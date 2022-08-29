Началась регистрация на участие в Национальной технологической олимпиаде

Открыта регистрация участников восьмого сезона Национальной технологической олимпиады (НТО), на соревнования приглашаются учащиеся 5-11 классов и студенты вузов и колледжей, увлекающиеся современными технологическими направлениями.

Командные инженерные соревнования проводятся при координации Министерства науки и высшего образования. Проектный офис НТО развернут на базе Высшей школы экономики при методическом сопровождении кружкового движения НТИ совместно с АНО «Платформа НТИ», президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Агентством стратегических инициатив, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2021/2022 учебном году на НТО зарегистрировалось более 120 тыс. школьников и студентов. Всего за семь лет участниками олимпиады стали более 380 тыс. человек.

Организаторы НТО ставят перед собой задачу включить российских школьников в процесс подготовки технологических команд, предложив им практические задачи, решение которых востребовано уже сейчас или будет востребовано в обозримом будущем.

Зарегистрироваться на командные инженерные соревнования могут учащиеся 5–11 классов общеобразовательной школы, студенты вузовских программ бакалавриата и специалитета, а также программ СПО.

Учеников 5–7 классов ждут на треке НТО Junior, главная задача которого – заинтересовать школьников современными технологиями и показать, что сделать первые шаги к их освоению совсем несложно. Соревнования в рамках НТО Junior пройдут по семи направлениям: виртуальная реальность и виртуальные помощники, компьютерные игры, космос, креативное программирование, роботы-исследователи и роботы на производстве. Ребята освоят основы программирования, схемотехники и электронной инженерии, робототехники и анализа данных, проектирования и дизайна.

Старшеклассников приглашают попробовать свои силы в основном треке НТО для 8–11 классов. В 2022/2023 учебном году участникам доступно 39 технологических направлений – профилей, открытых совместно с ведущими технологическими компаниями и вузами страны. По итогам экспертизы Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) 28 профилей НТО включены в проект приказа Министерства науки и высшего образования. Победа в них принесет 100 баллов ЕГЭ, которые принимают ведущие вузы России, и другие льготы для поступления.

Студенческий трек НТО включает несколько соревновательных направлений: от автоматизации бизнес-процессов до технологий беспроводной связи. Участникам будут предложены актуальные комплексные задачи из реальных индустрий. Победители смогут претендовать на стажировки в технологических компаниях и научных лабораториях, денежные призы, льготное поступление и бесплатное обучение в магистратурах вузов-партнеров.

С текущего года в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» включены все треки соревнований НТО.

«В Национальной технологической олимпиаде ежегодно участвуют школьники из всех регионов России, каждый год число ребят, которые хотят изучить самые востребованные технологии, растет, открываются новые профили. В этом году в старшем треке открывается сразу семь новых направлений, причем имеющих очевидную социальную ориентированность. Впервые появились профили по ИТ-медицине, изучению акватории Черного моря, а также профиль «Технологическое предпринимательство» от Сбера, который поможет школьникам не просто создать свой проект, но и узнать, как его коммерциализировать и превратить в работающий бизнес. Мы надеемся, что в этом сезоне еще больше победителей НТО смогут пройти стажировки, на которые ежегодно ребят приглашают экосистема Сбера, фирма «1С» и другие партнеры олимпиады, и, конечно, что школьники и студенты создадут команды для развития собственных стартапов», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Участвуя в НТО, школьники и студенты знакомятся с отраслевыми экспертами и получают возможность учиться у них и представителей компаний-лидеров технологического рынка, стартапов, научных и исследовательских институтов, ведущих российских вузов. Каждое профильное направление соревнований разрабатывает команда с реальным опытом работы в соответствующей сфере.