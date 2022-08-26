В МИД статью NYT о ситуации на ЗАЭС сравнили со сценарием низкопробного триллера

Статья газеты New York Times с мифами о ситуации вокруг Запорожской АЭС напоминает сценарий низкопробного триллера, в ход идут утверждения, не подкрепленные какой-либо аргументацией, заявили в МИД.

«Статья газеты напоминает сценарий низкопробного «триллера»: ночь, трассеры от «стрельбы российской техники», летящие рядом с реакторами и линиями электропередач снаряды, предупреждения громкоговорителей, описания «суровых условий» жизни сотрудников станции, которые приходят на работу «под прицелами снайперов», и другие ужасы, инкриминируемые ВС России», – передает ТАСС сообщение министерства.

В ведомстве отметили, что в своем очередном опусе обозреватель New York Times ссылается на сообщения неких специалистов ЗАЭС (фамилии по соображениям безопасности, разумеется, не называются, а невнятные фото «узников станции» сделаны со спины), которым нужно просто верить – иного не дано.

«Представляется очевидным, что конвейерному производству пропагандистского продукта в Соединенных Штатах катастрофически не хватает ресурсов. Теперь в топку дезинформационной индустрии идут утверждения, не подкрепленные даже нелепой аргументацией: размещение тяжелых российских вооружений на территории Запорожской АЭС, провокации, «воровство электроэнергии», «бесчинства» ВС России», – добавили в дипведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что американские журналисты в упор не замечают официальной позиции России, которая с июня добивается организации международной инспекции МАГАТЭ на ядерный объект.

«Российская сторона, как никто другой, заинтересована в том, чтобы представители агентства оказались на станции и собственными глазами увидели разрушительные последствия ее обстрелов украинской стороной. Призываем западные страны прекратить потакать геополитическим амбициям и капризам режима [президента Украины Владимира] Зеленского, а на передний план поставить интересы ядерной безопасности», – заключили в МИД.

Тем временем стало известно, что ВСУ перебили последнюю четвертую линию передачи энергии ЗАЭС на Украину.

Накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.