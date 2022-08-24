Зачем Москва решила дать Молдавии поблажку

Хотя в украинском конфликте Молдавия заняла жесткую антироссийскую позицию, Газпром все же пошел на уступки Кишиневу и отложил очередной платеж за газ. Великодушный жест адресован отнюдь не президенту Майе Санду, а рядовым молдаванам. Впрочем, предупреждают в Госдуме, если российская армия приблизится к Молдавии со стороны Одессы, разговор с Санду пойдет в совсем другом ключе.

Газпром согласился в исключительном порядке перенести до 1 сентября срок оплаты аванса «Молдовагазом» за августовские поставки российского топлива. Российская энергетическая компания ждет, что в дальнейшем Молдавия будет исполнять контракты в полном объеме и в срок. Об этом во вторник заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24». При этом он напомнил, что «Молдовагаз» смог рассчитаться с Газпромом только за июльские поставки.

При этом Кишинев просит отложить выплату упомянутого аванса еще позже – до конца четвертого квартала. Напомним, погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых Газпром в октябре прошлого года дал согласие продлить контракт с Молдавией на следующие пять лет.

В начале августа власть в лице Национального агентства Молдавии по регулированию в энергетике разрешила «Молдовагазу» поднять тарифы на топливо для граждан. Однако глава молдавской энергетической компании Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный властями, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.

«Для Газпрома, как крупной компании под юрисдикцией Москвы, и для Москвы, как столицы могучей державы, есть только внутренние мотивы для решения разрешить Молдавии перенести очередной платеж. На мой взгляд, этот мотив – добрая воля», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший председатель Верховного совета провозглашенной Приднестровской Молдавской республики Александр Щерба.

Это пример того, что Москва по-прежнему готова выстраивать хорошие, взаимовыгодные отношения внутри СНГ, в которое входит и Молдавия, полагает бывший спикер. «Москва готова выстраивать отношения не только на основе получения собственной прибыли, но и на принципах добрососедства. Но такой дружелюбный жест адресован отнюдь не нынешним правителям Молдавии, занявшим однобокую, прозападную позицию по событиям на соседней Украине», – убежден Щерба.

По мнению политика, дружелюбный жест Москвы адресован большинству рядовых молдаван.

«Просто в Москве понимают: если жители стран Западной Европы могут себе позволить затянуть поясок, то в Молдавии такой вариант маловероятен.

Тут добрая половина граждан живет на грани черты бедности. Основная часть семейных расходов как раз приходится на коммунальные услуги, оплату энергоносителей. Цены приближаются к европейским, зато доходы не выдерживают критики», – сетует Щерба.

Россия пошла на отсрочку оплаты, чтобы не обострять лишний раз отношения с Молдавией и тем самым удержать президента Майю Санду от других недружественных шагов в той сфере, которая прямо не связана с энергоносителями, намекает первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. «Если бы мы не пошли Молдавии навстречу в газовом вопросе, не уверен, что это принесло бы нам пользу. Мы по-прежнему держим Молдавию на газовом поводке. Если мы сорвем резьбу, вряд ли ситуация повернется в нашу пользу. Терпение и труд все перетрут», – отмечает собеседник.

Хотя действующая молдавская власть заняла жестко антироссийскую позицию в украинском вопросе, Москва сделала жест доброй воли в интересах простых молдаван, настроенных в массе своей отнюдь не антироссийски. Как отмечал «Интерфакс», проведенный в апреле агентством IMAS опрос показал: 72% граждан Молдавии выступают против присоединения республики к санкциям против России, 43,6% возложили вину на ситуацию на Украине на Запад, НАТО и киевский режим – и лишь 5% выступили за полный разрыв отношений Молдавии и России.

«Сейчас в России многие комментаторы напрасно требуют от власти решительных действий, предлагают разрушить отношения и с той страной, и с другой, – отметил Затулин. – Но не стоит ссориться одновременно сразу со всеми. Если есть возможность, надо потянуть с разрывом отношений, выйти на более серьезные геополитические позиции, в том числе в ходе СВО, а когда у нас появятся козыри на руках – ставить вопрос принципиально».

Давайте сначала продвинемся в направлении Одессы и Николаева, предлагает депутат. «Мы выигрываем время. Если спецоперация продолжит развиваться на юге Украины, то тогда свои дальнейшие отношения с Молдавией будем строить с позиции большей уверенности, чем на данный момент», – пояснил Затулин.

Пока же протестная активность в Молдавии с приближением зимы продолжит нарастать, ситуация в экономике в республике обостряется, констатирует депутат. По мнению Затулина, на каком-то этапе это может спровоцировать Санду на резкие политические действия против непризнанного Приднестровья и автономной Гагаузии – с целью отвлечь внимание общества от нехватки тепла и света. Как в свою очередь напомнил Щерба, на прошлой неделе Санду отправила полицейский спецназ в Гагаузию – после того, как в этой автономной республике прошли массовые митинги, участники которых требовали от Кишинева немедленно начать переговоры о примирении с Москвой.

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Неспокойно и в столице республики. Во вторник вызов Санду бросил мэр Кишинева Иван Чебан, представивший новую партию «Национальное альтернативное движение», которая будет находиться в оппозиции к пропрезидентской «Партии действия и солидарности» (ПДС). «Если мы не вмешаемся в ситуацию, то действующая власть доведет страну до банкротства», – объявил Чебан. Заметим, что столичный мэр намерен атаковать партию власти на ее же поле – «Национальное альтернативное движение» Чебана позиционирует себя как проевропейская партия.

С другой стороны, за счет жесткой критики Майи Санду набирает очки популистская партия «Шор» (названная по имени ее лидера, бизнесмена и политика Илана Шора). В тот момент, когда президент принимала у себя делегацию из США, сторонники «Шор» принесли на митинг к резиденции Санду корзинку сушеного навоза-кизяка, которым в молдавских селах топят печи. Они скандировали: «Долой правительство!», «Нет росту цен!». Очередной митинг у здания администрации Санду оппозиционеры из «Шор» провели во вторник. Заявленным поводом было требование освободить из-под стражи главу парламентской фракции партии Марину Таубер (обвиненную в махинациях при финансировании «Шора») – но реальной причиной возмущения называют недовольство курсом президента Санду и премьера Натальи Гаврилицы.

Протесты, которые почти ежедневно происходят сейчас в центре Кишинева возле резиденции Санду, делятся на политические и на бытовые, поясняет Щерба. «На бытовом уровне сейчас становится популярной идея вообще не платить за потребляемые энергоносители, потому что тарифы неподъемны для большинства молдаван. Такой отказ, бойкот – это яркий пример отношения большинства граждан к нынешнему правительству Натальи Гаврилицы, политической элите, взявшей жесткий курс на евроинтеграцию», – считает приднестровский эксперт.

Что касается новой партии мэра Кишинева, то Щерба не уверен, что протестные настроения сможет мобилизовать одна политическая сила. «Санду это понимает. Она пытается устранить с политического поля любых сильных игроков, способных аккумулировать вокруг себя здоровые силы общества. Сейчас президент Молдовы регулярно проводит беседы с руководителями спецслужб Румынии. Насколько известно, говорят они как раз об этом – как шаг за шагом зачистить политическое поле Молдавии. Надеюсь, эти планы не приведут к гражданскому противостоянию», – сказал собеседник. Примером попыток такой зачистки Щерба считает упомянутый выше полицейский рейд в Гагаузию.

Мэр Кишинева, скорее всего, выбрал неудачный момент для создания новой партии, полагает Затулин, поскольку ее перспективы туманны. «Сейчас внутри Молдавии период турбулентности. Все неочевидно: устойчивость положения Санду, победа или поражение ее противников – все висит на волоске. Но в любом случае против России на молдавском фронте работают активно. Обратите внимание на частоту визитов в Кишинев политиков самого разного уровня из Евросоюза, США и Румынии. Идет большая игра, и мы ведем ее так, как понимаем», – заключил российский парламентарий.

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