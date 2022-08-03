Самолет с Пелоси подлетел к японской Окинаве

Китайский эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань

Ответ Пекина на приезд спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не обязательно последует сразу вслед за визитом, но ее поездка точно приведет к росту конфронтации между США и Китаем, сообщил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь.

«Если (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) приедет на Тайвань, Китай обязательно даст свой ответ. Это может быть и перехват самолета, и точечные удары по наиболее важным объектам Тайваня. Более того, вовсе не обязательно, что Китай ответит сегодня или завтра», – приводит РИА «Новости» слова Цянь Лияня.

Он добавил, что для Китая с юридической точки зрения освободительная война еще не закончилась, «так что, когда кто-то извне вмешивается в тайваньский вопрос, это автоматически воспринимается Пекином как выбор стороны противника в гражданской войне».

На ваш взгляд Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань? Да

Нет



По словам эксперта, «цена, которую США будут вынуждены заплатить за сохранение своего доминирования после (визита Пелоси – прим.ВЗГЛЯД), зависит от того, какую позицию в этой «игре крупных держав» выберет Китай – позицию конфронтации или позицию ограничения сотрудничества».

Аналитик считает, что в будущем между Китаем и США будет расти дефицит доверия, возможностей для сотрудничества будет все меньше, да и желание искать это сотрудничество тоже будет уменьшаться.

Также Цянь Лиянь подчеркнул, если Пелоси все же не прилетит на Тайвань, то с точки зрения правительства КНР, это будет означать, что США более-менее строго следуют своим обещаниям следовать политике «одного Китая», взаимодоверие и взаимопонимание между странами в будущем может укрепиться. «Тогда, по крайней мере, США не усугубят свою и без того сложную экономическую ситуацию», – заключил он.

Ранее стало известно, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань.

Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.

Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД