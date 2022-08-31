Власти Германии решили отказать «халявщикам» в компенсации цен на газ

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31 августа, среда | Последнее обновление — 07:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали до нуля
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Михаил Горбачев ушёл, когда от его политического наследия не осталось ничего. Истории неважно, чего хотел и к чему стремился государственный деятель, судят его по практическому результату.
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Если сейчас выпадение генерируемой ЗАЭС электроэнергии из баланса Украина еще сможет пережить, то зимой это может стать проблемой для целого ряда регионов страны. И – что также немаловажно – отключение ЗАЭС могло поставить крест на планах экспорта Киевом электроэнергии в соседние страны.
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Экзорцизм – это церковная практика, восходящая к Новому Завету, в ходе которой Церковь, действуя именем Христа, изгоняет бесов и освобождает одержимого ими человека.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Власти Германии решили отказать «халявщикам» в компенсации цен на газ
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Берлин планирует исключить «халявщиков» из программы компенсации за цены на газ после сокращения поставок из России, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
По его словам, надбавку будут получать только те компании, которые в ней нуждаются. «Конечно, этим «халявщикам», компаниям, которые действительно получают хорошую прибыль, не нужно получать надбавку за газ», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
Глава немецкого Минэнерго отметил, что претендующие на компенсацию компании-импортеры должны вносить вклад в обеспечении энергетической безопасности ФРГ, компенсировать недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции, а также отказаться от выплаты премий и дивидендов.
Ранее Хабек заявил, что компаниям следует отказаться от помощи, которую правительство Германии должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей.
Напомним, потребителей в Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию – 2,419 евроцента за киловатт-час. Все потребители газа обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. СМИ сообщали, что планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400–600 евро в год.
Handelsblatt сообщала, что на помощь властей претендуют Uniper, SEFE, VNG, EWE, австрийская OMV, швейцарская Axpo, швейцарско-нидерландская Vitol, международная Gunvor. По данным dpa, примерно две трети средств пойдет на компенсацию Uniper, еще 25% – бывшей дочерней структуре Газпрома SEFE и его дочерним компаниям.
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Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине
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Разведка США не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.
Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.
Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.
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Венгрия решила изменить договоренности с Газпромом
Венгрия рассчитывает достичь соглашения с Газпромом об увеличении с сентября поставок газа, заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает агентство «Рейтер».
По его словам, Венгрия продолжит переговоры с Газпромом и ожидает, что удастся заключить сделку об увеличении поставок уже с сентября. Цитат министра агентство не приводит, сообщает ТАСС.
Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Газпром начал дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку», ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 млн кубометров.
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В Газпроме назвали время остановки «Северного потока»
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Ремонт на газопроводе «Северный поток» планируется начать 31 августа, сообщили в российском газовом гиганте – Газпроме.
Ремонт продлится с 4.00 мск 31 августа по 4.00 мск 3 сентября, передает ТАСС со ссылкой на уведомление Газпрома на информационной платформе Seeburger.
Данные оператора газопровода – компании Nord Stream AG – свидетельствуют об отсутствии номинации на транспортировку газа, начиная уже с 03.00 мск 31 августа.
Ранее Газпром сообщал, что поставки газа по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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Захарова цитатой из Жванецкого отреагировала на скандал с послом Германии
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на новость о возвращении в Германию консула ФРГ в Рио-де-Жанейро Уве Герберта Хана, которого бразильская прокуратура обвиняет в убийстве мужа.
«Решила перед сном проверить международные новости. Только открываю ленту, как агентства, будто ждали, выдают», – написала Захарова и привела в своем Telegram-канале новость о возвращении Хана в Германию.
«Дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт в воскресенье вечером. Отпустили его по формальной причине – суд указал на «вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела» со стороны прокуратуры, хотя прокуроры переживали, что Хан сбежит.
Мужчины были в браке более 20 лет. Следователи обнаружили несоответствия в показаниях консула и ранних результатах судебно-медицинской экспертизы смерти Биота. Выяснилось, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Смерть Биота наступила 5 августа. Хан звонил спасателям и сказал, что его супруг почувствовал себя плохо и упал на пол. Когда медики приехали на место, тот был мертв. Консул отмечал, что причиной смерти мог стать одновременный прием снотворных с большим количеством алкоголя. Однако вскоре медики нашли на теле погибшего повреждения.
На теле Биота было по меньшей мере 30 повреждений, в том числе в области анального отверстия. В доме также нашли биту, которая могла использоваться для избиения. Теперь консул находится в ФРГ…» – говорится в сообщении.
«А там как раз [канцлер Германии Олаф] Шольц объявил о легализации наркотиков», – отметила Захарова.
«Нормально, Григорий!.. Отлично, Константин!» – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, ссылаясь на монолог Михаила Жванецкого.
Напомним, коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны. Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя и табака будут ужесточены.
Комментируя высказывания Шольца, Захарова отметила, что германские власти требуют узаконить наркотики, признавая при этом тот факт, что наркотики – это ведущее к деградации зло. Официальный представитель МИД России отметила, что логику властей ФРГ понять невозможно.
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Шольц: Украина должна стать частью ЕС
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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов, среди которых Украина и в перспективе Грузия.
«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщает Deutsche Welle* (признан иноагентом).
Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Также канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.
Шольц призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.
Он указал на то, что Евросоюзу для своего расширения необходимо реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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Газпром уведомил Францию о сокращении поставок газа
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Французская энергетическая корпорация Engie получила от Газпрома уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника, сообщает парижское издание Challenges со ссылкой на представителя компании.
По информации издания, снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов». Во французском концерне напомнили, что с момента эскалации конфликта на Украине Газпром «значительно сократил» поставки газа. В компании приняли меры, чтобы «значительно уменьшить» возможные последствия сокращения поставок, – передает ТАСС.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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Цены на газ в Европе упали на 19%
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Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
В понедельник стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 19% – до 275,8 евро за МВтч, или 2 тыс. 884 долларов за 1 тыс. куб. м с учетом действующего курса на международном рынке, пишут «Ведомости».
Bloomberg связывает падение цен на газ с заявлением министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что подземные хранилища газа (ПХГ) страны заполняются быстрее плана, несмотря на ограничение поставок из России. По данным на 26 августа, уровень заполнения составил 82,2%.
По словам германского министра, правительство ФРГ планирует заполнить газовые хранилища на 85% уже в следующем месяце. «Октябрьский показатель хранения 85% должен быть достигнут к началу сентября», – приводит его слова «Коммерсант» со ссылкой на Spiegel.
«Европейские цены на газ, по нашему мнению, превысили фундаментальные показатели, что вызвано сочетанием проблем со спросом и предложением и плохой ликвидностью на рынке… Спрос на газ в Северо-Западной Европе оказался выше нашего прогноза, это было компенсировано более высоким, чем ожидалось, предложением, в результате чего строительство хранилищ соответствовало нашим ожиданиям», – цитирует Bloomberg пятничный отчет Goldman Sachs.
Ранее в понедельник были опубликованы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.
На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку 3500 долларов за 1 тыс. куб. м и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» (с 31 августа по 2 сентября) из-за техобслуживания. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Оззи Осборн разочаровался в США
Британский рок-музыкант Оззи Осборн сообщил, что хотел бы покинуть США в связи с ростом преступности, добавив, что не желает «умереть в Америке».
Осборн сказал, что «сыт по горло ежедневными убийствами людей» в США. По его словам, «одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы». «Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Observer.
Его жена Шэрон также заявила, что США кардинально изменились, в государстве больше нет ничего «объединяющего». Она сказала, что США – «это уже ненормальное место для жизни».
Напомним, по данным анализа тенденций преступности, подготовленным американским Советом по уголовному правосудию (Council on Criminal Justice, CCJ), в 2021 году число убийств в крупных американских городах увеличилось на 5% по сравнению с 2020 годом, а в сравнении c 2019 годом выросло сразу на 44%.
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Австрия призвала «остановить безумие на энергетических рынках»
Требуется единое европейское решение по вопросу тарифов на электроэнергию, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Нехаммер заявил, что нужно «наконец остановить это безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках». По его мнению, проблему невозможно решить без «европейского решения». Нехаммер заявил, что европейские государства должны объединить усилия для того, чтобы «немедленно остановить этот ценовой взрыв», передает РИА «Новости» со ссылкой на Kurier.
Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что до конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров.
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Глава МИД Венгрии заявил о скором крахе энергетической политики ЕС
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Современная энергетическая политика Западной Европы «со скоростью астероида» движется к краху, потому что с приближением зимы у европейцев «спадет пелена с глаз», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Все эти заявления, все эти очковтирательства, которые продолжались со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы... <...> Но энергетика – это такая область, где рано или поздно пелена спадет. Очень тяжело зимой объяснить кому-нибудь, что он не мерзнет, в то время как нет отопления», – сказал Сийярто на встрече с венгерскими послами, передает РИА «Новости».
Он отметил, что давление на Венгрию будет в ближайшее время только расти, потому что весь «либеральный международный дурман приближается к огромному краху, практически со скоростью астероида». Политик подчеркнул, что энергобезопасность в Европе невозможна без российских источников.
Ранее в МИД Венгрии заявили, что страна рассчитывает достичь соглашения с Газпромом об увеличении с сентября поставок газа.
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Трасс придумала, как обеспечить Британию газом и нефтью
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьер-министра страны намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Британии, пишет Times.
Как отмечает издание, эти разрешения могут стать одним из первых решений Трасс в случае избрания премьером. Газета также подчеркивает, что высокопоставленные члены Консервативной партии, в том числе министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг, пытаются максимально увеличить производство энергоресурсов внутри страны, а также привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии, передает РИА «Новости».
Источники газеты сообщают, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и исследование месторождений. Однако эксперты считают маловероятным, что подобные меры приведут к скорому снижению цен на энергоресурсы в Великобритании.
Кроме того, ожидается, что правительство Трасс, в случае ее победы на голосовании, также будет стимулировать компании больше инвестировать в свои объекты в Британии для увеличения производства.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
Как пишет Daily Mail, около 23% жителей Великобритании откажутся от отопления зимой из-за стремительного роста цен на электроэнергию. А эксперты Bloomberg предупреждают, что зимой в Соединенном Королевстве ожидается такая нехватка газа, что в стране отключат электроэнергию.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.
Существенный рост стоимости жизни, который наблюдается в Соединенном Королевстве, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию – в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
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Эксперт: Польша помешает реализовать призывы Шольца к реформе ЕС
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«Призыв Шольца к изменению принципа голосования в ЕС актуален, но против, вероятно, выступят Венгрия и Польша, поскольку это нарушает суверенитет каждой отдельной страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее канцлер ФРГ высказался за отмену единогласного принятия решений в ЕС.
«Идея о глобальных изменениях в Евросоюзе, в том числе – о переходе к принятию решений большинством голосов, а не консенсусом, обсуждается уже очень давно. Всем понятно, что в нынешнем виде, особенно после расширения ЕС в 2004 году, принятие решений консенсусом в лучшем случае замедляет, а в худшем – вообще парализует работу Евросоюза по ряду направлений», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
По словам эксперта, к подобным идеям Европа обычно возвращается в кризисные моменты – как сейчас, но при этом речь идет об изменениях основополагающих документов ЕС, поэтому сделать это будет отнюдь не легко.
«Конечно, крупные страны об этом могут договориться. Но тут вот какая проблема: если решения принимаются большинством, то точка зрения какой-то страны игнорируется. Более того, такая страна в итоге будет вынуждена выполнять обязательное для всех членов ЕС решение, против которого она выступает. Это очень серьезное ущемление суверенитета отдельных стран, на которое, скорее всего, не согласятся Венгрия и Польша, а решение о переходе на голосование большинством будет приниматься при согласии всех членов ЕС. Вспомните, что доселе любая попытка ЕС обойти суверенные права Польши встречала жесткое сопротивление Варшавы», – указал политолог.
Что касается расширения ЕС, отметил собеседник, то Украина и Молдавия уже имеют статус кандидата, Грузия его также, вероятно, получит, но эти планы не имеют временных параметров для реализации.
«Идеи же об общеевропейской армии, единой ПВО обсуждаются вообще несколько десятилетий. Но в отличие от планов по изменению принципов голосования, создание параллельной НАТО европейской военной структуры совершенно бессмысленно. Помимо дублирования обязательств одних и тех же стран в рамках двух разных объединений, создание общеевропейской ПВО предполагает увеличение расходов. При этом сейчас члены ЕС даже на НАТО перечисляют свои обязательные взносы с очень большим скрипом», – напомнил аналитик.
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, призвал реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики. Он предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна-член ЕС выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений, причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.
«Там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед», – подчеркнул он.
Затронув вопрос о правовых конфликтах с Польшей и Венгрией, Шольц подчеркнул, что Евросоюз не должен идти ни на какие компромиссы в вопросах, касающихся его фундаментальных ценностей, сообщает Deutsche Welle** (признан иноагентом).
Также он настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов. «Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах ЕС», – сказал немецкий лидер. Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Помимо этого, канцлер ФРГ призвал к созданию новой европейской системы противовоздушной обороны. «Нам предстоит многое наверстать в Европе, когда дело доходит до защиты от воздушных и космических угроз», – сказал он. В целом лейтмотивом его выступления была идея сделать Европу более «суверенной» и способной лучше защищаться от внешней агрессии, сообщает Financial Times.
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Медведев предсказал Европе цену на газ в 5 тыс. евро
До конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее он прогнозировал, что цена на газ для ЕС может достичь 4 тыс. долларов к концу года.
«В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года», – написал он в своем Telegram-канале.
«With warm regards (англ. «с теплыми пожеланиями» – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил он.
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Захарова спросила, можно ли Байдену считать фашистами евреев-республиканцев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что идеология республиканцев в США является фашистской.
Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников бывшего главы администрации Дональда Трампа как «фашистов» и продолжит бороться с ними за права американцев, передает РИА «Новости».
«Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы», – заявила Захарова в Telegram, подчеркнув, что «в соответствии с заявлением представителя Белого дома, республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм». Как указала Захарова, Жан-Пьер «вслух сказала то, о чем многие только догадывались – в США бушует фашизм».
Официальный представитель МИДа поинтересовалась: «Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»?» «Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами?» – заявила она.
Напомним, Байден счел идеологию части Республиканской партии США полуфашистской: «Дело не просто в Трампе, дело в целой философии, лежащей в основе» нынешней позиции республиканцев. «Скажу кое-что: это как полуфашизм», – сказал он.
МИД России обращал внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на Украине со стороны Израиля. Глава ведомства Сергей Лавров, рассказывая о нацификации Украины, отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей».
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«Молдовагаз» погасил долг перед Газпромом за текущие поставки
Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом, сообщил председатель правления предприятия Вадим Чебан.
«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа 2022 года. Это 16,74 млн долларов, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце», – написал в своем Telegram-канале Чебан, сообщает ТАСС. По его словам, это стало возможным благодаря вмешательству правительства республики, которое закупило у предприятия в резерв 10 млн кубометров газа.
Ранее сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.
Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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