ЦСКА: «Вест Хэм» не выполняет обязательства по выплатам за футболиста Влашича

Английский футбольный клуб «Вест Хэм» не выполняет обязательства по выплатам за трансфер полузащитника Николы Влашича, сообщил журналистам генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев.

«У нас действительно есть проблемы с выплатами по Влашичу. Сумма около 9 млн евро. В этой ситуации мы задействуем все возможные способы. Мы все-таки надеемся найти какой-то компромиссный вариант с коллегами из «Вест Хэма», но пока этого сделать не удается. CAS? Необязательно туда. Есть процедуры, которые нужно пройти. Но я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что это европейский футбол. У них есть обязательства, как и у ЦСКА есть обязательства перед другими европейскими командами. Это может привести к коллапсу», – сказал Бабаев, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что «они говорят, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила резервировать платежи на счета своей федерации и они решили этим воспользоваться. Но ФИФА предоставила опцию, они не говорили, что будет так и никак иначе. Мы это специально уточняли. То есть это была одна из опций, жаль, что не было попыток использовать другие. Сразу было вот такое категоричное решение».

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года за 30 млн евро.