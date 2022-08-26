Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в сентябре поехать на саммит ШОС и провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Предстоит и саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, есть что с глазу на глаз обсудить с президентом России», – приводит БелТА слова Лукашенко.

Он отметил, что после этого планирует посетить с рабочей поездкой Гомельскую область.

«Освобожусь больше к концу сентября, и в октябре мы серьезно займемся Гомельской областью», – заявил президент Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием.