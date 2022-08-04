Российским военным в госпитале провели мастер-класс по паралимпийским видам спорта

Паралимпийский комитет России провел мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих в Военно-клиническом госпитале Минобороны в Подольске.

Мастер-класс прошел 4 августа, мероприятие прошло в 1586-м Военном клиническом госпитале Министерства обороны в подмосковном Подольске, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Перед началом мастер-классов с приветственным словом к военнослужащим обратился президент Паралимпийского комитета России, заслуженный тренер России Павел Рожков.

«Паралимпийский комитет России имеет положительный опыт проведения мастер-классов для военнослужащих. В мае в военном госпитале имени Вишневского в Москве состоялись два мастер-класса, а 26 июля мероприятие проведено в Московской области в филиале №3 Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко», – сказал Рожков.

Основной задачей комитета при организации мастер-классов является рассказ о паралимпийском спорте, вовлечение в занятия таким видом спорта и помощь в выборе пути для дальнейшей реабилитации и социальной адаптации через активный образ жизни.

«В настоящее время мы получаем обратную связь и отклики от военнослужащих – участников мастер-классов, которые приняли решение заниматься физической культурой и спортом. Мы помогаем госпиталям организовывать тренировки по отдельным видам спорта. Так на территории филиала №3 Главного военно-клинического госпиталя имени Бурденко будут проводиться тренировки по волейболу сидя под руководством старшего тренера сборной России Александра Овсянникова», – добавил он.

Перед началом мастер-классов бронзовый призер Паралимпийских игр по паратхэквондо Даниил Сидоров и чемпионка Европы Джецун-Шолбана Кара-Оол под руководством старшего тренера сборной России Игоря Шайтарова провели показательный бой.

На территории лечебного учреждения были размещены специализированный спортивный инвентарь и подготовлены площадки для ознакомления со следующими паралимпийскими видам спорта: фехтование на колясках, следж-хоккей, пулевая стрельба, стрельба из лука, легкая атлетика и тхэквондо. Спортсмены, тренеры сборных команд России и сотрудники Паралимпийского комитета России провели консультации и предоставили информацию о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах Российской Федерации.

Среди военнослужащих – участников мастер-классов были проведены соревнования, где самые активные смогли получить памятные и ценные призы от Паралимпийского комитета России и компании Forward.

Мастер-классы проводились по нескольким видам спорта. В их числе следж-хоккей, легкая атлетика, стрельба из лука, фехтование на колясках, баскетбол на колясках и пулевая стрельба.