В Россия создали работающую по принципам генной инженерии мазь от ожогов

«Полученный нами препарат от ожогов запускает регенерацию на генном уровне, позволяет восстановить не только клетки, но и коллаген», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат наук по биохимии, биотехнолог Илья Духовлинов, комментируя созданию им новой быстро заживляющей мази от ожогов.

Группа российских ученых разработала новую мазь от ожогов, которая способствует максимально быстрому заживлению ран. Применять такое средство, по словам специалистам, можно было бы абсолютно везде, но особенно полезным оно стало бы именно для людей, которые на данный момент находятся в местах боевых действий.

«Ожоги относятся к травматическим повреждениям, вызываемым температурой, радиацией, электричеством, химическими веществами, трением. После онкологии и сердечных заболеваний это следующая, самая распространенная причина смертности. Происходит такой травматизм как в быту, так и в военных условиях, и в других чрезвычайных ситуациях», – говорит Духовлинов.

Основная задача в таких ситуациях – поднять ресурсы организма к восстановлению и вызвать усиленную регенерацию тканей в поврежденной области, продолжает эксперт. Развитие биотехнологии и генетической инженерии позволило понять механизмы регенерации на уровне генов. Стало ясно, продукты каких генов могут позволить максимально быстро восполнить образовавшийся в результате такой травмы повреждение.

«Эти знания позволяют создавать лекарственные препараты нового поколения, с более известным и точным механизмом действия. Полученный нами препарат от ожогов запускает регенерацию на генном уровне, позволяет восстановить не только клетки, но и коллаген, и – самое главное в регенерации – позиционирование восстановленных клеток друг относительно друга», – делится ученый.

Он рассказывает, что, во-первых, новый продукт получен с помощью методов генной инженерии. Это не экстракт растений или животных, не витамин, не стероид, не половой гормон. Перечисленные классы регенераторных препаратов представляют собой широко распространенные продукты прошлого поколения. Если эти продукты имеют природное происхождение, то всегда есть большой риск примеси в виде патогенных вирусов или бактерий. При получении генно-инженерных продуктов такие примеси просто невозможны. Стероидные гормоны наносят вред эндокринной функции организма. Витаминные препараты часто имеют недостаточный эффект.

«Во-вторых, продукт стимулирует деление клеток, не затрагивая гормональную систему, но при этом за счет специальной очистки и проверки полностью лишен загрязняющих компонентов, как аналогичные продукты из природных источников. Сейчас существуют распространяемые мнения о вреде генно-инженерных препаратов. Дескать, генные продукты создают вмешательства в наши гены, это приводит к мутациям, раку, и вырождению потомства», – рассказывает Духовлинов.

Однако он поясняет, что в любой порции обычной пищи, которую мы едим, содержится огромное количество генов. И эти ДНК после приема рыбы, мяса или овощей, поступают в кровь в виде определенных фрагментов и там находятся. По анализу ДНК крови можно определить, что человек ел в течении дня. И это все не наносит собственным генам никакого вреда, заверяет собеседник.

«От поедаемого куска мяса, где количество коровьей ДНК исчисляется в граммах, никакой наш геном не страдает. Наш геном имеет очень качественные системы защиты. Вся генетическая информация очень четко отделена (компартментализована) и защищена. Продукты, полученные с помощью методов генной инженерии, для нас так же вредны, как «смеси генов», например, блюда трески и картофеля, попадающие в наш организм при питании», – подчеркивает эксперт. Кроме того, он замечает, что это ни коим образом не может повлиять на потомство, так как это все не затрагивает половые клетки. Генно-инженерные продукты, точно так же, как и все препараты, проходят контроль на мутагенность и тератогенность. Для этого есть специальные тесты, разработанные Минздравом РФ. Все результаты показывают безопасность таких препаратов.

Применять данное средство можно при любых ранениях, любого размера, глубины и тяжести, отмечает ученый. Препарат может применяться при очень тяжелых ожогах и критических состояниях организма. Процессы регенерации ускоряются в 2.5–3 раза. Такое средство, по его словам, может быть полезно, например, в местах боевых действий. Именно там складывается ситуация, когда оперативная врачебная помощь невозможна, а солдатам надо облегчить свое состояние и максимально быстро восстановиться.

«Созданное нами вещество восстанавливает не только ожоговые повреждения, но еще и способствует регенерации нервных волокон и клеток мозга. Это очень важно при контузии. На самом деле, регенераторный спектр еще шире: наши исследования показали и большую перспективу при терапии инсультов, различных нейропатических состояний, рассеянного склероза», – заключил Духовлинов.

Ранее Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что он и группа его коллег создали первый в России препарат, нацеленный на излечение коронавирусной инфекции. Кроме того, данные таблетки можно применять в профилактических целях.