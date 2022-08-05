Франция сейчас не является дружественной России страной в связи с санкциями и другими антироссийскими действиями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Франция – недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», – передает ТАСС его слова.

Также Песков добавил, что диалог президента Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона пока не требуется, однако при необходимости лидеры созвонятся в любую минуту.

«Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент и в настоящий момент просто это не нужно. Если возникнет такая необходимость, то они смогут созвониться в любую минуту», – подчеркнул представитель Кремля.

Не далее как позавчера бывший французский военный Адриан Боке заявил, что Франция, где запрещена свастика и нацистская символика, поставляет оружие неонацистам на Украине.

До этого французский волонтер рассказал о процессе инсценировки в Буче.

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