Власти Германии решили отказать «халявщикам» в компенсации цен на газ

Берлин планирует исключить «халявщиков» из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, надбавку будут получать только те компании, которые в ней нуждаются. «Конечно, этим «халявщикам», компаниям, которые действительно получают хорошую прибыль, не нужно получать надбавку за газ», – передает РИА «Новости» слова Хабека.

Глава немецкого Минэнерго отметил, что претендующие на компенсацию компании-импортеры должны вносить вклад в обеспечении энергетической безопасности ФРГ, компенсировать недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции, а также отказаться от выплаты премий и дивидендов.

Ранее Хабек заявил, что компаниям следует отказаться от помощи, которую правительство Германии должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей.

Напомним, потребителей в Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию – 2,419 евроцента за киловатт-час. Все потребители газа обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. СМИ сообщали, что планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400–600 евро в год.

Handelsblatt сообщала, что на помощь властей претендуют Uniper, SEFE, VNG, EWE, австрийская OMV, швейцарская Axpo, швейцарско-нидерландская Vitol, международная Gunvor. По данным dpa, примерно две трети средств пойдет на компенсацию Uniper, еще 25% – бывшей дочерней структуре Газпрома SEFE и его дочерним компаниям.

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