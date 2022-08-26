Мишустин обвинил действия Запада в мировом продовольственном кризисе

Запад пытается обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе, хорошо осознавая, что во многом он сам виноват в сложившейся ситуации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

«Западные государства пытаются обвинить нашу страну в глобальном кризисе продовольствия, хорошо осознавая, что нынешняя ситуация – прямое следствие их действий», – передает ТАСС его слова.

Также Мишустин отметил, что переход на расчеты в национальных валютах идет активно, показатель уже достиг 75%.

«Активно идет переход на национальные валюты во взаимных расчетах. Этот показатель достиг уже 75%. Призываем коллег к скорейшему внедрению наших собственных международных финансово-расчетных механизмов», – сказал он.

По словам российского премьера, в неблагоприятных внешних условиях Евразийский экономический союз доказал свою эффективность, о чем свидетельствует динамика основных макропоказателей за первый квартал этого года. Так, согласно приведенным Мишустиным данным, объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5%.

Мишустин добавил, что в первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства, кроме того, почти на 2% вырос выпуск промышленных товаров. «За этот период на треть – на 34% – снизился уровень безработицы в нашем Союзе», – обратил внимание он.

Кроме того, премьер указал, что в сложившихся обстоятельствах главное – это сохранить набранные темпы и минимизировать последствия санкций для всех государств «пятерки», обеспечив тем самым благополучие граждан.

«Для этого необходимо совместно реагировать на новые вызовы и угрозы», – сказал Мишустин, напомнив высказанное российским лидером Владимиром Путиным мнение о том, что более тесная интеграция позволит странам-членам Союза стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от внешней, в том числе и политической, конъюнктуры.

Премьер подчеркнул, что меры по повышению устойчивости экономик стран нацелены именно на это. Также Мишустин уточнил, что эти меры охватывают четыре основных направления – таможенное, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, внутренний рынок и кооперацию, финансовые и валютные рынки, а также международное сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями.

Помимо прочего, Мишустин призвал уделять особое внимание предпринимателям. «Решение по обнулению ввозных таможенных пошлин позволило им сэкономить значительные ресурсы и использовать их для развития, обеспечить бесперебойный импорт приоритетных товаров, которые востребованы нашими людьми», – отметил он.

Резюмируя, премьер добавил, что министры стран ЕАЭС приняли соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании.

«Теперь появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это то, о чем мы договорились, подробно вчера обсудили – Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о ее учреждении. Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В планах – выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов», – рассказал Мишустин.

Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса.

Также сообщалось о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что антироссийские санкции впервые будут не ужесточены, а наоборот – смягчены. И коснется это, если верить источникам, экспорта российского зерна и удобрений.