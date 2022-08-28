Пушков не увидел смысла в поддержке Молдавии поставками газа

Просьба согреть дома жителей Молдавии в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Москва должна фактически субсидировать президентство Майи Санду, заявил сенатор Пушков в ответ на заявление лидера оппозиционной молдавской партии «Шор» Илана Шора.

Ранее Шор в своем обращении в канун 31-й годовщины независимости республики попросил Россию «согреть наши дома». «Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику», – заявил политик.

«Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?» – написал Пушков в Telegram-канале.

По его словам, в ответ Москва не получит ничего, кроме усиления этого прозападного курса. «Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» –резюмировал сенатор.

Власти Молдавии 24 февраля ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. В это время комиссия по ЧС может обладать особыми полномочиями в зависимости от развития ситуации.

Напомним, жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.

В ответ президент Молдавии Майя Санду призвала госорганы «заняться» сторонниками России в Молдавии.

Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Москва решила дать Молдавии поблажку и отложила очередной платеж за газ.

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