Индии – почти в 5 раз, а ВВП США – только на 60%.

          Значительно увеличится, по прогнозу Standard Chartered, и отрыв первой тройки стран от остальных фигурантов Топ-10. На сегодняшний день разрыв в показателях ВВП по ППС между находящейся на третьем месте Индией и следующей за ней Японией менее чем двукратный (совокупный японский ВВП в 2017 году был равен почти 5,5 трлн долларов). Однако к 2030 году этот разрыв может быть уже трехкратным, причем на четвертом месте, полагают аналитики международного банка, окажется Индонезия, чей ВВП по ППС может достичь 10,1 трлн долларов. По итогам 2017 года эта страна в списке Всемирного банка занимала по размеру своей экономики (3,2 трлн долларов) седьмое место в мире. Япония же, предполагают в Standard Chartered, к концу следующего десятилетия откатится на девятое место, а замкнет первую десятку Германия, которая в 2017 году находилась на пятой позиции.

          «Семь из десяти крупнейших экономик мира к 2030 году, вероятно, составят нынешние развивающиеся рынки (emerging markets)», – констатируют аналитики Standard Chartered. К этой же категории относятся и страны, оказавшиеся в прогнозе на пятом-седьмом местах: Турция, которая в 2017 году находилась по ВВП по ППС на 13 месте, Египет (21 место) и Бразилия (8 место).

          И только следом за ними в прогнозе идет Россия, ныне шестая по размерам экономика мира. По оценке Standard Chartered, российский ВВП по ППС к 2030 году достигнет 7,9 трлн долларов. Это более чем вдвое выше уровня 2017 года, и все же этой динамики будет недостаточно не только для того, чтобы удержаться на текущей позиции, но и подняться на пятую строчку. Хотя именно эта цель - вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира – была поставлена в прошлогоднем майском указе президента в качестве одной из главных национальных целей.

          Обманчивая «оптика» ВВП

          Как и любой долгосрочный прогноз, выкладки аналитиков Standard Chartered представляют собой лишь гипотезу, которая еще должна пройти проверку временем. Отсюда и весьма критические реплики российских экспертов по поводу представленных перспектив.

          «Макроэкономические рейтинги, индексы и показатели давно уже существуют в своем собственном мире и часто оторваны от реальной жизни. Вопрос в том, что считать и как считать. В конце концов, и по отчетам российского правительства наша экономика находится чуть ли не на подъеме и никакие внешние и внутренние негативные факторы не оказывают на нее серьезного воздействия. Так что даже если Россия попадает по определенным критериям в десятку мировых лидеров, рядовой гражданин никак это на себе не ощущает», – говорит доцент Высшей школы экономики Павел Родькин.

          Аналогичную точку зрения высказывает экономист Хазби Будунов, редактор телеграм-канала Politeconomics. Он обращает внимание на то, что подобные прогнозы чаще всего в качестве основы используют стандартную неоклассическую теорию, которая не способна предсказывать экономические кризисы. Иными словами, кризисы рассматриваются как нечто случайное, внешнее по отношению к экономике, хотя в реальной жизни мы постоянно наблюдаем экономические кризисы и действия экономических циклов. Очередной такой цикл, похоже, близок к завершению: многие специалисты сходятся во мнении, что в 2019-2020 годах мировую экономику ждет очередная волна кризиса.

          «Заголовки типа «Всемирный банк предсказал России попадание в десятку крупнейших экономик мира к 2030 году», возможно, и будоражат обывателя, но для серьезного специалиста это просто очередной журналистский трюк, – отмечает Будунов. – Россия по показателю ВВП по ППС и так находится в десятке крупнейших экономик, и в том, что к 2030 году он вырастет в два раза, ничего сверхъестественного. ВВП по ППС с каждым годом растет: люди сейчас могут купить больше товаров, чем 50 лет назад. Но показатель ВВП не должен быть единственным критерием оценки успешности экономики. Экономика – это не голая цифра ВВП, которую может обеспечить какая-нибудь одна отрасль, например, добыча нефти, а все остальное, по мнению неоклассических экономистов, может или даже должно быть полностью разрушено. Де-факто же шестое место России означает отсутствие нормальных дорог, разваливающаяся на глазах инфраструктура, сокращение школ и больниц до уровня Российской империи 1913 года».

          Демография против нас

          «Прагматика у подобных прогнозов отсутствует, – констатирует еще один российский экономист старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли Александр Зотин. – На десять лет вперед предсказания бессмысленны, их можно делать разве что на основании демографии». Последняя мысль, по большому счету, и отражает основной тезис прогноза Standard Chartered.

          «Наши долгосрочные прогнозы обосновываются одним ключевым принципом: доля той или иной страны в мировом ВВП фактически должна сходиться с ее долей в мировом населении под воздействием схождения в размерах ВВП на душу населения в развитых и развивающихся экономиках», – прокомментировали результаты исследования его авторы.

          Исходя из этого принципа, они прогнозируют, что доля Азии в глобальном ВВП увеличится с нынешних 28% до 35% к 2030 году и будет сопоставима с совокупным ВВП еврозоны и США. Что в целом совпадает с оценками Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, согласно которым население Китая с 2015 по 2030 годы увеличится с 1,397 до 1,441 млрд человек, Индии – с 1,309 до 1,513 млрд, Индонезии – с 258 млн до 296 млн, Турции – с 78 млн до 88 млн.

          А ведь в Азии есть еще густонаселенные Пакистан, Бангладеш, Филиппины, Вьетнам, Иран, где также прогнозируется значительное увеличение населения, а экономика сможет по-прежнему быстро расти с учетом эффекта низкой базы.

          Отсюда становится понятно и то, почему Россия в прогнозе Standard Chartered к 2030 году может потерять две позиции в абсолютном рейтинге ВВП: согласно той же оценке ООН, население нашей страны к 2030 году сократится с 143,9 млн до 140,5 млн человек. В результате Россия может уступить нынешнее девятое место по размерам населения Мексике, где в 2015-2030 году ожидается демографический рост с 125,9 до 147,5 млн человек. А на пятки будет наступать еще и Эфиопия, где население к 2030 году может вырасти до почти 140 млн человек. В конечном итоге,

          именно демография в значительной степени определяет трудовой, потребительский, инвестиционный и прочий потенциалы страны,

          и здесь приходится признать, что у России сейчас гораздо больше конкурентов, чем еще несколько лет назад.

          Некоторым утешением может служить то обстоятельство, что по показателю ВВП на душу населения Россия пока опережает большинство из перечисленных развивающихся стран. По данным Всемирного банка на 2017 год, по уровню подушевого номинального ВВП (10743 доллара) мы находились на 60 месте, что практически соответствует среднемировому уровню. Для сравнения, Турция по этому показателю находилась на 62 строчке, Бразилия – на 67-й, Китай – на 71-й, а Египет и Индия вообще находятся в 14-м десятке стран мира.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............