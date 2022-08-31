Экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти США

За все происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.

«Россия правильно считает, что США стоят за всем [происходящим на Украине]. <…> На самом деле именно Вашингтон задает темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», – приводит слова экс-советника главы Пентагона РИА «Новости».

По мнению полковника, именно Белый дом срывает мирное урегулирование конфликта на Украине. И даже если украинцы в один момент захотят завершить кризис путем дипломатии, Соединенные Штаты не позволят им этого сделать.

Ранее в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в ближайшие дни Вашингтон намерен объявить о выделении дальнейшей военной помощи Украине.

Неделей ранее Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов, в который вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты «Пума» (Puma), оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.

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