Казахстан заявил о вероятной отмене квотирования на экспорт пшеницы и муки

С конца сентября Минсельхоз Казахстана может отменить квотирование на экспорт пшеницы и муки, сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев.

«В сентябре могут вновь открыться зарубежные рынки для казахстанских зерна и муки. Минсельхоз предлагает межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики рассмотреть возможность снятия ограничительных мер по вывозу пшеницы и муки», – написал Карашукеев в соцсетях, передает РИА «Новости».

Этот вопрос обсудят на следующей неделе, добавил чиновник.

«Прогнозы валового сбора урожая пшеницы оптимистичные – в объеме порядка 13 млн тонн, что значительно больше показателей прошлого неурожайного года. Потому мы считаем целесообразным дать добро сельхозтоваропроизводителям продавать зерно и муку за рубеж», – указал министр.

Напомним, в апреле минсельхоз принял приказ, которым на срок до 15 июня ввел ограничения на экспорт пшеницы и муки. В обмен производители товаров должны были 10% поставить на внутренний рынок по более низкой фиксированной цене. Позже квотирование продлили до 30 сентября.