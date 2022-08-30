Российской электронике пообещали беспрецедентное финансирование

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30 августа, вторник | Последнее обновление — 19:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Газпроме назвали время остановки «Северного потока»
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Если сейчас выпадение генерируемой ЗАЭС электроэнергии из баланса Украина еще сможет пережить, то зимой это может стать проблемой для целого ряда регионов страны. И – что также немаловажно – отключение ЗАЭС могло поставить крест на планах экспорта Киевом электроэнергии в соседние страны.
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Экзорцизм – это церковная практика, восходящая к Новому Завету, в ходе которой Церковь, действуя именем Христа, изгоняет бесов и освобождает одержимого ими человека.
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И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так.
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Российской электронике пообещали беспрецедентное финансирование
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Развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет финансироваться на беспрецедентном уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.
По его словам, электроника является важнейшим направлением на пути достижения технологического суверенитета страны. «Конечно, это означает, что сейчас нужно активнее развивать собственное профильное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию. Мы уделяем этой сфере особое внимание», – приводит слова Мишустина ТАСС.
«В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик [российской] электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи и [способы] их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причем оно «длинное», на восемь лет мы сделали планы», – заключил он.
Ранее Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить долю международных расчетов в рублях.
Россия отказалась оплачивать ошибки США в Афганистане
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Афганистану ответил на недовольство постпреда США Линды Томас-Гринфилд, которая утверждает, что Москва якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.
Небензя заявил, что в словах Томас-Гринфилд «можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана». «Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух», – приводит его слова ТАСС.
Он упрекнул США за «циничность заявлений» и указал, что экономика Афганистана «была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО», которые не желают «признать свои ошибки и попытаться их исправить». Вместо этого США «упрекают» Россию в том, что она не желает «платить по чужим счетам».
«Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам», – сказал он, призвав «для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги». Небензя рекомендовал США «сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания».
«Не все измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли», – сказал он.
Постпред России подчеркнул, что «одним из наиболее чудовищных последствий этой военной интервенции является разразившийся в стране масштабный гуманитарный и экономический кризис». Небензя считает, что стремление западных стран по-прежнему вести диалог с афганскими властями языком ультиматумов и санкций лицемерно.
«Вместо признания собственных ошибок, содействия в восстановлении разрушенной страны и выплаты репараций США и их союзники принялись решать афганскую проблему привычным для них способом. Они попросту, выражаясь политкорректным языком, заблокировали афганские национальные финансовые ресурсы и отключили банковскую систему от SWIFT, поставив бедных афганцев на грань выживания и вынудив многих из них продавать свои органы и своих детей, чтобы хоть как-то свести концы с концами», – сказал он.
Афганистан с приходом в эту страну США лишь укрепил свой статус очага терроризма и центра наркопроизводства, заявил Небензя.
Напомним, перед захватом Кабула движением «Талибан*» Минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с долларами, которые планировалось отправить в Афганистан. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. ЕС также заморозил экономическую помощь Афганистану. Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.
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Штурман Ка-52 рассказал о провале неожиданного наступления ВСУ
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Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как ВС РФ подавили неожиданное наступление украинских войск. Соответствующий ролик, а также кадры боевой работы Ка-52 в рамках спецоперации на Украине опубликовало Минобороны.
«Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда – там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали – мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие – прим. ВЗГЛЯД) и ракеты в сторону нас», – рассказал штурман, имя которого не раскрывается, передает РИА «Новости».
По словам штурмана, у экипажей Ка-52, задействованных в спецоперации, нет страха – избегать ударов противника им помогают приобретенные в боях и на учениях навыки.
«Страха нет, постоянно, когда летаем на задачи, бывает облучение. Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот – курс на площадку, страха уже как такового нету, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам – бывает от трех до пяти вылетов в день», – сказал штурман.
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери. В военном ведомстве добавили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась». Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном.
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В Минобороны назвали потери ВСУ в ходе провалившегося наступления Украины под Херсоном
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Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате подразделения ВСУ понесли большие потери, сообщили журналистам в Минобороны России.
«Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», – приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве добавили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась».
Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
Ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», указал Стремоусов.
Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Стали известны подробности провала «контрнаступления» ВСУ под Херсоном
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«Командование ВС Украины больше заботит медийный эффект, нежели реальная обстановка на поле боя. Их цель – поднять флаг хоть над каким-то населенным пунктом», – сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Роман Сапоньков. Ранее ВСУ перешли в якобы наступление на херсонском направлении и с вечера воскресенья ведут обстрелы нескольких городов.
«Вчера началось ожидаемое и давно анонсируемое киевским режимом «контрнаступление» ВСУ. Но контрнаступлением это назвать сложно, поскольку наши войска на том участке не наступали с марта, фронт был статичен», – рассказал военный журналист Роман Сапоньков, находящийся в зоне боевых действий.
«Впервые за пять месяцев на этом участке была попытка полноценного наступления противника. ВСУ применили достаточно большие средства. На каждом из трех участков было введено до 20 танков и до двух батальонов пехоты. Основной удар наносился со стороны Великой Александровки и Давыдова Брода. Там ВСУ удалось навести понтонные переправы, через которые были переброшены большие силы пехоты и бронетехника», – отметил собеседник.
«Отвлекающие удары были нанесены со стороны Посад-Покровского и Киселевки – это николаевская трасса на Херсон, а также со стороны Нововоронцовки – этот населенный пункт расположен на трассе между Кривым Рогом и Новой Каховкой. Наступление везде было отбито», – добавил он.
«Со стороны главного удара ВСУ, то есть в районе Давыдова Брода, союзные силы ЛНР и ДНР отошли с позиций, оставив две деревни: Андреевка и Сухой Ставок. Деревни были заняты ВСУ и к ним было переброшено подкрепление в целях развить наступление и расширить прорыв, однако этого им сделать не удалось», – продолжил собеседник.
«В ответ на это со стороны российского командования были переброшены подразделения Воздушно-десантных войск со своей артиллерией, а также развернуты дополнительные артиллерийские части. И по состоянию на вчерашний вечер, у противника больше не было успеха на этом направлении. Вооруженные силы Украины вчера прошли несколько километров и больше развивать успех им было некуда. Сегодняшний день покажет, что будет происходить на этом направлении», – уверен журналист.
«Вместе с тем у российской армии там достаточно сил, поэтому продвижение противника маловероятно. Кроме того, соотношение нашего артиллерийского огня против украинского – кратное. На один снаряд ВСУ мы отвечаем двумя, тремя или пятью, при таком разрыве в артиллерийской мощи противник не сможет далеко продвинуться», – добавил он.
«Поэтому у украинского командования есть надежда, скорее, на медийный успех. Главная цель сейчас – это поднять флаг над относительно крупным населенным пунктом, например, над Давыдовым Бродом. Это будет иметь сильный медийный эффект среди украинского общества», – отметил Сапоньков.
Комментируя обстановку в самом Херсоне и в Новой Каховке, собеседник обратил внимание на интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. «Ведутся обстрелы высокоточными ракетами, удары наносятся в первую очередь по мостам и прилегающей инфраструктуре, чтобы отрезать города по эту сторону Днепра от снабжения», – сказал он.
«Порядка 50–60% ракет сбивает российская система ПВО. Ни один из обстрелов не смог разрушить опоры или пролеты моста. Обычно запускают по мосту пакет из 12–18 ракет и только 4–6 ракет попадают по мосту, нанося повреждения дорожной части», – рассказал собеседник.
«Единственное, чего добились войска противника, так это того, что мосты перестали постоянно чинить. Изначально обстрелы велись только ночью, а днем мосты чинились и поддерживались в эксплуатационной готовности. Однако когда после дневных ударов погибли местные рабочие, которые ремонтировали мост, после этого его перестали чинить, чтобы не подвергать людей риску и опасности», – отметил журналист.
«Вместе с тем, безусловно, переправы через Днепр есть и продолжают свою работу – сейчас у нас наведены понтонные мосты и паромные переправы. Техника движется, осуществляется снабжение нашей группировки. Надо понимать, что ударами по мостам были ущемлены потребности в первую очередь мирного населения. Нарушилась логистика и увеличились сроки подвоза гуманитарной помощи и продуктов», – добавил он.
Собеседник также подчеркнул, что в целом ситуация в Херсоне спокойная. «Вместе с тем «наступлению» ВСУ предшествовала мощнейшая медийная подготовка. Они обещали сначала разнести мосты, затем отключить свет и после этого наступать. С мостами не получилось, но удары есть, электричество действительно начало поступать с перебоями, и люди испугались возвращения Украины», – рассказал он.
«Население очень внимательно следит за сводками с фронтов, поэтому мы надеемся, что сегодня-завтра наши Вооруженные силы смогут обнадежить местное население. Есть все основания быть уверенными в том, что морально-психологический настрой местных жителей будет становиться позитивнее», – заключил Сапоньков.
Напомним, во вторник вооруженные силы Украины продолжили обстрел Херсонской области. Сообщается, что в Херсоне прогремело не менее восьми взрывов. Предположительно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе выстроено несколько защитных рубежей на случай попыток вторжения украинских сил.
Чиновник сообщил, что регион «полностью находится под охраной профессиональных военных из Министерства обороны» России. Комментируя заявления Киева о контрнаступлении, он заверил, что области «ничего не угрожает», передает РИА «Новости».
Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.
Еще в начале СВО Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.
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При разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих
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В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине.
Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. Уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.
В районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования «Иностранный легион», а также командному пункту националистического формирования «Кракен». В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники», – отметил Конашенков.
«В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Водяное ДНР и Веселянка Запорожской области, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, националистического формирования в городе Харькове, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах», – отчитались в Минобороны.
«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Сарны Ровненской области, Кривой Рог Днепропетровской области и Вернополье Харьковской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, в районах города Херсона, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 – «HIMARS», пять – «Ольха» и четыре – «Ураган», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25.
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Эксперт оценил тактику наступления ВСУ под Херсоном и в ДНР
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«Нет никакого сомнения в том, что новой тактике ВСУ обучили западные инструкторы. Таким образом они пытаются заставить наши войска разрываться между трех огней», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее ВСУ осуществили схожие тактические маневры под Херсоном и в ДНР, используя на каждом из участков по 20 танков и до нескольких батальонов пехоты для прорыва линии обороны союзных армий.
«Это один из видов тактики батальонных тактических групп, которые готовились для прорыва линии боевого соприкосновения. Привлекаемые танки выполняют роль огневой поддержки. И в случае удачного стечения обстоятельств могут выступать как техника прорыва. Там помимо танков есть еще бронетранспортеры, а также небольшая поддержка РСЗО», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
По словам собеседника, налицо «западные стандарты ведения боя». «Этой тактике ВСУ обучили западные инструкторы, в этом нет сомнений. Если бы они действовали по советской модели, то привлекали бы значительно больше сил бронетехники – примерно по 40 единиц на один батальон», – заверил он.
«Согласно задумке ВСУ, надо создать такую ситуацию, в которой нашим войскам пришлось бы разрываться между трех огней. Тогда, вероятно, мы могли бы дать слабину по одному из направлений, а ВСУ развили бы тактический успех. Но все это выглядит несерьезным, когда дело доходит до реализации», – сказал эксперт.
«Говорить об успехах ВСУ в попытке захватить какой-то город не приходится. Это своего рода иллюзия серьезного контрнаступления. Но «серьезное» делается с участием больших сил. Я думаю, что анонсированное Зеленским наступление в результате может случиться на другом направлении», – отметил собеседник.
«Также не стоит забывать о том, что в рамках спецоперации у нас активно работает авиация. Так что действия отдельных батальонов, между которыми расстояние в несколько десятков километров, нельзя назвать успешной тактикой», – заключил Леонков.
Во вторник стало известно о том, что в результате разгрома украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. В частности, за сутки силами ВС России были уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
При этом действия ВСУ под Херсоном с точки зрения тактики совпали с действиями украинской армии под селом Кодемы в ДНР. Если в первом случае на каждом из трех участков фронта ВСУ ввели до 20 танков и до двух батальонов пехоты, то во втором случае атака производилась 20 танками и 30 боевиками. При этом и под Херсоном, и под селом Кодемы ВСУ использовали отвлекающие и второстепенные удары. Но в обоих случаях ВС РФ удалось разбить планы противника.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Херсоне уничтожили группу неизвестных людей с оружием
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Группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Малочисленная группа неизвестных людей с оружием оказала сопротивление и была уничтожена в предместье города», – сказал РИА «Новости» Стремоусов.
По его словам, ситуация в городе находится под контролем.
«Никакого прорыва обороны области не было. Это может быть группа местных «сумасшедших», которые еще не сдали оружие и, услышав новости о фейковом наступлении украинских войск, могла попытаться оказать сопротивление. Наступления никакого с украинской стороны нет. Все закончилось, не начавшись», – сказал Стремоусов.
«На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонском направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона. Один из преступников ликвидирован. В настоящий момент правоохранители продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия», – сообщил представитель правоохранительных органов Херсонской области.
Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что попытки наступления украинских сил на южном направлении совпали по времени со встречей министров обороны Евросоюза в Праге, на которой о боевых действиях и запросах Киева по новым вооружениям отчитается министр обороны Украины Алексей Резников.
Напомним, в понедельник в Минобороны России сообщили, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате подразделения ВСУ понесли большие потери.
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Захарова цитатой из Жванецкого отреагировала на скандал с послом Германии
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на новость о возвращении в Германию консула ФРГ в Рио-де-Жанейро Уве Герберта Хана, которого бразильская прокуратура обвиняет в убийстве мужа.
«Решила перед сном проверить международные новости. Только открываю ленту, как агентства, будто ждали, выдают», – написала Захарова и привела в своем Telegram-канале новость о возвращении Хана в Германию.
«Дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт в воскресенье вечером. Отпустили его по формальной причине – суд указал на «вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела» со стороны прокуратуры, хотя прокуроры переживали, что Хан сбежит.
Мужчины были в браке более 20 лет. Следователи обнаружили несоответствия в показаниях консула и ранних результатах судебно-медицинской экспертизы смерти Биота. Выяснилось, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Смерть Биота наступила 5 августа. Хан звонил спасателям и сказал, что его супруг почувствовал себя плохо и упал на пол. Когда медики приехали на место, тот был мертв. Консул отмечал, что причиной смерти мог стать одновременный прием снотворных с большим количеством алкоголя. Однако вскоре медики нашли на теле погибшего повреждения.
На теле Биота было по меньшей мере 30 повреждений, в том числе в области анального отверстия. В доме также нашли биту, которая могла использоваться для избиения. Теперь консул находится в ФРГ…» – говорится в сообщении.
«А там как раз [канцлер Германии Олаф] Шольц объявил о легализации наркотиков», – отметила Захарова.
«Нормально, Григорий!.. Отлично, Константин!» – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, ссылаясь на монолог Михаила Жванецкого.
Напомним, коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны. Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя и табака будут ужесточены.
Комментируя высказывания Шольца, Захарова отметила, что германские власти требуют узаконить наркотики, признавая при этом тот факт, что наркотики – это ведущее к деградации зло. Официальный представитель МИД России отметила, что логику властей ФРГ понять невозможно.
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СВУ и американское оружие нашли на месте ликвидации члена вооруженной группы в Херсоне
Правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства (СВУ), арсенал оружия, в том числе американского производства, а также боеприпасы к нему в доме в Херсоне, где во вторник ликвидировали члена вооруженной группы.
У членов вооруженной группы обнаружили автомат Калашникова, три пистолета, два гранатомета американского производства, снаряжение с натовской маркировкой, боеприпасы, гранаты, коробку с петардами и металлическими шариками, которые могут использоваться в качестве поражающих элементов при изготовлении взрывного устройства, передает ТАСС.
«Информацию о том, что в этом доме скрывались вооруженные люди, нам сообщили местные жители», – сказал представитель правоохранительных органов на месте проведения следственных действий.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем.
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Зеленский выставил Западу счет на восстановление Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится «приблизительно» 600–800 млрд долларов. По его словам, точная сумма будет известна после прекращения боевых действий.
«600–800 миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 5.ua.
При этом он отметил, сегодня сложно сказать точную сумму, поскольку боевые действия не закончилась, и неизвестно, сколько точно нужно будет денег. Он отметил, что нужно сосредоточиться на «скорых вещах – на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны. При этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
На Украине также заявляли о трате годового бюджета Минобороны за месяц.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.
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Москва ответила на слова вице-премьера Сербии о «злоупотреблении» отношениями
Россия не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Сербией, высказывания официальных лиц никому не дают повода упрекать Москву в обратном, заявили в МИД.
«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», – заявили РИА «Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России» и якобы выдает его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет. Резкие высказывания прозвучали на фоне состоявшегося на прошлой неделе визита главы МВД Сербии Александра Вулина в Москву, в ходе которого Лавров отметил, что Москва и Белград последовательно привержены принципам неделимости и равного характера безопасности для всех государств «и на Балканах, и в спровоцированной Западом ситуации на Украине».
В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя высказывания сербского вице-премьера, предположили, что, «видимо, Михайлович плохо ориентируется в реалиях» отношений двух стран.
«С Сербией у нас есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня. В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции. Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное – самостоятельную линию», – отметили в МИД.
Как пояснили на Смоленской площади, «такой взвешенный подход находит отражение в сдержанном отношении сербского руководства к санкционной политике Запада, принципиальном нежелании участвовать в ней в ущерб собственным интересам».
«Разумеется, речь идет о суверенном выборе, с которым, кстати, не могут смириться на Западе и, в отличие от нас, пытаются давить на сербов», – заключили в МИД.
Ранее президент Сербии Александр Вучич с иронией прокомментировал требования Евросоюза согласовать политику его страны с политикой ЕС. Он заявлял также, что Сербия не смогла бы оплачивать газ и оказалась бы банкротом при нынешних ценах в 4 тыс. евро за 1 тыс. кубометров, если бы не копила резервы газа еще в мае.
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Боровой обвинил Волкова в подрыве российской оппозиции в Литве
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Оппозиционер в эмиграции Константин Боровой обвинил бывшего сотрудника ФБК* Леонида Волкова (признан иноагентом) в подрыве российской оппозиции в Литве и «реализации планов российских спецслужб».
«В МИД Литвы. Я поддерживаю заявление Александра Сотника», – заявил Боровой в Facebook*. По его словам, «группа Леонида Волкова реализует в Литве планы российских спецслужб и в целом Кремля по ликвидации российской оппозиции, по продвижению пропагандистских установок Кремля».
Он утверждает, что «финансирование этой деятельности осуществляется ближайшим окружением Путина». Как заявил Боровой, «для диагностики этой работы достаточно проанализировать источники финансирования проектов этой группы».
Александр (Саша) Сотник – еще один эмигрант, популярный у оппозиции. Он направил МИД Литвы заявление, в котором назвал Волкова и ФБК* провокаторами и «пособниками» властей России.
Напомним, Боровой переехал в США. Волков (признан иноагентом) в России обвиняется в мошенничестве и заочно арестован. Источники из его окружения сообщили, что покинувшие Россию соратники Алексея Навального получают финансирование из подконтрольных Госдепартаменту США фондов.
Украина лишилась дешевых дынь и арбузов
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На Украине в несколько раз выросли цены на арбузы и дыни из-за отсутствия поставок из Херсона, стоимость узбекских бахчевых в стране достигает 300 гривен за килограмм.
Арбузы в среднем на Украине стоят 30-40 гривен за килограмм, а дыни – 20-50 гривен за килограмм, стоимость продукции из Средней Азии может достигать 300 гривен, пишет Страна.ua.
Отмечается, что ранее Украину бахчевыми снабжала Херсонская область, которая перешла под контроль России.
Сейчас в Херсоне арбузы продают по 50 копеек за килограмм. В то время как, в торговых сетях большинства регионов Украины продают импортные арбузы и дыни – из Турции, Греции, Румынии и других.
Но порядка 20% предложения – отечественная продукция (из Закарпатья, Днепропетровской, Полтавской и других областей). При этом, как отмечают украинские СМИ, ценники на закарпатские и полтавские арбузы практически такие же, как и на турецкие.
Возмущенные жители Украины обвиняют местных фермеров в спекуляции в тяжелое для страны время. Аграрии же в свою очередь, говорят о резком увлечении расходов на все – от семян до логистики. И утверждают, что никаких «спекуляций» нет, и сверхприбылей они не зарабатывают.
«В принципе ситуация с арбузами показательна: как только на рынке начинает доминировать дорогой импорт, цены отечественных производителей тут же под него подтягиваются. Продавать дешево никто не будет. Такая же ситуация будет характерна для многих сегментов плодоовощного рынка, по которым намечается дефицит отечественной продукции, в частности, по луку», – отметил руководитель проекта «АПК-информ: овощи и фрукты» Александр Хорев.
По его словам, в случае с арбузами и дынями, выращенными в не совсем благоприятных для них регионах, аргумент «неурожая» можно приводить практически всегда.
«Арбузу нужен полив, солнце и жара. В Закарпатье идут дожди, регион постоянно заливает. Понятно, что для бахчи это – ЧП», – отметил эксперт.
Между тем, жители Украины уверены, что если бы была конкуренция с херсонскими арбузами, то не было бы цен по 30 гривен за килограмм. Они считают, что фермеры просто используют монопольное положение на рынке.
Ранее на Украине возник дефицит гречки из-за прекращения поставок из России.
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В Италии назвали «секретный триумф» Путина
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Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина, пишут итальянские СМИ.
Как пишет Федерико Рампини в Corriere della Sera, недавно он «поплатился» за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с хорошей новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты дал «еще и другую, но более неудобную: российское сельское хозяйство пышет здоровьем», и в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям», передает РИА «Новости».
Сельское хозяйство – «секретный триумф» Путина, указывает он. По словам автора, он еще помнит те времена, когда американские фермеры «не давали советским гражданам голодать». «Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», – подчеркивает Рампини.
Так, с 2000 года до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Россия и Штаты занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых, однако, проживают по 1,4 млрд человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд.
Еще одна хорошая новость, которая «особенно нравится» Москве, но которую Запад старается игнорировать, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство, продолжает Рампини. «Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», – утверждает автор.
По итогу под контролем России в зависимости от года находится 13–16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022 года российский экспорт должен превысить уровень 2021 года. «Цены остаются высокими, но не путайте проблему инфляции с дефицитом. В мире изобилие еды, только ее плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту цен: взять, к примеру, решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления», – заключает Рампини.
Напомним, президент России Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. До этого Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 году может достигнуть 130 млн тонн. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу, может достигнуть рекордных 145 млн тонн.
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Газпром уведомил Францию о сокращении поставок газа
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Французская энергетическая корпорация Engie получила от Газпрома уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника, сообщает парижское издание Challenges со ссылкой на представителя компании.
По информации издания, снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов». Во французском концерне напомнили, что с момента эскалации конфликта на Украине Газпром «значительно сократил» поставки газа. В компании приняли меры, чтобы «значительно уменьшить» возможные последствия сокращения поставок, – передает ТАСС.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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