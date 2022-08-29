В России за сутки госпитализировали 2 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализированы 1988 человек, на 15% меньше по сравнению с 28 августа.

«Выписано в связи с выздоровлением 24 890 человек, на 11,8% меньше по сравнению с 28 августа. Выявлено 39 658 новых случаев COVID-19. Подтверждено 77 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 16,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 21,1%.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 200,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 21,2%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 82 субъектах Российской Федерации, в том числе в 28 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране.

Накануне в России госпитализированы 2340 человек, на 46,3% меньше по сравнению с 27 августа.