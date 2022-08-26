Берлин предложил компаниям отказаться от госпомощи в рамках сбора за газ

Компаниям следует отказаться от помощи, которую правительство Германии должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

По словам Хабека, «было бы разумно, если бы компании, получающие хорошую прибыль, поступили так же», как отказавшаяся от госпомощи RWE. По нынешним законам, все компании могут заявить о своих правах на российский газ, но Берлин «видит, сколько сейчас появилось нахлебников». «Конечно, не это имелось в виду», – сказал министр. Он не указал конкретные компании, но сообщил, что «с некоторыми ведутся переговоры», передает ТАСС.

Напомним, потребителей в Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию – 2,419 евроцента за киловатт-час. Все потребители газа обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры. СМИ сообщали, что планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400–600 евро в год.

Handelsblatt сообщала, что на помощь властей претендуют Uniper, SEFE, VNG, EWE, австрийская OMV, швейцарская Axpo, швейцарско-нидерландская Vitol, международная Gunvor. По данным dpa, примерно две трети средств пойдет на компенсацию Uniper, еще 25% – бывшей дочерней структуре Газпрома SEFE и его дочерним компаниям.