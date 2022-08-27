Банк России расширил возможности по продаже наличных долларов и евро

ЦБ России разрешил кредитным организациям продавать населению наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля не только от физлиц, но и из других источников, сообщает пресс-служба регулятора.

«Важно отметить, что для граждан ничего не меняется. Они по-прежнему могут покупать наличные доллары и евро, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь – и из иных источников. Например, от сделок с банками-нерезидентами, а также поступающая в кассы банков валюта для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», – передает РИА «Новости» решение регулятора.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательства по облигациям, выпущенным иностранными организациями.