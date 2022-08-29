Европе предсказали увеличение потока мигрантов

Из-за продовольственного кризиса, усугубленного ситуацией на Украине, Европу ждет увеличение потока мигрантов, заявил депутат Европарламента из Франции Жан-Поль Гарро.

«Учитывая, что с начала 2022 года число выявленных незаконных пересечений границы ЕС резко выросло (на 82% по сравнению с тем же периодом 2021 года), на Брюсселе лежит значительная часть ответственности за нашествие мигрантов», – приводит RT доклад к Еврокомиссии Жан-Поля Гарро.

На этом фоне политик поинтересовался, продолжит ли Еврокомиссия обязывать государства-члены объединения принимать всех мигрантов или она примет меры, чтобы «не допустить заполонения Европы мигрантами и тем самым обезопасить идентичность европейских народов».

Гарро также спросил, признают ли в ЕК суверенное право стран-членов Евросоюза защищать свои границы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании Евразийского межправительственного совета, что Запад пытается обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе, хорошо осознавая, что во многом он сам виноват в сложившейся ситуации.