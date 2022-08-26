На марафоне общества «Знание» решили обсудить роль России на мировой арене

Темы, касающиеся роли России на мировой арене, технологического потенциала страны, городов будущего, возможностей волонтерства и единения народов в стремлении к миру представят лекторы и наставники Просветительского марафона Российского общества «Знание», который пройдет с 31 августа по 2 сентября.

На площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае, Луганской Народной Республике выступят государственные и общественные деятели, ученые и руководители компаний, актеры, режиссеры, спортсмены, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Трансляции марафона будут доступны зрителям по всей стране: в городах России будут организованы «фан-зоны» с экранами и посадочными местами, где марафон смогут посмотреть все желающие. Выступления лекторов марафона будут транслироваться на цифровых экранах городов, а также в школах и вузах страны в формате открытого урока.

Среди спикеров Просветительского марафона – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помощник президента России Андрей Фурсенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова, глава ЛНР Леонид Пасечник, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, президент председателя правления ПАО Сбербанк Герман Греф, гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев, гендиректор АО Первый канал Константин Эрнст, народный артист России, саксофонист Игорь Бутман, российский автогонщик Никита Мазепин, стендап-комик Стас Старовойтов, певица Люся Чеботина и многе другие.

В Москве работа студии в концертном зале «Зарядье» будет посвящена теме «Знание. Сила», которая продемонстрирует, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты. Лейтмотивом площадки в Санкт-Петербурге станет тема «Знание. Сделано в России», которая проиллюстрирует масштаб интеллектуального, творческого и технологического потенциала России. Площадка «Знание. Наследие России» в Нижнем Новгороде представит слушателям множество культурных, научных и технических открытий, которые являются предметом национальной гордости россиян. В свою очередь работа в студии «Знание. Экология» на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Камчатском крае будет посвящена экологии и защите окружающего мира, а площадка в Луганской народной республике «Мы вместе» затронет такие важные темы как единение, братство и общее будущее России, ЛНР и ДНР.

«Предыдущий просветительский марафон, который мы проводили в мае, вызвал огромное количество благодарных откликов, и мы рады новым встречам в новых городах России и за ее пределами. У знания нет границ, и наши мероприятия убедительно подтверждают это. Везде, где работает Российское общество «Знание», мы видим стремление молодежи постоянно узнавать что-то новое о мире, в котором мы живем, уверенно осваиваться в нем и преобразовывать его, чтобы наша жизнь становилась более счастливой и интересной» – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Также в рамках марафона и далее, а именно с 1 по 9 сентября, пройдет акция «Поделись своим знанием», в ходе которой лекторы Общества «Знание», представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций посетят российские школы и вузы, а также выступят на открытых уроках в городах России, ЛНР и ДНР. 2 сентября в рамках марафона состоится премьера просветительского спектакля «Трудный экзамен» – победителя Всероссийского конкурса «Знание. Театр».