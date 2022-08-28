В США испугались Армагеддона в случае войны с Россией

Политика президента Джо Байдена по Украине скатывается в «спираль эскалации» и в конечном итоге приведет к третьей мировой войне, заявил профессор политологии в Университете Мэри Вашингтон, аналитик американского журнала The National Interest Джейсон В. Дэвидсон.

«Сегодня война с Россией обещает не просто бойню, но и Армагеддон, а это требует чрезвычайного уровня осторожности, что, как мы видим, проявляется в реальной озабоченности американской общественности и Конгресса риском войны с Россией», – написал Дэвидсон в статье The National Interest.

По словам автора статьи, во время украинского конфликта, Москва не предпринимала никаких значительных действий, угрожающих интересам Вашингтона, поэтому у США нет причин для риска, и они не будут действовать против России на Украине.

По мнению профессора, Соединенные Штаты оказывают давление на Украину, чтобы та не использовала западную военную помощь способами, способную спровоцировать эскалацию конфликта.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны.

До этого Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.

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