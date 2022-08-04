Минобороны показало боевую работу комплексов «Искандер-М»

Китай предупредил главу МИД Германии о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню

Пекин предупредил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню, которые не соответствуют фактам, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

У нее поинтересовались, как в условиях усиливающейся напряженности в регионе власти Китая относятся к перспективам оказания поддержки Тайбэю Германией.

«Недавние высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок [по тайваньскому вопросу] не соответствуют действительности. Нарушение принципа «одного Китая» может подорвать двусторонние отношения [ФРГ] с Китаем. Мы надеемся, что германская сторона займет объективную и правильную позицию по Тайваню», – передает ее слова ТАСС.

Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.

В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.