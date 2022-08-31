Экономист назвал способную развалить Евросоюз страну

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31 августа, среда | Последнее обновление — 07:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали до нуля
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Михаил Горбачев ушёл, когда от его политического наследия не осталось ничего. Истории неважно, чего хотел и к чему стремился государственный деятель, судят его по практическому результату.
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Если сейчас выпадение генерируемой ЗАЭС электроэнергии из баланса Украина еще сможет пережить, то зимой это может стать проблемой для целого ряда регионов страны. И – что также немаловажно – отключение ЗАЭС могло поставить крест на планах экспорта Киевом электроэнергии в соседние страны.
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Экзорцизм – это церковная практика, восходящая к Новому Завету, в ходе которой Церковь, действуя именем Христа, изгоняет бесов и освобождает одержимого ими человека.
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Экономист назвал способную развалить Евросоюз страну
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Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза, рассказал завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
По словам эксперта, толчком к разрушению сообщества также могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, а именно призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории, передает РИА «Новости».
Кроме того, после карантина, вызванного пандемией коронавируса, усилились партии, ставящие национальные интересы выше интересов Евросоюза, политика стран начала расходиться с общим направлением сообщества, добавил Перепелица.
Он считает, что следующими после Великобритании ЕС покинут Польша и Венгрия из-за достаточно консервативных взглядов населения и правительств. Это может привести к расформированию союза или его переформатированию в усеченном составе, предположил собеседник агентства.
«Есть большая вероятность что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция», – подчеркнул эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша напрашивается на шестой раздел страны.
Медведев сыронизировал по поводу запрет на выдачу виз россиянам
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Европейским политикам следует быстрее ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, иронично предложил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«К предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Такое решение окончательно убедит сомневающихся в том, что Европа на самом деле плохо относится к гражданам России.
«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», – добавил он.
В конце он оставил фразу на французском «A la guerre comme a la guerre», переводящуюся как «На войне как на войне».
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией.
Ранее правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Москва пригрозила странам Прибалтики за «близкую к фашистской» политику
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Власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения, заявил МИД.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что эта кампания «давно вышла за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран, теперь, похоже, уже основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности».
«В латвийской столице сносят монумент освободителям Риги и всей Латвии от немецко-фашистских захватчиков при совершенно диком отношении со стороны «правоохранительных» органов к мирно пришедшим на место этого преступления жителям. Это очередной пример вандализма на государственном уровне, надругательства над памятью советских воинов, включая русских и латышей, победивших фашизм. Недавно нечто подобное мы наблюдали в эстонском городе Нарве, 95% жителей которого – русскоязычные», – отметили в ведомстве.
В МИДе напомнили, что латвийские власти намерены в ближайшие дни эксгумировать останки советских солдат на воинском захоронении в Кулдигском крае, что является грубым нарушением международно-правовых обязательств Латвии, в том числе двустороннего соглашения о статусе захоронений 2007 г.
«Напомним, что националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий XX века, направленную на поддержание русофобского курса своих государств. Неотъемлемой частью их политики стала героизация нацистских пособников, приведшая к наблюдаемой сегодня волне осквернений и борьбы с советским мемориальным наследием», – отмечается в заявлении.
«Со стороны прибалтийских политиков звучат призывы к депортации «нелояльных» русских, выдвигаются идеи ограничить являющиеся, дескать, «привилегией» поездки россиян в Европу. Министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис в своей русофобской риторике дошел до абсурда, заявив о необходимости впускать граждан России только при условии, что они признают «оккупацию» Крыма. Принятое недавно эстонским правительством решение об отмене целого ряда категорий виз для россиян является очередным проявлением ксенофобии и ненависти по отношению к нашей стране», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что все это дополняется жесткой цензурой информации, закрытием всех независимых русскоязычных СМИ, ограничением вещания российских масс-медиа. Ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства.
В Латвии анонсирована подготовка законопроекта «Об ограничении двуязычия», который призван полностью запретить использование русского языка на рабочих местах и в общественной жизни, указали в МИДе.
«В Прибалтике преследуются все имеющие отличную от официальной точку зрения граждане. За любую форму поддержки России они запугиваются угрозами лишения вида на жительство и выдворения, увольнения и даже тюремного заключения. «Оснований» для этого штампуется множество, но главное из них – сочувствие нашей стране и принадлежность к русскому народу и культуре», – говорится в заявлении.
«Наблюдаемые сегодня русофобские подходы властей Латвии, Литвы и Эстонии еще полнее раскрывают суть прибалтийских режимов, в рамках которых так называемые титульные нации и их украинские и западные «со товарищи» признаются исключительными полноправными жителями, а «нетитульные», а точнее, русские считаются «людьми второго сорта», – подчеркивает МИД.
«Демократы» же из европейских и общественных структур молчат», – констатирует Москва.
«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследований и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности – как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их.
Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию, и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке. Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего, в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», – заключил МИД.
Напомним, в рижском парке Победы демонтировали последний элемент памятника Освободителям – 79-метровый обелиск. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов.
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Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»
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Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.
«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», – приводит его слова ТАСС.
Боррель уточнил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.
Кроме того, Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных. Он добавил, что инициатива создания данной миссии «высокого уровня» была принята еще до обострения конфликта на Украине в феврале этого года.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Газпром приостановил поставки газа французской Engie
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Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме, сообщили в пресс-службе холдинга.
«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам. В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.
В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Эксперт: Восьмой пакет антироссийских санкций вызовет раскол внутри ЕС
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«Могут ввести запреты по отдельным российским предприятиям. Обсуждается и предложение о закрытии шенгенской зоны для наших туристов. Но, думаю, что это решение вряд ли будет принято», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее страны Балтии направили Еврокомиссии предложения по новым ограничениям против России, которые касаются энергетики, торговли и системы SWIFT.
«В восьмой пакет могут войти ограничения против каких-то наших топ-чиновников или тех деловых людей, которых считают близкими к российскому руководству. Однако в целом потенциал новых карательных мер против России практически исчерпан. Любые новые серьезные шаги, особенно если мы говорим об экономических санкциях, в том числе и тех, которые упоминает глава МИД Эстонии, серьезно навредят, прежде всего, самим инициаторам ограничений», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Кроме того, у стран ЕС слишком разные ситуации. Одно дело – страны, которые имеют выход к Мировому океану, могут строить терминалы по приемке сжиженного газа. Другое дело – те, кто зависит от трубопроводного газа, не имеют выхода к морю и ориентируются на российские поставки энергоресурсов», – сказал Кортунов. Он привел в пример Венгрию, которая надолго заблокировала седьмой пакет, поскольку не хотела лишаться российской нефти.
«К тому же, хотя отношение ЕС к украинскому вопросу не изменилось, сама тема рано или поздно начнет уходить на второй план. На повестке дня появляются другие заботы. Поддерживать в центре общественного внимания одну, пусть и важную, тему бесконечно долго нельзя», – добавил собеседник.
Аналитик также назвал маловероятным сценарий, о котором предупреждала глава группы InfoWatch Наталья Касперская, – о том, что в качестве санкции в России могут отключить все смартфоны – как iPhone, так и всех моделей, работающих на Android. «У России существует набор ответов в киберпространстве, который пока что Москва не использует. Настоящей кибервойны со стороны России Европа еще не видела, но такие возможности ответа на попытки дестабилизации коммуникационных систем у нашей страны есть», – предупредил Кортунов.
В понедельник глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что прибалтийские страны коллективно внесли в Еврокомиссию конкретные предложения новых санкций против России. «Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», – цитирует министра ТАСС. Как заявила его коллега из Швеции Анн Линде, она надеется, что в восьмой пакет войдут «меры по газу».
Ранее Рейнсалу призывал окончательно отключить российские банки от международной системы расчетов SWIFT, а также запретить въезд в сообщество всем россиянам.
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку.
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В ЕК раскрыли уровень заполнения газовых хранилищ в Европе
В Евросоюзе средний уровень заполненности хранилищ газа дошел до 80%, сообщила руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Хорошая новость: средний уровень заполнения наших хранилищ достиг уже 80%», – цитирует главу ЕК ТАСС.
Она добавила, что стоимость энергоносителей на рынке бьет все рекорды. «Последствия для домохозяйств и компаний не являются устойчивыми. Нам нужно реагировать – вместе и срочно», – заключила фон дер Ляйен.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему заполнение газовых хранилищ не поможет Европе избавиться от рекордной стоимости этого топлива на рынке.
На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку 3500 долларов за 1 тыс. кубометров и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» (с 31 августа по 2 сентября) из-за техобслуживания. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
В понедельник были опубликованы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.
Тогда же рыночные цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе.
Напомним, Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток – 1» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата.
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В ЕС профинансировали замену энергоресурсам из России
Еврокомиссия решила профинансировать развитие морских парков ветряных генераторов в размере 5,6 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия выделила 5,6 млрд евро из фонда «ЕС нового поколения» для финансирования развития морских парков ветряков, чтобы гарантировать независимость ЕС от российских источников энергии. Мы также намерены радикально сократить сроки выдачи разрешений (на строительство парков ветряков), которые не должны занимать более одного года», – цитирует главу ЕК ТАСС.
По ее словам, Еврокомиссия в скором времени предложит реформу рынка электричества в ЕС, так как цена на этот ресурс с начала года во многих отдельных странах поднялась почти в 10 раз.
Ранее во вторник глава ЕК заявляла, что в Евросоюзе средний уровень заполненности хранилищ газа дошел до 80%.
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Газпром в I полугодии получил рекордные 2,5 трлн руб. чистой прибыли
Газпром в I полугодии получил рекордные 2,5 трлн рублей чистой прибыли, несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.
«Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года группа «Газпром» продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн рублей. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн рублей», – цитирует его ТАСС.
Он отметил, что «в дальнейшем мы намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли».
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Нидерланды за полгода увеличили импорт российского СПГ на 35%
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерланды в первом полугодии 2022 г. вырос на 57%, следует из отчета нидерландского Центрального статистического бюро.
Основные поставки совершались из США и России. Поставки СПГ из России выросли за отчетный период на 35% в годовом выражении. При этом поставки из США выросли почти в два раза – с 2,1 млрд кубометров в 2021 году до 4,1 млрд кубометров в 2022 году. В результате доля американского СПГ выросла примерно до 50% от общего объема поставляемого в страну СПГ, сообщают «Ведомости».
Потребление же природного газа в Нидерландах снизилось на 25%. Страна импортировала всего на 3% больше природного газа в первом полугодии 2022 года, однако экспорт уменьшился на 20%. Добыча газа в Нидерландах снизилась за шесть месяцев на 18%.
Ранее сообщалось, что цена наиболее дорогих азиатских фьючерсов на поставку СПГ в январе превысила в среду уровень в 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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Эксперт: Запад переходит в новому этапу медиавойны против России
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«Раньше они действовали в основном через посредников, с помощью различных агентов – неправительственных организаций. Теперь же Запад раскрыл свое намерение собственноручно промывать мозги жителям России», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Виктория Федосова. Ранее Париж и Берлин призвали ЕС бороться «креативнее» с российской пропагандой.
«Администрация YouTube и раньше проводила работу, так сказать, по «пессимизации» всего контента о России. Она косвенными методами подталкивала наших блогеров, лидеров общественного мнения к тому, чтобы они вели антироссийскую пропаганду, описывали положение в нашей стране только мрачными красками. Вероятно, теперь Париж и Берлин выделят видеохостингу какой-то новый крупный грант на усиление подобной деятельности, после чего YouTube расширит продвижение контента западных телеканалов в России», – полагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
«К примеру, видеохостингу может быть проплачена дополнительная реклама и ротация антироссийского контента. Мы же помним, как «разгонялись» украинские фейки в начале спецоперации – на это были выделены определенные средства. Похоже, что здесь будут аналогичные методы», – предположила она.
Планы властей Франции и Германии лишний раз доказывают, что Запад переходит от простого информационного вмешательства во внутренние дела нашей страны к новому этапу – к откровенной войне в медиапространстве, убеждена Федосова. «Раньше они действовали в основном через посредников, с помощью различных агентов – неправительственных организаций. Теперь же Запад раскрыл свое намерение собственноручно промывать мозги жителям России, с помощью «обучения медиаграмотности», – заметила она.
«Словом, YouTube приобрел статус одного из самых передовых орудий антироссийской пропаганды. Я уверена, что Роскомнадзор в ответ начнет, условно говоря, «демилитаризировать» и «денацифицировать» этот видеохостинг, действуя с помощью предупреждений, многомиллиардных взысканий, других рычагов. Но вообще дело идет к тому, что скоро в нашей стране YouTube вообще заблокируют. Роскомнадзор этого не хочет, но американский сервис сам, судя по всему, сознательно к этому движется», – считает собеседница.
Как сообщила во вторник газета ВЗГЛЯД, Германия и Франция призвали другие страны Евросоюза распространять выгодную Западу информацию внутри России с помощью кампаний, вести которые планируется внутри Рунета. Об этом стало известно из неофициального документа, подготовленного техническими экспертами из стран-членов ЕС для обсуждения за закрытыми дверями. Документ, который оказался в распоряжении агентства Bloomberg, носит название «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией». Его авторы предлагают ЕС изучать «творческие пути» для донесения такой информации до россиян.
План противодействия «внутренней пропаганде» может включать использование технических мер, говорится в документе. Еще одно предложение включает в себя финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, Facebook*, TikTok, Telegram-каналах и «ВКонтакте».
«Газпром нефть» заявила о готовности к эмбарго ЕС на поставку нефти по морю
«Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, будет работать в новых условиях, заявил глава компании Александр Дюков.
«Да, решение принято. Мы к этому решению готовы, будем работать в новых изменившихся обстоятельствах», – цитирует ТАСС Дюкова.
При этом он не стал комментировать, изменится ли добыча и экспорт компании после того, как решение ЕС вступит в силу.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Песков: Страны Европы демонстрируют абсолютное отсутствие разума
Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют «абсолютное отсутствие разума» и «порывы ненависти» к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Шаг за шагом, к сожалению, Брюссель и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума, к нашему сожалению. Это касается и таких антироссийских порывов просто ненависти к нашей стране: в абсолютно нерациональных и даже абсурдных действиях в энергетическом плане, за которые приходится расплачиваться населению европейских стран – стран ЕС, Великобритании и так далее», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что такие «нерациональные и абсурдные действия» позволяют «хорошо зарабатывать» компаниям из США.
Песков отметил, что такие иррациональные действия уже «граничат с безумием».
Представитель Кремля также отмечал, что решения Евросоюза в ситуации с газом сложно понять и невозможно объяснить, а платить за них приходится простым европейцам.
В июне президент Владимир Путин назвал сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы тем самым «рассердить» российского лидера. «Совсем с ума посходили», – возмутился глава государства, комментируя распространяющееся в Сети фото с призывом к европейцам мыть только четыре части тела, чтобы «во вред России» экономить электричество и воду.
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Нидерланды решили выступить за запрет ЕС на выдачу россиянам туристических виз
Нидерланды поддержат запрет Евросоюза на выдачу туристических шенгенских виз россиянам, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра в эфире телепрограммы RTL Nieuws.
«В Европе мы будем выступать за прекращение выдачи туристических виз (россиянам)», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению министра, в Гааге считают, что запрет не должен касаться других виз для россиян – учебных, для посещения семьи, виз по беженству и виз для долгосрочного проживания.
Ранее Германия и Франция выступили против запрета на выдачу виз россиянам.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
В Кремле выразили готовность ответить на введение запрета на «шенген» для россиян
Россия в случае введения запрета на «шенген» для россиян не оставит это без ответа, который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это очень серьезные решения, которые могут быть направлены непосредственно против наших граждан, и, конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут априори, это понятно. Но, еще раз повторяю, в любом случае, отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом из имеющихся соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков отметил, что Москва знает о разных точках зрения среди европейцев на этот счет. «Но будем очень внимательно наблюдать», – добавил он.
Ранее Германия и Франция выступили против запрета на выдачу виз россиянам.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Назван срок начала европейской программы тренировок ВСУ
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинской армии может начать работать в конце осени – начале зимы за пределами Украины, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
«ЕС обсуждает планы создания миссии по подготовке кадров для украинской армии. При оптимальном развитии событий эта миссия может быть развернута за пределами Украины уже к концу осени – началу зимы», – сказал источник ТАСС.
Ранее во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу заявил, что ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи. Боррель, в частности, сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Евросоюза, отметила, что ЕС будет под видом миссии по подготовке бойцов ВСУ натаскивать террористов и нацистских боевиков для Киева.
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