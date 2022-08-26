Украинские боевики стали переодеваться в гражданскую одежду из-за работы российских БПЛА

Украинские боевики на харьковском направлении из-за повысившейся активности российских разведывательных БПЛА стали использовать новую тактику маскировки – они часто переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются между позициями на гражданских автомобилях.

Как передает корреспондент РИА «Новости», который провел день в пункте управления беспилотных систем союзных сил, боевики все чаще передвигаются на гражданских автомобилях между позициями и носят гражданскую одежду.

Бойцы российского спецназа, корректирующие при помощи БПЛА огонь артиллерии, рассказали, что украинские боевики знают, что российская армия не наносит удары по мирному населению, поэтому они стараются разместить свои огневые точки рядом с жилой застройкой и «мимикрируют» под гражданских лиц.

Тем не менее опытные операторы БПЛА научились распознавать обман за счет постоянного наблюдения и учета всех автомобилей и их активности на определенном участке местности.

«Все равно даже самые замаскированные позиции можно вскрыть: рано или поздно им должны подвести воду, еду, а кто-то захочет в туалет и выйдет в соседние кусты, вскрыв себя», – говорят российские бойцы, наблюдающие за полем боя с воздуха.

При обнаружении цели штаб запрашивает расстояние до ближайшего мирного дома, чтобы избежать потерь гражданского населения. Если обнаруженная цель находится на достаточном удалении от невоенных объектов, то по ней можно наносить удар.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.