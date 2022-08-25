Шольц показал украинским военным, как залезать на ЗСУ «Гепард»

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил военный полигон в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard. Политик залез на ЗСУ с помощью стремянки.

Шольц встретился с военными, а также осмотрел Gepard cнаружи и изнутри. Он поднялся на ЗСУ с помощью лестницы-стремянки и через люк спустился в кабину. При спуске канцлер лестницей не воспользовался, передает РИА «Новости».

Политик заявил, что Германия продолжит «поддерживать» украинские войска «с помощью наших финансовых возможностей, а также вооружений, которые мы можем предоставить из Германии».

Шольц также заявил, что Берлин передаст Киеву зенитные самоходные установки Gepard, гаубиц, системы противовоздушной обороны Iris-T со специальным радаром. Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели, заявила ранее журналистам в Берлине ранее глава МИД Германии Анналена Бербок. По словам Шольца, Германия уже поставила Украине «очень много высокоэффективного тяжелого вооружения».

Напомним, 8 августа на Украину были доставлены первые три ЗСУ «Гепард» из Германии.