Песков рассказал об ошибках молодости

«Молодому поколению свойственно ошибаться. Ведь только с годами понимаешь, насколько важны были советы старшего поколения», – заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя старт четвертого просветительского марафона Российского общества «Знание».

«С возрастом понимаешь, что во всех случаях, когда ты не прислушивался к советам взрослых, – ты ошибался. Но, к сожалению, в молодости это не так просто осознать. Именно поэтому мы постоянно делаем ошибки», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но человек так устроен – ему свойственно оступаться. Только так он может понять суть жизни. Я, как и все люди, порой игнорировал советы старших. Сейчас, признаюсь честно, я об этом даже жалею», – подчеркнул собеседник.

Пресс-секретарь также обратил внимание на необходимость постоянного совершенствования навыков в условиях быстроменяющегося мира. «Hard skills – это то, что мы начинаем получать еще в школе. Затем эти навыки укрепляются в университете или в рамках получения среднего специального образования, ну а после – обкатываются в ежедневной работе. И их все время надо улучшать», – сказал он.

«Еще лет 20 назад можно было получить высшее образование и проработать в одном месте всю жизнь. Сейчас это невозможно. Если не заниматься постоянным саморазвитием, то очень легко отстать от современного мира. Мы видим, как сегодня высока конкуренция за знания, за технологии, различные новации. И она ускоряется с каждым годом. Как телефону требуется постоянное обновление, так и каждому человеку необходимо делать своего рода апдейты собственных знаний», – заключил Дмитрий Песков.

В среду стартовал четвертый просветительский марафон общества «Знание». Он продлится до 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате. Первым спикером на площадке в Москве стали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Всего за эти дни на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганске выступят государственные и общественные деятели, ученые и руководители компаний, актеры, режиссеры, спортсмены. Трансляции марафона будут доступны зрителям по всей стране: в городах России будут организованы фан-зоны с экранами и посадочными местами. Свыше 200 лекторов и наставников выступят в рамках пяти просветительских треков: «Знание. Сила» (Москва), «Знание. Сделано в России» (Санкт-Петербург), «Знание. Наследие России» (Нижний Новгород), «Знание. Экология» (Камчатский край), «Знание. Мы вместе» (ЛНР).

Организация одной из площадок четвертого марафона общества «Знание» в Луганске говорит об интеграции сферы культуры и просвещения Луганской народной республики в российское пространство, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Согласно программе, опубликованной на сайте общества «Знание», спикерами марафона также станут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощники президента Владимир Мединский и Максим Орешкин, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, российский гроссмейстер Сергей Карякин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Зрители могут увидеть выступления спикеров просветительского марафона из любой точки страны на сайте, а также в группе общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».