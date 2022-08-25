Ройзману предъявлено обвинение

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, задержанному по делу о дискредитации Вооруженных сил России, предъявили обвинение, сообщили в Верх-Исетском райсуде.

«В суд поступило ходатайство старшего следователя 3-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУМВД по Москве об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ройзмана Евгения Вадимовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.280.3 Уголовного кодекса РФ», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Самого подозреваемого уже доставили в суд, там ему планируется избрать меру пресечения.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения (Ройзману) в виде запрета определенных действий, такое ходатайство будет рассмотрено на сегодняшнем судебном заседании в 16.00 (14.00 мск)», – добавили в суде.

Напомним, в среду утром бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на двое суток по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил, сообщил его адвокат Владислав Идамжапов. Ранее в этом году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана по ст. 20.3.3 КоАП – за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Кроме того, он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти.

При обыске в квартире у Ройзмана якобы нашли визитку экс-главы СБУ Игоря Смешко.